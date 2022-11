﻿Ein noch größeres Problem als CO₂? Warum Arzneimittel für die Umwelt so schädlich sind

Wegen falscher Entsorgung und unzureichender Filterung in den Kläranlagen gelangen Arzneimittel in die Umwelt.

Vom Klo in die Kanalisation und dann zurück in die Umwelt: Rückstände von Arzneimitteln finden sich inzwischen in fast allen Gewässern. Nur von den wenigsten Medikamenten ist bekannt, wie genau sie sich auf die Ökosysteme auswirken. Woran Lösungen derzeit scheitern.

