﻿RB Leipzigs Teamarzt erklärt: Warum guter Schlaf so wichtig ist - und wie er gut gelingt

Leipzig. Vor 20 oder 30 Jahren waberten sie bisweilen rum, die legendären Geschichten von Fußball-Profis, die gern mal die Nacht zum Tage machten. Und die von Trainern, die sich allerhand einfallen ließen, um dem einen Riegel vorzuschieben. Es soll Übungsleiter gegeben haben, die des Nächtens auf der Suche nach vermeintlich schwarzen Schafen selbst die Clubs der Stadt durchstreiften. Wer erwischt wurde, dem drohten Sonderschichten oder gern auch mal die Ersatzbank. Dabei bremsten die Trainer wohl nicht zum Spaß selbigen bei ihren Kickern. Sie hatten bestes im Sinn. Die Begabten sollten fit sein für kommende Aufgaben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch wenn die Sportwissenschaft damals noch nicht den Entwicklungsstand hatte, den sie inzwischen erreicht hat, war klar: Schlaf ist wichtig. Aber wie sollte ein Profi schlafen? Und kann er das eigentlich lernen? Percy Marshall, Mannschaftsarzt von RB Leipzig, beantwortet diese und weitere Fragen, hat Tipps nicht nur für Leistungssportler und erklärt, wie man beim DFB-Pokalsieger mit Feierwünschen umgeht.

Herr Marshall, bitte beschreiben Sie kurz Ihren Job.

Ich bin mittlerweile in der fünften Saison Mannschaftsarzt von RB Leipzig. Ich kam damals aus Hamburg, als erster festangestellter Mannschaftsarzt der Bundesliga. Dies ermöglicht mir natürlich, mich viel intensiver auch mit dem kompletten interdisziplinären Bereich der Sportmedizin zu beschäftigen: Der Akutversorgung von Verletzungen, der Begleitung von Reha-Prozessen, aber eben auch der Prävention, also der Vermeidung von Verletzungen und das optimale Ausschöpfen von Potentialen. Da gehört die Psychologie dazu, die Betreuung durch unseren Sport-Psychologen, aber auch der ganze Ernährungsbereich sowie die athletische Mitbetreuung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Leipzigs Mannschaftsarzt Percy Marshall (links) und Physiotherapeut Nikolaus Schmid eilen auf den Platz. Ein Spieler braucht Unterstützung. © Quelle: Imago/motivio

Eines der Dinge, die in Ihrem Bereich zunehmend an Bedeutung gewinnen, ist das Thema Schlaf. Wie wichtig ist der für einen Profisportler?

Extrem wichtig. Generell kann man sagen: Wenn ich nicht ausreichend schlafe, kann ich nicht vernünftig regenerieren. Es ist aber unfassbar herausfordernd, solche Prozesse gut in den Alltag der Profis zu integrieren und ihnen die Bedeutung zu vermitteln. Wir haben immer darüber gesprochen, dass wir das Thema „Schlaf“ intensiver in unsere Abläufe integrieren wollen. Aber erst seit dieser Saison hat sich das ermöglicht. Wie bei allen Veränderungen muss es dafür den richtigen Moment geben.

Wie sieht der perfekte Schlaf für einen Fußballprofi aus?

Es gibt aktuell zwei Lager: Die einen sagen, die Spieler sollten mindestens einmal pro Nacht ausreichend schlafen. Dann gibt es Kollegen, die die Meinung vertreten, die Jungs können ihren Schlaf in 90-Minuten-Blöcken aufteilen und über den Tag verteilen, ganz wie sie mögen. Das sehen wir bei RB Leipzig nicht so. Wir empfehlen ein mono- oder biphasisches Schlafmuster – also eine lange Schlafdauer in der Nacht und maximal ein weiteres Mittagsnickerchen. Wir versuchen, dass ein Spieler zwischen sieben und acht Stunden schläft und den Schlaf dabei so gleichmäßig und regelmäßig einhält wie nur möglich. Er sollte also immer zu ähnlichen Zeiten einschlafen und aufwachen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das stelle ich mir schwierig vor bei so vielen Spielen, so unterschiedlichen Anstoßzeiten, den vielen Reisen.

Genau das ist das Problem. Gerade bei der Taktung in den Englischen Wochen mit Abendspielen, wenn den Spielern ein gesunder Schlaf fast unmöglich ist, berauben sie sich eines enormen Potentials. Natürlich können wir den Spielern nicht sagen: Bitte gehe immer um 23 Uhr ins Bett und stehe um 8 Uhr auf. Das ist nahezu unmöglich. Dem aber so nahe wie möglich zu kommen, das ist unser Ziel. Bei Champions-League-Spielen geht es um die Frage: Wie schaffe ich es, dass ich nicht so viel später ins Bett gehe als sonst oder dass ich eben möglichst schnell wieder in meinen normalen Rhythmus komme? Unter der hohen Wettkampf-Belastung kann der Fußballprofi einfach nicht den perfekten Schlaf haben. Wenn man zusätzlich schlafen möchte, empfehlen wir, zweimal am Tag zu schlafen, einmal in der Nacht und einmal nach der Mittagszeit. Aber jeder Spieler ist anders, es wäre falsch, sie in ein starres, gleiches Muster reinpressen zu wollen. Wir haben beispielsweise zwei Spieler, die problemlos bis 12 Uhr schlafen können und dann um 12.15 Uhr zum Training kommen. Das ist ihr persönlicher Schlafrhythmus und die beiden kommen damit sehr gut klar.

