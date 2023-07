Erde für immer verändert: Warum bald das Zeitalter des Menschen ausgerufen werden könnte

Auf Bildern sieht er eher unscheinbar aus. Ein hübscher See, zweifellos. Umrandet von Bäumen, so wie man sich das bei einem kanadischen See vorstellt. Wirklich besonders scheint Crawford Lake, der ganz in der Nähe des ungleich größeren Lake Ontario und unweit von Toronto liegt, aber auf den ersten Blick nicht zu sein. Doch der Schein trügt. Wenn man die Oberfläche verlässt und tief in den See hinabtaucht, ist Crawford Lake sogar ziemlich außergewöhnlich. So außergewöhnlich, dass er bald für den Beginn einer völlig neuen Epoche in der Geschichte der Erde stehen könnte.

Seit die Idee des Anthropozäns, also eines nach dem Menschen benannten Erdzeitalters, zum ersten Mal geäußert wurde, hat sie sich rasend schnell durchgesetzt. Schließlich repräsentiert sie einen naheliegenden Gedanken: Durch Industrialisierung, durch Technologie und ihr rasantes Wachstum hat die Menschheit die Oberfläche, die Tier- und Pflanzenwelt, die Atmosphäre der Erde nachhaltig geprägt. Wir haben Berge abgetragen, Gruben gegraben, Flüsse umgeleitet, gigantische Städte gebaut, Tiere über den halben Kontinent verschleppt – und dabei so viel CO₂ ausgestoßen, dass wir nun um unsere eigene Zukunft fürchten müssen.

Doch so massiv diese Auswirkungen zweifellos waren: Kann man wirklich davon sprechen, dass wir uns inzwischen in einer neuen geologischen Epoche befinden? Einer Epoche, die nach dem Menschen benannt werden muss? Oder ist das nicht wieder einmal ein Fall von menschlicher Hybris?

Offiziell ausgerufen ist das Anthropozän noch nicht

„Mir fällt nur eine andere Spezies ein, die den Planeten stärker beeinflusst hat, als der Mensch“, sagt Francine McCarthy, Professorin an der Brock University in Kanada und Mitglied der Arbeitsgruppe, die die geologischen Beweise für das Anthropozän erforscht. Gemeint sind die Cyanobakterien, die vor zwei Milliarden Jahren dafür sorgten, dass sich in der Atmosphäre der Sauerstoff anreicherte. Damit lösten sie einerseits ein riesiges Massenaussterben aus und verschafften gleichzeitig der Evolution zahlreicher Arten einen willkommenen Durchbruch. Doch all das dauerte mehrere Millionen Jahre. Im Gegensatz zu den Cyanobakterien hat der Mensch es in ein wenigen Jahrzehnten geschafft, die Erde für immer zu verändern.

Doch obwohl viel dafür spricht: Offiziell ausgerufen haben die Geologinnen und Geologen das Anthropozän noch nicht. Laut ihrer Zeitrechnung befinden wir uns weiterhin im Holozän, jener bereits 11.700 Jahre währenden Erdepoche, die mit dem Ende der letzten Kaltzeit begann. Doch das scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Dass auch die Geologinnen und Geologen bald den Beginn einer neuen Epoche festlegen werden, wird immer wahrscheinlicher. Einen wichtigen Schritt auf dem Weg dahin haben sie an diesem Dienstag unternommen. Die Definition des Anthropozäns nimmt Form an.

Die Wissenschaftler Tim Patterson (l.), Carling Walsh und Zack Milani (hinten) bereiten sich auf die Entnahme der Sedimentprobe vom Grund des Crawford Lake vor. © Quelle: Tim Patterson/Carleton Universit

Crawford Lake und der Beginn einer neuen Epoche

Geologen und Geologinnen rufen nicht einfach leichtfertig ein neues geologische Erdzeitalter aus. Sie haben dafür etablierte Methoden. Um das Anthropozän – und vor allem den genauen Zeitpunkt, an dem es angebrochen ist – zu bestimmen, müssen sie allerdings unter für sie beispiellosen Bedingungen arbeiten. Zum ersten Mal halten sie nicht nach „natürlichen“ Markern Ausschau, sondern nach menschengemachten. Und zum ersten Mal versuchen sie, eine Epoche zu definieren, die gerade einmal ein paar Jahrzehnte alt ist.

Denn es ist nicht genug, zu zeigen, dass der Mensch in die Natur eingegriffen hat. Vielmehr müssen die Geologinnen und Geologen stichhaltige Beweise dafür liefern, dass er tatsächlich globale, geologische Spuren hinterlassen hat. Spuren, die man, würde man in einer Million Jahre eine Bodenprobe nehmen, immer noch als solche erkennen würde. Die Latte liegt also hoch.

