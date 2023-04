„Ich kenne eine, die während der Bachelorarbeit graue Haare bekommen hat!“ – Was wie eine urbane Legende klingt, die man sich zwischen Mensaessen und Bibliotheksbesuch erzählt, konnten Forschende der Universität Harvard in Experimenten mit Mäusen tatsächlich nachweisen: Stress kann graue Haare verursachen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Um das zu untersuchen, kippten die Forschenden die Käfige der Mäuse immer wieder überraschend, schalteten das Licht an und aus oder verabreichten ihnen Resiniferatoxin – ein Mittel, das Schmerz auslöst. Die Mäuse reagierten gestresst: Stresshormone wie Adrenalin und Kortisol wurden freigesetzt, ihr Herz schlug schneller, der Blutdruck stieg und das Nervensystem wurde angeregt. Und auch das Fell der Mäuse färbte sich nach einiger Zeit durch den akuten Stress stellenweise an Bauch und Rücken grau. Diese Ergebnisse veröffentlichte das Forschungsteam um Ya‑Chie Hsu, Professorin am Department für Stammzell- und regenerative Biologie der Universität Harvard, in der Fachzeitschrift „Nature“. Doch warum werden die Haare grau?

Wie Stress auf Haare wirkt

Die Ursache für das ergraute Fell fanden die Forschenden im vegetativen Nervensystem, nämlich im Sympathikus. Die Nervenzellen des Sympathikus liegen in der Mitte des Rückenmarks, zwischen Hals-, Brust- und Lendenmark. Bei Stress werden von dort Hormone wie Adrenalin, Noradrenalin und Kortisol ausgeschüttet, was für eine hohe Leistungsbereitschaft des Körpers sorgt. Im Grunde ermöglicht das die berühmte Fight-or-Flight-Reaktion: Lebewesen sind dadurch in der Lage, in risikoreichen Situationen zu kämpfen oder zu fliehen. Aber auch eine für viele Menschen unschöne Wirkung scheint Noradrenalin zu haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Leben und wir Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie - jeden zweiten Donnerstag. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Wie die Forschenden herausfanden, gelangt Noradrenalin über Nervenbahnen auch bis zu den kleinsten Organen des Menschen: den Haarfollikeln. Haarfollikel bestehen aus mehreren Zelltypen und umgeben die Haarwurzel. Noradrenalin wirkt dort auf sogenannte Melanozyten-Stammzellen. Diese sind dafür notwendig, neue Melanin-Zellen zu bilden, die wiederum maßgeblich für die Färbung der Haare sind. Bei Stress wird das Melanin übermäßig gebildet, sodass unter Umständen keine Stammzellen mehr übrigbleiben, um neues Melanin produzieren zu können. Die nachwachsenden Haare haben dann keine Farbpigmente – und erscheinen uns grau. Passiert dasselbe bei gestressten Studierenden während ihrer Abschlussarbeit?

Inwiefern die Ergebnisse auch auf den Menschen übertragbar sind, ist nicht ganz klar. Die Ergebnisse „deuten darauf hin, dass Noradrenalin ähnliche Reaktionen in Melanozytenlinien von Menschen und Mäusen hervorruft“, vermutet aber das Forschungsteam um Hsu.

Stress kann auch Haarausfall bedingen

Und noch etwas konnten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler durch Experimente mit Mäusen bestätigen: Stress kann zu Haarausfall führen. Dem liegt aber ein anderer biochemischer Prozess zugrunde als bei stressbedingt grauem Haar. Für Haarausfall ist maßgeblich das Stresshormon Kortikosteron verantwortlich, das in der Neben­nieren­rinde gebildet wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für ihre Experimente an Mäusen entfernten die Forschenden einigen Nagetieren die Nebenniere – und spritzten einer anderen Gruppe von Mäusen über Wochen das Stresshormon. Und tatsächlich: Bei Mäusen ohne Nebenniere wurde das Haarwachstum angeregt, bei den übermäßig gestressten Mäusen hingegen wuchs das Haar langsamer oder fiel aus.

Können wir „Stresshaare“ verhindern?

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wissen nun, wie Stress auf die Haarfarbe und Haarfülle wirkt – zumindest bei Mäusen. Offen bleibt: Ist dieses Wissen wirklich auf den Menschen anwendbar? Und wenn ja: Wie können stressbedingtes Ergrauen und Haarausfall verhindert werden? Die Forschung dazu ist noch nicht abgeschlossen.