Leipzigs Mannschaftsarzt Percy Marshall reist ständig mit dem Team. © Quelle: Imago/motivio

In Englischen Wochen ist es, wie angesprochen, sehr schwierig. Ist es ratsam, schon im Flieger oder im Bus zu schlafen?

Das schaffen nur die wenigsten. Fast alle unsere Spieler nehmen vor dem Spiel in irgendeiner Form Koffein zu sich, um bei Anpfiff klar zu sein. Das sind in der Regel 50 bis 150 Milligramm Koffein, was einem normalen Espresso entspricht. Man kann das Koffein aber auch als Kaugummis, Tabletten oder in anderer Form zu sich nehmen. Die Spieler sind dann nach dem Spiel wegen des Koffeins und auch hormonell noch so aufgeputscht, dass sie in den wenigsten Fällen direkt schlafen könnten, im Gegenteil: Wenn wir um 23 Uhr Abpfiff haben, gibt es Spieler, die bis 5 Uhr wach sind. Das ist ein Problem. Der Rhythmus gerät komplett durcheinander.

Bittet der Trainer dann am Folgetag entsprechend erst nachmittags zur nächsten Einheit oder lässt man den Schlaf dann ganz weg?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch da gibt es zwei Lager. Wir vertreten eher den normalen Rhythmus. Dann schlafen die Jungs zwar einmal weniger und trainieren trotzdem am Vormittag. Aber diese Einheit ist dann nur regenerativ. Da geht es eher um ein bisschen Bewegung, darum, den Stoffwechsel anzuregen und auch ein bisschen an die frische Luft zu kommen. Danach können sie ruhig einen Mittagsschlaf machen, so kommen sie wieder in den normalen Rhythmus. Wenn die Jungs es anders machen, um 5 Uhr ins Bett gehen und dann bis 14 Uhr schlafen, dann haben sie in der nächsten Nacht ein Problem.

Hund oder Katze im Bett: Wann wird kuscheln mit den Haustieren zum No-Go? Manche finden es kuschelig, andere würden Hund oder Katze niemals auf ihr Kissen lassen: Ob Haustiere mit ins Bett dürfen, ist eine persönliche Entscheidung. © Quelle: dpa

Wo setzen Sie beim Thema Schlaf in der Arbeit mit den Spielern konkret an?

Es sind eher die umgebenden Faktoren, bei denen wir jeden Spieler individuell beraten. Spiele ich spät abends noch Playstation? Wieviel bin ich nachts noch am Handy? Welche Temperatur hat mein Schlafzimmer? Wann und was esse ich das letzte Mal? Das sind alles Dinge, die Einfluss auf den Schlaf haben. Es kommt aber immer darauf an, wofür der Spieler zugänglich ist.

Auf welche Hilfsmittel setzen Sie dabei?

Wir haben zum Beispiel Schlaf-Tracker eingeführt, auf freiwilliger Basis. Die können wie ein Ring am Finger getragen werden und stellen das Schlafmuster dar. Anhand der Daten können wir sehen, wie häufig jemand aufwacht, wie unruhig, tief oder leicht der Schlaf ist. Das geschieht alles auf Vertrauensbasis, nur eine Person hat Einblick in diese Daten. Wenn eine Tendenz erkannt wird, die sich negativ entwickelt, gehen wir mehr ins Detail und beraten individuell. Wir sprechen da von klassischen Einschlaf- oder Durchschlafproblemen, vielleicht, weil man vor dem Schlafen zu viel getrunken hat , die man relativ leicht beheben kann. Zudem verfügen wir über eine App, in der die Jungs eintragen, wie sie sich fühlen, wie gut und wie lange sie geschlafen haben. Natürlich ist das ein subjektives Empfinden, es hilft uns aber, andere Daten besser zu einzuordnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Josko Gvardiol gehört zu den RB-Profis, die einen Schlaf-Tracker nutzen. Hier im Foto ist er am linken Zeigefinger des Kroaten zu sehen. © Quelle: ImagoImago/Roger Petzsche

Gehören Dinge wie Trinken und Essen vor dem Schlafengehen nicht zum Allgemeinwissen?

Wir dürfen nie vergessen: Die meisten sind junge Athleten, die aus unterschiedlichsten sozialen Hintergründen kommen und sich bislang unterschiedlich intensiv mit dem Thema beschäftigt haben, zum Teil auch gar nicht. Die machen einfach das, was immer irgendwie funktioniert hat. Mit wenigen Ausnahmen ist das für die Jungs hier ein völlig neues Level an Belastung. Egal von wo sie kommen, ob sie Leistungsträger in ihrem vorherigen Verein waren: Die allermeisten haben vorher noch nie so viel gespielt und noch nie so intensiv trainiert, Timo Werner bei Chelsea vielleicht mal ausgenommen. Ein Josko Gvardiol zum Beispiel – trotz aller Fähigkeiten und Potenziale – hatte vorher 20 bis 30 Spiele in einer Saison. Jetzt ist er bei 60 bis 70. Josko ist auch sehr zugänglich bei diesen Themen, trotzdem gibt es Schulungsbedarf. Deshalb ist auch unser Staff so groß: Weil wir auf jeden Spieler individuell zugehen.

