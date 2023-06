Engerlinge: Sind die dicken weißen Larven im Beet schädlich?

Kommen nur ein paar vereinzelte Larven vor, sind die Schäden so gering, dass man sie in der Regel nicht wahrnimmt. Erst dann, wenn die Tiere in Massen auftreten, werden entwurzelte Rasenflächen oder sogar kahle Bäume sichtbar. Schuld an dem massiven Schädlingsfall ist ein Ungleichgewicht im Garten, es gibt also nicht genügend natürliche Fressfeinde. Ein möglichst naturnaher Garten trägt dazu bei, dass sich Mäuse, Igel, Vögel, Laufkäfer oder Maulwürfe ansiedeln, bei denen der Engerling auf der Speisekarte steht. Um Vögel und Co. anzulocken, können auch entsprechende Futterplätze im Garten eingerichtet werden.