﻿Desertifikation: wie der Mensch die Erde verwüstet

Deutschlands größte Wüste liegt mitten in Brandenburg. Rund 20 Kilometer nördlich von Cottbus, um genau zu sein. Die Lieberoser Wüste. Auf fünf Quadratkilometern gibt es dort nur Sand, dürre Gräser und Flechten. Echtes Wüstenfeeling eben. Anders als die Sahara, die größte Wüste der Welt, ist das brandenburgische „Kleinsibirien“ – so der liebevolle Spitzname der Lieberoser Wüste – nicht auf natürliche Weise entstanden: Ein Waldbrand hatte in den 1940er-Jahren die Fläche verwüstet, doch erst schwere Militärfahrzeuge, die das Gelände als Truppenübungsplatz nutzten, machten sie zu einer Panzerwüste.

Sand, Sand und noch mehr Sand: Die Lieberoser Wüste ist Deutschlands größte Wüste. © Quelle: dpa/Patrick Pleul

Noch ist die Lieberoser Wüste eine Seltenheit in Deutschland. Hierzulande gibt es mehr Wälder, Moore und Küstenvegetationen als Wüsten. Doch mit dem Klimawandel trocknen immer mehr Böden aus, genauso wie die Pflanzen, die auf ihnen wachsen. Fachleute sprechen von Desertifikation – umgangssprachlich als „Wüstenbildung“ bezeichnet, doch dieser Ausdruck verschleiert etwas: das Zutun des Menschen. „Bei der Desertifikation spielt immer der anthropogene Einfluss eine Rolle“, sagt Barbara Sponholz, Geografin von der Julius-Maximilians-Universität Würzburg.

Das wird noch deutlicher, wenn man sich das lateinische Wort anschaut, von dem der Begriff Desertifikation abstammt. „Desertus facere“, was übersetzt „wüst machen“ oder „verwüsten“ bedeutet. Desertifikation meint eigentlich, dass natürliche Ressourcen wie Böden, Vegetation und Wasser beeinträchtigt beziehungsweise zerstört werden, sogar unwiderruflich, weil der Mensch sie überbeansprucht. Dieses Problem könnte in Zukunft eher größer als kleiner werden.

Klimawandel begünstigt Extremwetter

Trockengebiete machen schon heute rund 40 Prozent der Landflächen der Erde aus. Sie sind vor allem im asiatischen und afrikanischen Raum zu finden und bilden die Lebensgrundlage für Millionen Menschen und noch mehr Tiere. „Trockengebiete, also aride, semiaride bis semihumide Bereiche, sind grundsätzlich erst einmal kein Problem“, stellt Sponholz klar. Dort ließen sich Flächen ebenfalls landwirtschaftlich nutzen, zum Beispiel in traditioneller Oasenwirtschaft, um im Regenfeldbau oder auch mit Bewässerung Getreide anzubauen – aber nur unter ein paar Voraussetzungen: Es darf keine extremen Dürrephasen geben und die Böden und Wasservorräte dürfen nicht überbeansprucht werden. Doch beides passiert.

Eine Ursache für die zunehmende Dürre ist der Klimawandel. Je weiter er voranschreitet, je mehr sich die Erde erwärmt, desto mehr Wasser verdunstet und desto mehr Böden trocknen aus. Die hohe Verdunstungsrate bedeutet wiederum, dass der absolute Wasserdampfgehalt der Luft steigt – ergo können stärkere Niederschläge auftreten. Das muss nicht unbedingt etwas Positives sein, weiß Sponholz. „Starkregenfälle können zur Abspülung größerer Erdmassen führen, sodass Boden verloren geht.“

Forschende des Weltklimarats haben modelliert, wie sich die Niederschlagsmengen auf der Erde je nach Erderwärmung verändern. Bei einer globalen Erwärmung von drei Grad Celsius, auf die die Menschheit derzeit zusteuert, könnten die Regenmengen im Norden Afrikas, in Vorderasien sowie am Nordpol steigen, während im Süden Europas, Südafrika und Mittelamerika Trockenphasen zunehmen.

