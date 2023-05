Drei Erden nötig

Ressourcen für 2023 schon verbraucht: Deutscher Erdüberlastungstag wieder am 4. Mai

Wenn alle Menschen der Welt so leben würden, wie es in Deutschland der Fall ist, dann wären die natürlichen Ressourcen auf unserem Planeten bereits morgen aufgebraucht. Wie die Umweltorganisation Germanwatch bekannt gab, stellen in Deutschland insbesondere die Treibhausgas-Emissionen ein großes Problem dar. Im internationalen Vergleich schneidet ein Land mit dem 10. Februar als „Stichtag“ am schlechtesten ab.