Während Hsu und ihr Team das stressbedingte Ergrauen bei Mäusen für unumkehrbar hielten, stellt das für den Menschen eine andere Studie infrage, die unter anderem Forschende der Columbia Universität durchführten. Mithilfe von Stresstagebüchern und Haarproben mehrerer Menschen maßen die Forschenden den Zusammenhang von Stressintensität und dem Ergrauen von Haar: In der kleinen Stichprobe fand sich ein positiver Zusammenhang – und auch Fälle, in denen graue Haare sich bei weniger Stress wieder zurückfärbten.

Wie viel Maus steckt im Menschen?

Dass Mensch und Maus sich in Bezug auf ihre Haarfunktionen ähneln, bezweifeln die Autorinnen und Autoren der Studie. „Mäuse haben eine ganz andere Haarfollikelbiologie, und dies könnte ein Beispiel dafür sein, dass sich die Ergebnisse bei Mäusen nicht gut auf Menschen übertragen lassen“, sagt Co-Autor Dr. Ralf Paus, Professor für Dermatologie an der University of Miami Miller School of Medicine. Ihre Forschung legt nahe: Wenn Menschen Stress haben und sich die Haarfarbe ändert, dann treten bei 300 Proteinen Veränderungen auf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Verantwortlich machen sie dafür beim Menschen die Kraftwerke der Zellen: Mitochondrien. „Mitochondrien sind eigentlich wie kleine Antennen in der Zelle, die auf eine Reihe verschiedener Signale reagieren, darunter auch auf psychischen Stress“, sagt Martin Picard, Autor der Studie und Professor an der Columbia Universität.

Wer altersbedingt komplett ergraut ist, wird die ursprüngliche Haarfarbe wahrscheinlich so schnell nicht wieder zurückerlangen – zumindest nicht ohne Haarfärbemittel. Aber einzelne graue Haare, die durch Stress entstanden sind, könnten möglicherweise wieder die Ursprungsfarbe annehmen, sobald Ruhe einkehrt. Kann man da medikamentös nachhelfen?

Bislang keine Medikamente gegen Ergrauen und Haarausfall

Forschungsergebnisse für Menschen gibt es dazu (noch) keine. Ein Forschungsteam aus China hat für das stressbedingte Ergrauen bei Mäusen aber ein präventives Mittel gesucht. Mit Erfolg: Sie fanden heraus, dass Isoliensinin das stressbedingte Ergrauen der Haare bei Mäusen verhindern kann. Der Wirkstoff verhindert, dass das Noradrenalin auf die Melanozyten-Stammzellen einwirkt. „Die Studie wirft ein Licht auf die Entwicklung von Produkten, die natürliche Verbindungen nutzen, um stressbedingtes Ergrauen der Haare zu verhindern“, fassen die Forschenden zusammen. Der Fachartikel dazu erschien Ende März 2023 – die Forschung ist also noch ganz am Anfang. Mit einem Heilmittel gegen stressbedingte graue Haare könnte es so weit nicht sein – aber vorerst wohl nur für Nagetiere.

Auch bei stressbedingtem Haarausfall bei Mäusen gibt es erste Hinweise, wie ihm entgegengewirkt werden kann. Das Team um Hsu spritzte Mäusen das Protein Gas‑6. „Sowohl unter normalen als auch unter Stressbedingungen reichte die Zugabe von Gas‑6 aus, um Haarfollikel-Stammzellen, die sich in der Ruhephase befanden, zu aktivieren und das Haarwachstum zu fördern“, so Sekyu Choi, Hauptautor der Studie. Aber auch hier ist noch offen, ob stressbedingter Haarausfall beim Menschen genauso verläuft wie bei Mäusen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dass es Medikamente gegen das Ergrauen des Haupthaars und gegen Haarausfall durch Stress gibt, wird also noch dauern. Bis dahin können gestresste Menschen für das Wohlbefinden vom kleinen Zeh bis in die Haarwurzel auf bereits erprobte Mittel setzen: Sport, Entspannungstechniken wie Yoga oder Atemübungen, Urlaub und erholsamer Schlaf sind nachweislich wirksame Mittel zur Stresslinderung – und schon rezeptfrei verfügbar.