Eine konkrete Sedimentprobe als Standard

Seit 2009 arbeitet die sogenannte „Anthropocene Working Group“ (AWG) daran, sie zu überspringen. Ein entscheidender Schritt dabei ist die Festlegung eines sogenannten Golden Spikes (goldener Nagel). Um den Start eines neuen Erdzeitalters präzise festzulegen, braucht es in der Regel eine konkrete Sedimentprobe als Standard. Darauf können sich dann weltweit Forscher beziehen, wenn sie eigene Untersuchungen bei sich vor Ort machen. Für die meisten bereits festgelegten Erdzeitalter gibt es solche Standards. In manchen Fällen sind es frei zugängliche Steinformationen. An der Stelle, die den Beginn der neuen Epoche markiert, ist oft eine Art Plakette angebracht, der sogenannte Golden Spike.

In den vergangenen Jahren haben die Forschenden Vorschläge gesammelt, Proben analysiert und abgestimmt. Aus zwölf Vorschlägen hat das Gremium nun einen Kandidaten für die entscheidende Referenzprobe ausgewählt: einen Bohrkern vom Grund des Lake Crawford. Der kanadische See ist zwar nicht besonders groß, aber mit 24 Metern tief. Das führt zu einer Besonderheit: Das Wasser im unteren Teil vermischt sich nicht mit dem Wasser im oberen Teil des Sees. So kann sich am Boden ungestört Sediment ablagern. Jahr für Jahr für Jahr. „Das Muster, das wir sehen, ist ziemlich deutlich, wie Fingerabdrücke“, sagt McCarthy, die den See erforscht hat.

Das Bild zeigt den Bohrkern, der durch saisonale Ablagerungen auf dem Seeboden sichtbare Jahreslinien hat. © Quelle: Tim Patterson/Carleton Universit

An den saisonalen Ablagerungen ablesen lässt sich zum Beispiel der Zeitpunkt, als die Menschheit mit Atomwaffentests begann. Plutonium, erklärt Colin Waters von der University Leicester und Vorsitzender der Arbeitsgruppe, sei daher ein „sehr praktisches“ Werkzeug. Sobald sich sein Gehalt innerhalb einer Sedimentabfolge sehr plötzlich erhöhe, wisse man, dass man in den 1950ern angekommen sei. Auch in früheren Bohrkernen aus dem Lake Crawford könne man einen schnellen Anstieg dieser Isotope zwischen den Jahren 1950 und 1953 feststellen, sagt McCarthy. Aber nicht nur am Plutoniumgehalt lässt sich der erdumspannende Einfluss des Menschen ablesen. Die Industrialisierung, die Erfindung des Plastiks oder der Düngemittel haben weltweit ihre Spuren in Form von Flugasche, Mikroplastik oder Stickstoff hinterlassen.

Die große Beschleunigung markiert den Beginn des Anthropozäns

Die Anthropozän-Arbeitsgruppe will deshalb nicht nur vorschlagen, das Anthropozän tatsächlich als eigene Erdepoche festzulegen. Sie will auch einen Vorschlag machen, wann dieses begonnen hat: Nicht mit der Industrialisierung, nicht mit der Erfindung der Dampfmaschine, sondern mit der sogenannten großen Beschleunigung. Damit wird die dramatische Zunahme verschiedener menschlicher Aktivitäten – von der Zunahme der Weltbevölkerung über die Düngernutzung bis zum internationalen Transport – seit den 1950er-Jahren beschrieben. Die AWG-Gruppe schlägt die Zeit um 1950 auch deshalb als Beginn des Anthropozäns vor, weil die weitreichenden Veränderungen dieser Zeit rund um den Globus Spuren in allen Sedimenten hinterlassen haben.

Doch dass die drei der Arbeitsgruppe übergeordneten Gremien dieser Empfehlung folgen, ist alles andere als sicher. Der Empfehlung, Crawford Lake als Golden Spike zu akzeptieren, folgen in den nächsten Wochen und Monaten zahlreiche Abstimmungen. Dann prüfen sie: Sind die Argumente, die die Arbeitsgruppe gesammelt hat, überzeugend? Rechtfertigen sie wirklich, ein neue geologische Epoche auszurufen?

Francine McCarthy ist davon überzeugt. „Es gibt weltweit überzeugende Hinweise auf eine massive Verschiebung im Erdsystem.“ Wenn man alle untersuchten Orte zusammenfüge und die Geschichte, die sie erzählten, lese, „dann wird klar, dass es in einer sehr kurzen Zeit zu einer sehr bedeutenden und sehr, sehr schnellen Veränderung der Umwelt kommt. Und das sind die 1950er-Jahre“, sagt auch Colin Waters.

Sehen das auch seine Kolleginnen und Kollegen so, könnte die offizielle Definition des Anthropozäns im August 2024 auf einem Geologenkongress in Südkorea verkündet werden.

