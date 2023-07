Die bakterielle Raumfahrt lässt sich nicht aufhalten

Seit über 20 Jahren ist die Internationale Raumstation (ISS) kontinuierlich bewohnt – meist sechs, aber auch schon bis zu 13 Menschen haben dort gleichzeitig Forschung betrieben, Solar­paneele repariert und uns von den unendlichen Weiten des Alls berichtet. Ursprünglich war der Betrieb der Raumstation für 15 Jahre angedacht – jetzt soll spätestens 2030 Schluss sein. Danach könnten einige der Module wiederverwendet werden, so zum Beispiel der Plan der russischen Raumfahrtagentur Roskosmos. Deren neu geplante Station Russian Orbital Service Station (ROSS) setzt in Teilen auch auf bestehende Elemente der ISS. Hört sich nachhaltig an, birgt aber das ein oder andere Problem – oder eher: eine Vielzahl an winzig kleinen Problemen, in Form von Mikro­organismen.

Als kosmische Mitbewohnerinnen haben sie bei der WG‑Auflösung auch ein Wörtchen mitzureden. In der langen Lebensdauer der Raumstation haben es sich nämlich nicht nur mehr als 250 Menschen in der Schwerelosigkeit gemütlich gemacht, sondern auch eine Vielzahl an Bakterien. Bei einer ausgiebigen Untersuchung verschiedener Oberflächen auf der Raumstation stellte man fest: Auf dem Esstisch, an Forschungsequipment und in der Cupola – überall wimmelt es von Bakterien. Darunter waren auch solche, die man vorher noch gar nicht kannte. Zwar scheint die Ansammlung von Bakterien und auch Pilzen nicht zu einer Gesund­heits­gefahr zu werden, allerdings könnte dadurch das Risiko steigen, dass Oberflächen strukturellen Schaden nehmen können. Das müsste auch Roskosmos einkalkulieren, wenn sie alte ISS‑Teile wiederwenden will.

Bakterien aus dem All - oder doch nur von der Erde?

Andere Bakterien hingegen werden freiwillig auf die Reise geschickt: Im November 2022 wurde eine Bakterienkolonie (Pseudomonas putida) gezielt zur Raumstation transportiert. Diese Bakterien finden sich normalerweise im Erdboden und auch in unseren Körpern, wurden aber in diesem Fall für eine ganz bestimmte Aufgabe gentechnisch verändert. Denn unverpackte Lebensmittel? Die gibt es nicht auf der Raumstation! Das Ziel also: eine Lösung für den großen Berg an Plastikmüll, der täglich allein durch Lebensmittelverpackungen auf der Raumstation entsteht, zu finden. Und da jede Ressource im All kostbar ist, erscheint besonders mit Blick auf Langzeitmissionen Upcycling interessant: Nachdem ein bestimmtes Enzym die PET‑Verpackung in Einzelteile zersetzt hat, bauen die Pseudomonas putida diese Bausteine wieder zu etwas Neuem zusammen. In diesem Experiment: eine Vorstufe von Nylon.

Fliegt die Menschheit zum Mars, werden also sicher auch bewusst bestimmte Bakterien als kleine Alltagshelfer mitgeschickt werden. Gerade deshalb ist auch die Forschung zum Verhalten von Bakterien unter Weltraumbedingungen wie Schwerelosigkeit und erhöhter kosmischer Strahlung wichtig: Denn findet man letztendlich eine neue Lebensform auf dem Mars, möchte man ja sichergehen, dass diese Lebensform nicht einfach nur von der Erde mitgebracht wurde.

Die Besiedelung nimmt man mit

So ist es im Apollo-Programm passiert: Im Apollo-Programm brachte eine Crew eine Sonde der ersten erfolgreichen Mondlandung mit zurück auf die Erde. Das Erstaunen war groß, als sich lebende Mikroorganismen auf den Oberflächen fanden! Allerdings stammen diese eher nicht vom Mann im Mond, sondern womöglich von einem verschnupften Techniker auf der Erde.

Apropos Schnupfen: Auch deshalb müssen Astronautinnen und Astronauten vor ihrem Flug ins All in Quarantäne. Krankheitserreger bleiben also idealerweise auf der Erde, aber die bakterielle Raumfahrt lässt sich – auch in Zukunft – nicht aufhalten.

Insa Thiele-Eich ist Meteorologin und forscht an der Universität Bonn an den Zusammen­hängen zwischen Klimawandel und Gesundheit. Seit 2017 trainiert sie im Rahmen der Initiative „Die Astronautin“ als Wissenschaftsastronautin für eine zweiwöchige Mission auf der Inter­nationalen Raumstation – und wäre damit die erste deutsche Frau im All. Sie ist Mitglied im Stadtrat von Königswinter für die Königswinterer Wählerinitiative. Hier schreibt sie alle zwei Wochen über Raumfahrt, den Klimawandel und die faszinierende Welt der Wissenschaft.