﻿Dieser Plan könnte die Zeitumstellung für immer beenden

Als eine von sechs Kieler Schulen nimmt das Thor-Heyerdahl-Gymnasium in Kiel-Mettenhof am Projekt „Low-Emission-School“ teil. Das Ziel: Den CO2-Ausstoß in der Schule zu reduzieren. Mit welchen Ideen die Schülerinnen und Schüler das erreichen wollen, stellten sie jetzt vor.