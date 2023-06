Eigenproduktion

Theater in Bordesholm: Schüler entführen Zuschauer in einen Zauberwald

In Fantasiewelten wollen Schülerinnen und Schüler der Hans-Brüggemann-Gemeinschaftsschule in Bordesholm ihr Publikum entführen. Das Theaterstück „Fahrstuhl der Träume“ wird öffentlich in der Aula präsentiert. Das Stück ist von den 15 Jahre alten Schülerinnen und Schülern selbst geschrieben worden.