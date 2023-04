﻿„Ein Dino-Ei wäre der Jackpot“

Gefahr für Sicherheit

Risse in Hausfassade: Ringstraße in Kiel teilweise gesperrt

Risse in einer Hausfassade haben in Kiel zu einer Sperrung der Ringstraße geführt. Bei Arbeiten an der Fassade war am Donnerstag ein Schaden entdeckt worden. Zur Sicherheit wurde die Straße gesperrt. Die Stadt will das Ausmaß in den nächsten Tagen von einem Prüfingenieur begutachten lassen.