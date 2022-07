Bereits an diesem Donnerstag hat die Menschheit die für dieses Jahr verfügbaren natürlichen Ressourcen der Erde verbraucht. Bild: Holzstämme werden in einem Sägewerk in Porto Velho (Brasilien) gestapelt, das von kürzlich verkohlten und abgeholzten Feldern umgeben ist.

© Quelle: Andre Penner/AP/dpa