Mehr Menschen, mehr Wüsten

Hinzu kommt dann noch der Einfluss des Menschen. Drei Viertel aller Trockengebiete sind inzwischen von Desertifikation betroffen – das entspricht einer Fläche von 36 Millionen Quadratkilometern, also mehr als fünf Milliarden Fußballfeldern. „Das sind Gebiete, die ohnehin schon sensibel sind“, sagt Sponholz. Zum Beispiel Teile Australiens, Südamerikas, Zentralasiens oder die afrikanische Sahelzone. Auch Europa ist geprägt von Desertifikationserscheinungen, etwa auf der iberischen Halbinsel. In Kombination mit dem Klimawandel sei das Risiko groß, dass diese Gebiete auf Dauer insgesamt noch trockener werden, gerade bei fortgesetzt intensiver Nutzung mit hohem Wasserverbrauch, mahnt sie.

Die Geografin gibt generell aber Entwarnung: „Es wird nicht so sein, dass die ganze Erde zur Wüste wird.“ Allerdings müsse man die Nutzung der natürlichen Ressourcen überdenken. „Ein großes Problem ist die zunehmende Inkulturnahme von Flächen“, sagt sie. Weil die Bevölkerung wächst, müssen mehr Lebensmittel angebaut, also mehr Böden landwirtschaftlich bewirtschaftet werden, wofür etwa Wälder abgeholzt, Wasser in großen Mengen verbraucht oder Böden übernutzt werden.

Künftig braucht es daher eine nachhaltige landwirtschaftliche Flächennutzung. Die Helmholtz-Klima-Initiative rät zu einem „kontrollierten Weiden von Nutztieren“, dazu, verschiedene Pflanzenarten anzubauen und nicht auf Monokulturen zu setzen, die die Nährstoffe des Bodens einseitig nutzen. Auch Wasser muss gezielt und sparsam eingesetzt werden. Hilfreich könnten hier Wasserrückhaltungstechniken sein. Bäume und Sträucher könnten wiederum die Bodenerosion vermindern. Mit dem Projekt „Grüne Mauer“ will China beispielsweise bis 2050 eine Fläche von der Größe Deutschlands bepflanzen, um der Desertifikation entgegenzuwirken.

Staaten wollen Desertifikation stoppen

Es war in den 1970er-Jahren, als eine Dürrekatastrophe in der Sahelzone der Welt erstmals das Problem der Desertifikation vor Augen führte. Die Vereinten Nationen beriefen daraufhin eine Konferenz über Wüstenbildung ein, die United Nations Conference on Desertification, kurz UNCOD. Daraus hervorgegangen ist 1994 ein Abkommen zur Bekämpfung der Desertifikation. Knapp 200 Staaten einigten sich damals darauf, den globalen Verlust an Böden und Vegetation bis 2030 zu stoppen und degradiertes Land – wo immer möglich – wiederherzustellen.

Auch Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt, die Desertifikation zu bekämpfen. Hierzulande sind vor allem Regionen wie Mainfranken oder die Leipziger Tieflandsbucht durch geringe Jahresniederschläge gekennzeichnet und damit stärker von Trockenheit betroffen. Das hängt auch damit zusammen, dass es im Osten Deutschlands im Jahresdurchschnitt weniger regnet als im Westen.

Zur Verdeutlichung: In Leipzig regnet es rund 500 Millimeter im Jahr. „Das entspricht in etwa dem, was wir im Trockensavannenbereich im afrikanischen Sahel haben – nur haben wir in Europa niedrigere Wintertemperaturen und damit weniger Verdunstung“, erklärt Sponholz. Ansonsten wäre auch der Leipziger Raum eine trockene Steppenlandschaft.

Andernorts ist wiederum die Bodenqualität ein Problem. So sind Gebiete in Niedersachsen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern von sandigen Böden geprägt, die das Wasser schlechter speichern können. Deshalb trocknen sie bei hohen Temperaturen recht schnell aus.

Dass neben der Lieberoser Wüste bald neue Wüsten hierzulande entstehen, sei nicht zu befürchten, sagt die Geografin. Jedoch: „Die Nutzung der Flächen, aber auch der Flüsse als Schifffahrtsstraßen ist auf den feuchteren Zustand eingestellt.“ Wenn sich der Klimawandel fortsetzt und die natürlichen Ressourcen weiter ausgebeutet werden, muss sich wohl auch Deutschland darauf einstellen, auszutrocknen. „Also umstellen muss sich auch hier schon einiges.“