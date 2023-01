﻿Endlich wieder echten Spaß haben - kann man das lernen?

Momente, in denen man vor Lachen kaum noch Luft bekommt. Stunden, in denen man sich leicht, lebendig und elektrisiert fühlt. Was in der Kindheit einfach war, fällt vielen Erwachsenen schwer. Doch Forscher sagen: Spaß ist Übungssache.

Wann hatten Sie zuletzt so richtig Spaß - nicht diese verschlufften Netflixabende, die pflichtschuldigen Spielplatz-Treffen oder bemühten Silvesterfeiern? Spaß im Sinne dieser magischen Momente, in denen man nachts gemeinsam in den See springt, in denen eine ganze Halle zum gleichen Beat tanzt oder in denen man versucht, vor lauter Lachen wieder Luft zu bekommen. Diese Augenblicke voller Übermut, Energie und Leben. Einfach Spaß.

Klar, vor dem Hintergrund der Pandemie, des Ukrainekriegs und der Klimakrise erscheint manchmal allein das Ansinnen frivol, „Spaß zu haben“. Aber was wissen wir eigentlich über Spaß? Und was sagt die Wissenschaft dazu?

Unter welchen Voraussetzungen haben Menschen Spaß?

Die kurze Antwort lautet: fast nichts. Während sich mit der Glücksforschung Anfang der Nullerjahre eine ganze Disziplin mit der Frage beschäftigte, ob, wann und warum Menschen sich glücklich fühlen, gibt es kaum Untersuchungen darüber, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit jemand Spaß hat.

Diesem Missstand hat die US-Wissenschaftsjournalistin Catherine Price nachgespürt. Ihr Buch „The Power of Fun“ beschäftigt sich mit der Frage, warum viele Menschen ihren Alltag als freudlos empfinden und was Spaß daran ändern könnte. Dazu hat sie 1500 Personen jeden Alters, Herkunft und Geschlechts nach drei Erinnerungen gefragt, die ihnen richtig Spaß gemacht hatten. Die Anekdoten, die die Befragten schilderten, ereigneten sich in allen möglichen Situationen – in der Natur, beim gemeinsamen Jammen oder beim Sport.

Verspieltheit, Verbindung und Flow

Manches hatte mit Kreativität zu tun, manches mit neuen Erfahrungen oder mit Albernheit. Die Beteiligten waren Freunde oder Fremde. Aber die Energie war überall dieselbe: Die Beteiligten fühlten sich elektrisiert, leicht und lebendig. Was aber ging diesen unvergesslichen Erinnerungen voraus? Welche Zutaten brachten diese Momente zum Funkeln? Price kam zum Ergebnis: Zentral sind Verspieltheit, Verbindung und Flow.

Nur wer Verspieltheit zulässt, erlaubt auch anderen, verspielt zu sein und sich zu entspannen. Und mit Mitmenschen den Moment zu teilen, schenkt uns ein Gefühl der Verbindung. Wer dann nicht abgelenkt ist, sondern wirklich präsent im Hier und Jetzt – ohne Gedanken an die eigene Wirkung oder sonstige ablenkende Gedanken – der ist zudem im Flow. Verspieltheit, Verbindung und Flow: Macht die Schnittmenge dieser drei Elemente wirklich den Unterschied?

Auch Erwachsene sollten verspielt sein

René Proyer von der Universität Halle sollte es wissen. Er ist Psychologe und untersucht seit Jahren die Rolle der Verspieltheit im Alltag von Erwachsenen. Seine Untersuchungen belegen, dass Menschen mit einer spielerischen Grundhaltung in vielerlei Hinsicht profitieren – sie führen zufriedenere Beziehungen, sind sexuell experimentierfreudiger und leben gesünder und fitter. „Verspieltheit ist eine Persönlichkeitseigenschaft, die es uns ermöglicht, Situationen so zu gestalten, dass wir diese als unterhaltsam, intellektuell stimulierend und interessant wahrnehmen“, sagt er.

Dass einige Menschen Verspieltheit mit mangelnder Ernsthaftigkeit und Unzuverlässigkeit verbinden, trägt nach Ansicht des Forschers dazu bei, dass das Potential dieser Eigenschaft oft verkannt wird. Dabei improvisieren Verspielte gern, sind flexibel und finden Humor im Alltag, wo andere ihn nicht entdecken. „Viele Menschen denken, dass nur Kinder verspielt sein können, doch sie täuschen sich“, sagt Proyer. Bei Erwachsenen äußere sich Verspieltheit einfach anders.

Wer schon einmal Improvisiations-Theater gespielt hat, weiß, wieviel Spaß es bereiten kann, jede absurde Steilvorlage des Spielpartners anzunehmen. Wer auf den Satz „Hier drin ist es heiß“, mit der Aussage „Ist es nicht“ reagiert, manövriert sich improvisationstechnisch in eine Sackgasse. Wer hingegen erwidert „Was erwartest du von der Hölle?“, lässt das Spiel weiterlaufen.