Kann man schlafen lernen oder trainieren?

Man kann den Umgang mit Schlaf und seinen Einflussfaktoren lernen. Dann merkt man schnell, dass einem Schlafen leichter fällt. Eines der Probleme heutzutage ist, dass wir verlernt haben, auf unseren Körper zu hören. Viele Menschen wissen gar nicht, was normaler Schlaf ist. Auch unter Leistungssportlern ist dieses Wissen nicht selbstverständlich. Deshalb ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen.

Hype um Chat GPT: KI-Chatbots werden unser Leben verändern – sind sie eine Gefahr? Der Chatbot Chat GPT kann auf Wunsch so ziemlich jede Art von Text generieren: Gedichte, alternative Enden von Büchern oder wissenschaftliche Artikel. Das gelingt oft erstaunlich gut – und macht es schwieriger, einen KI-generierten Text von dem eines Menschen zu unterscheiden. Expertinnen und Experten sehen darin Gefahren, aber auch Chancen. Jetzt mit RND+ lesen

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kann man zu viel schlafen?

Das nicht. Aber man kann zu viel im Bett liegen. Willi Orban hat gerade erst in einem Interview gesagt, dass er jeden Tag um 22 Uhr ins Bett geht und dann zwischen 6 und 8 Uhr aufsteht – je nachdem wann er aufwacht, unabhängig vom Wecker. Darum geht es! Wenn ich selbst aufwache, stehe ich sofort auf. Ich drehe mich nicht noch anderthalb oder zwei Stunden von links nach rechts. Oder trinke einen Kaffee und gehe danach die nächsten drei Stunden aufs Sofa. Das bringt nur den Rhythmus durcheinander. Es ist sinnvoller, auch wenn ich müde aufgewacht bin, aufzustehen, rauszugehen, und mich lieber mittags nochmal für eine Stunde hinzulegen. So bleibe ich im normalen Rhythmus, damit ich dann zwischen 21 und 22 Uhr wieder müde werde.

Wenn die Jungs doch mal feiern gehen, wie schlimm ist das für den Rhythmus?

Das ist erstmal überhaupt nicht schlimm. Beim Thema Schlaf ist es wie mit der Ernährung: Es bringt nichts, jemandem etwas aufzuzwingen, wenn sich sein ganzer Körper dagegen sträubt. Jeder muss gucken, wie er seinen Akku auffüllt, sowohl auf physischer als auch auf psychischer Ebene. Das macht jeder in einer anderen Form. Es gibt aber auch Spieler, die sich so gut kennen, dass sie sagen: Ich mache das lieber nicht während der Saison, weil ich so über die Stränge schlage und kein Ende kenne. Aber wenn junge Spieler meinen, sie brauchen das für ihren Kopf oder ihre Seele, dann ist das per se ja nicht das Schlechteste. Dann bin ich der Letzte, der dagegen etwas sagt – natürlich so lange alles im Rahmen bleibt. Das ist bei all unseren Jungs aber so. Bei denen, die das von Zeit zu Zeit brauchen, wissen wir dann am Folgetag: Heute müssen wir die Belastung ein bisschen runterfahren. Das ist besser, als wenn sie einen Lagerkoller bekommen.

Wenn es also nicht die Nacht vor dem Spiel ist?

Genau. Und wenn es nicht die Nacht nach einer Niederlage ist oder jede zweite Nacht. Wenn ein Spieler sagen würde, ich brauche das jede Woche, würde ich antworten: Da müssen wir vielleicht eine andere Lösung finden, vor allem, wenn wir alle drei Tage spielen (lacht). Aber wenn das einmal im Monat ist – völlig fein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dann würden Sie in der Trainingssteuerung tatsächlich darauf Rücksicht nehmen?

Wenn wir es wissen, ja. Aber es sagt natürlich nicht jeder. Manchen sieht man es allerdings an. (schmunzelt).

Zur Person: Dr. Robert Percy Marshall ist Facharzt für Physikalische und Rehabilitative Medizin. Er war Gründungsmitglied des Athleticums am Universitätskrankenhaus Hamburg-Eppendorf. Seit 2012 kümmerte er sich in diesem Rahmen um die medizinische Betreuung des Hamburger SV, war zunächst für das Nachwuchsleistungszentrum sowie von 2014 bis 2017 auch stellvertretend für die Bundesligamannschaft zuständig. Seit 2018 gehört er als Mannschaftsarzt zum medizinischen Team von RB Leipzig. Seine Spezialgebiete sind konservative Orthopädie, alternative Heilmethoden, Mikronährstofftherapie.

Das Interview erschien zuerst in der „Leipziger Volkszeitung“.