Esa-Animation: Lightning Imager spürt aus dem Weltall Lichtblitze auf

Mit dem Klimawandel nimmt die Unwettergefahr zu. Denn je mehr sich die Erde erwärmt, desto mehr Wasser verdunstet am Boden und gelangt in die Atmosphäre, wo es aufgenommen und gespeichert wird. Die Folge: mehr Wetterextreme wie Blitze, Stürme oder Starkniederschläge, die auch in ihrer Intensität zunehmen können. Umso wichtiger ist es, schwere Unwetter so früh wie möglich zu erkennen und Menschen in betroffenen Regionen zu warnen. Diese Aufgabe soll in Zukunft der Lightning Imager unterstützen.

Es ist das erste Satelliteninstrument, das in der Lage ist, Blitze an verschiedenen Orten der Welt kontinuierlich zu erfassen. Im Dezember vergangenen Jahres war es an Bord eines Meteosat-Satelliten ins All geflogen. Nun, mehr als ein halbes Jahr später, haben die Europäische Raumfahrtbehörde Esa und der europäische Wettersatellitenbetreiber Eumetsat die ersten Animationen des Lightning Imagers veröffentlicht. Sie zeigen pulsierende, leuchtende Punkte – Blitze –, die sich über die Erde verteilen.

Blitzjäger Lightning Imager gestartet – Esa veröffentlichte erste Echtzeitdaten von Blitzeinschläge Jede Animation enthält eine Abfolge von Bildern, die durch die Erfassung von Blitzmessungen während der Zeitspanne von einer Minute entstanden sind und mit einem einzigen Bild der Erde aus dem Lightning Imager überlagert wurden. © Quelle: ESA/Eumetsat

1000 Bilder pro Sekunde

Simonetta Cheli wertet die Aufnahmen als vollen Erfolg. „Die Animationen zeigen, dass das Instrument in der Lage ist, Blitze über das gesamte Sichtfeld der Kameras, das 84 Prozent der Erdscheibe abdeckt, genau und effektiv zu erkennen“, sagt die Direktorin für Erdbeobachtungsprogramme bei der Esa. Der Lightning Imager verfügt über insgesamt vier Kameras, die vier Erdteile abdecken: Europa, Afrika, den Nahen Osten und Teile Südamerikas. Jede Kamera kann 1000 Bilder pro Sekunde aufnehmen und so kontinuierlich schnelle Blitze in der Erdatmosphäre erkennen, egal ob am Tag oder in der Nacht. Dabei ist das Satelliteninstrument 36.000 Kilometer von der Erde entfernt.

Die Esa und Eumetsat hoffen, mit den Daten des Lightning Imagers Meteorologinnen und Meteorologen mehr Sicherheit bei der Vorhersage von schweren Unwettern zu geben. Vor allem in abgelegenen Regionen und auf den Ozeanen, wo die Möglichkeit, Blitze zu erkennen, bisher begrenzt sei. „Schweren Stürmen gehen oft abrupte Veränderungen der Blitzaktivität voraus“, erklärt Phil Evans, Generaldirektor von Eumetsat. „Durch die Beobachtung dieser Veränderungen in der Aktivität geben die Lightning-Imager-Daten den Meteorologen zusätzliche Sicherheit bei der Vorhersage von schweren Stürmen.“ Entsprechend könnten sie Behörden und die Bevölkerung früher vor den Wetterextremen warnen, so die Hoffnung.

Der Lightning Imager soll zudem zu einem besseren wissenschaftlichen Verständnis beitragen. So soll er dabei helfen, die Auswirkungen von Wetterextremen auf den Klimawandel besser zu verstehen. Und auch für die Flugsicherheit könnten die Blitzdaten in Zukunft eine Schlüsselrolle spielen. Denn Blitze und Unwetter stellen für die Bordinstrumente von Flugzeugen ein hohes Risiko dar. Je mehr man über die Blitzaktivitäten weiß, je besser man Unwetter vorhersagen kann, desto schneller kann sich der Luftverkehr auf diese Turbulenzen einstellen.

Die Animationen sind nur das erste Lebenszeichen des Lightning Imagers. Er durchläuft derzeit seine Inbetriebnahme, in der die Instrumente kalibriert und erste Daten ausgewertet werden. Anfang 2024 erhoffen sich die Esa und Eumetsat dann Daten mit hoher Empfindlichkeit für den operationellen Einsatz. Der Blitzjäger hat seine Arbeit gerade erst begonnen.