Vier verschiedene Typen

Um genauer einzugrenzen, wie genau Verspieltheit aussehen kann, hat Proyer ein Modell entwickelt. Dazu hat er einen 28-Punkte-Fragebogen verwendet und vier verschiedene Typen von Verspieltheit identifiziert: Sie unterscheiden zwischen auf andere gerichteter, unbeschwerter, intellektueller und extravaganter Verspieltheit.

Wer seine Mitmenschen gern freundschaftlich neckt oder andere unerwartet überrascht und damit auch zwischenmenschliche Spannungen auflöst, gilt als auf andere ausgerichtet verspielt. Unbeschwert Verspielte dagegen betrachten das Leben als Spielwiese. Sie begegnen neuen Situationen offen, bleiben entspannt „weil sich alles irgendwie lösen lässt“, und nehmen sich Zeit für Spiel und Vergnügen.

Den intellektuell Verspielten hingegen bereitet es Freude, mit Ideen und Gedanken zu spielen und komplexe Probleme zu lösen. Ihnen gelingt es, selbst monotone Aufgaben interessant zu gestalten. Extravagant Verspielte zeichnen sich durch eine gesteigerte Beobachtungsgabe für seltsame und ungewöhnliche Dinge aus. Diese Verspieltheitstypen amüsieren sich über kleine alltägliche Beobachtungen, verbringen gern Zeit mit ausgefallenen Menschen und hegen ein Interesse für ungewöhnliche Aktivitäten oder Objekte.

„Echter“ Spaß durch Verbundenheit

Gemeinsam ist den meisten verspielten Menschen, dass sie aktiv Momente der Nähe und der Unbeschwertheit schaffen. Und die sind beste Voraussetzung für Spaß. Die Isolation der Corona-Pandemie hat vielen vor Augen geführt, wie stark wir auf diese zwischenmenschlichen Momente angewiesen sind. Nichts hat so großen Einfluss auf unser psychisches und physisches Wohlbefinden wie der Umgang mit anderen Menschen.

Die digitale Welt hat uns unterhaltsame, bereichernde Serien, Ted Talks, Podcasts, Spotify-Songs und Games verschafft, aber sie hält uns davon ab, in Kontakt zu treten. Gemeinsam zu singen, barfuß im Matsch zu tanzen, im Team über den Fußballrasen zu rennen oder zu tanzen – all diese Erlebnisse kommen „echtem“ Spaß durch die Verbundenheit mit anderen viel näher, als alles, was man beim Scrollen erleben kann. Zudem lenken E-Mails, Pushmeldungen und Whatsapp-Nachrichten ab und machen es dadurch schwerer, Raum und Zeit zu vergessen und im Moment aufzugehen.

„Verspieltheit lässt sich trainieren“

Wie aber gelingt es, öfter in diesen magischen Spaß-Zustand zu gelangen? „Verspieltheit lässt sich trainieren“, sagt Kay Brauer. Gemeinsam mit Forschern der Universität Zürich und der Pennsylvania State University in den USA haben er und Rene Proyer eine Studie mit 533 Personen durchgeführt, um herauszufinden, ob sich verspieltes Verhalten anregen lässt. Dazu teilten sie die Probanden in drei Gruppen ein. Die erste sollte Situationen aus ihrem Alltag festhalten, in denen sie sich spielerisch verhalten hatten. Die zweite wurde aufgefordert, Verspieltheit im Berufsleben einzusetzen und die Erfahrungen zu notieren und die dritte Gruppe sollte einfach über ihr spielerisches Verhalten nachdenken. Zudem bildeten die Forscher eine Kontrollgruppe, die eine Placebo-Aufgabe bekam, die keinen Einfluss auf das Experiment hatte.

„Unsere Vermutung war, dass die Übungen dazu führen, dass die Menschen ihre Aufmerksamkeit ganz bewusst auf die Verspieltheit richten und diese häufiger einsetzen“, sagt Brauer. Und tatsächlich: Die Aufgaben führten zu einem Anstieg in der Verspieltheit. Gemessen haben die Forscher dies mit Selbstberichten in Form von Fragebögen – in Kombination mit Einschätzungen durch bekannte Personen. Am Ende der Testwoche konnten die Forscher eine zeitweilige, moderate Verbesserung des Wohlbefindens beobachten.

No risk, no fun

In einem ersten Schritt kann es also helfen, sich bereits existierende Gelegenheiten der Verspieltheit, der Verbindung und des Flow bewusst zu machen.

Das Absurde zu suchen und Ja zu sagen, wenn Situationen ins Abseitige driften, über sich selbst lachen, Spielsignale auszusenden - Komplimente, Smalltalk, Jokes – all das öffnet Menschen. Spaß in das eigene Leben einziehen zu lassen, kann sich subversiv, pflichtvergessen und rebellisch anfühlen. Vielleicht läuft man dann Gefahr, auf andere zuweilen skurril oder befremdlich zu wirken. Aber hey: No risk, no fun.