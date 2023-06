Er steuerte das vermisste Tauchboot: Wer ist Paul-Henri Nargeolet?

Ein Tauchboot mit fünf Menschen an Bord ist bei einer Expedition zur „Titanic“ verschollen. Gesteuert wurde das Boot von Paul-Henri Nargeolet – auch „Mr. Titanic“ genannt, weil er sich seit Jahrzehnten leidenschaftlich der Erforschung des Wracks verschrieben hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nargeolet, 77 Jahre alt, ist in Frankreich geboren und in Marokko aufgewachsen. Dort soll er schon im Alter von neun Jahren begonnen haben, nach Schiffwracks zu tauchen. Später wurde er Kommandant bei der französischen Marine und beim Militär zum Tiefseetaucher und Minenräumer ausgebildet. Mit Tauchgängen zu den tiefsten Punkten der Weltmeere hat Nargeolet Rekorde gebrochen. Eine Expedition führte ihn dabei mit einem Tauchboot in beinahe elf Kilometer Tiefe.

Wie er mit den Risiken seines Berufs umgeht, schilderte Nargeolet 2019 in einem Interview mit der irischen Tageszeitung „The Irish Examiner“: „Ob man elf Meter oder elf Kilometer weit unten ist – wenn etwas Schlimmes passiert, ist das Ergebnis das gleiche. Wenn man so tief im Wasser ist, ist man tot, bevor man merkt, dass etwas passiert ist – das ist also kein Problem“, sagte Nargeolet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

1987 hatte der Franzose die erste Expedition zum Wrack der „Titanic“ geleitet und war bei vielen weiteren Tauchgängen dabei. Er wurde als Direktor für Unterwasserforschung für das Unternehmen RMS-Titanic tätig, das die Bergungsrechte an dem Wrack hält. Laut der französischen Nachrichtenplattform BFMTV soll Nargeolet von der „Titanic“ fasziniert gewesen sein. Kein anderes Wrack, zu dem er jemals getaucht sei, habe „diese gleiche Art von Aura“ wie die „Titanic“ gehabt.

Interesse für die Geschichten der Opfer

Für RMS-Titanic unternahm er mehr als 35 Tauchgänge, bei denen verschiedene Objekte geborgen wurden. Dazu zählten zahlreiche persönliche Gegenstände der „Titanic“-Reisenden. Die Bergung solcher Objekte ist umstritten, nicht alle Nachkommen der Angehörigen sind damit einverstanden. Daher wird darauf verzichtet, Dinge aus dem Innern des Wracks zu entfernen, nur was an Deck oder an der Unglücksstelle am Meeresboden liegt, wird geborgen.

Nargeolet soll immer stärker den Wunsch entwickelt haben, mehr über das Leben der Passagiere und Passagierinnen zu erfahren, wie „The Telegraph“ berichtet. Im vergangenen Jahr hatte er ein Buch über die Geschichte der Titanic mit dem Titel „Dans les profondeurs du ‚Titanic‘“ („In den Tiefen der ‚Titanic‘“) veröffentlicht, in dem es auch um die persönlichen Geschichten von Opfern des Unglücks geht. Bei der Buchvorstellung hatte Nargeolet beschrieben, wie er Tauchgänge zum Wrack erlebt. Nach mehreren Stunden Expedition wolle er immer „noch nicht wirklich“ wieder nach oben. Mehrfach sei er ermahnt worden, weil er die Batterien des Tauchbootes ausgereizt habe. „Wenn du einmal den Kopf in die ‚Titanic‘ gesteckt hast, ist es schwer, ihn wieder herauszunehmen“, sagte Nargeolet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor der Expedition Bedenken

Für die aktuelle Expedition hatte sich der Experte als Pilot von dem Unternehmen Ocean Gate anheuern lassen, das Tauchfahrten für Touristen anbietet. Nargeolet soll dabei zuvor Bedenken geäußert haben, das berichtet die Zeitung „Le Figaro“. Er habe kein absolutes Vertrauen in die Konstruktion des Tauchboots gehabt. So hatte das verschollene Tauchboot von Ocean Gate ein extrem großes Bullauge von 60 Zentimetern Durchmesser, um den Touristen an Bord gute Sicht auf das Wrack zu liefern. Das ist allerdings ungewöhnlich, da am Meeresboden enormer Druck herrscht, dem ein Material standhalten muss. Die Tauchboote für reine Forschungsexpeditionen die Nargeolet zuvor gesteuert hatte, hatten Bullaugen von nur zwölf Zentimetern Durchmesser. Der „Titanic“-Forscher soll demnach Zweifel an der neuen Technik gehabt haben. Er habe es aber auch spannend gefunden, etwas Neues auszuprobieren, ähnlich wie ein Testpilot, berichtete ein Vertrauter Nargeolets dem „Figaro“.

Ein Sprecher seiner Familie schilderte Nargeolet als besonnene Persönlichkeit. Man hoffe, dass seine Gelassenheit und seine militärische Laufbahn helfen können, die Besatzung an Bord des Tauchboots zu beruhigen. Die Präsidentin von RMS-Titanic schrieb am Mittwoch bei Twitter, Nargeolet sei mehr als ein Kollege, er sei „ein Freund“. Sein Wissen über das Wrack sei „unvergleichlich“. Nargeolet habe auch dank seiner Erfahrung als Pilot des Tauchboots die besten Chancen, mit technischen Schwierigkeiten zurechtzukommen. Daher bleibe man hoffnungsvoll.