SpaceX-Rakete explodierte: Wie geht es jetzt weiter für „Starship“?

Es ist ein Bild der Zerstörung: Mitten im Erdboden ist ein riesengroßer Krater, als wäre dort eine Bombe explodiert. Darin stehen die Überreste einer Metallkonstruktion. Drähte hängen heraus, drum herum sind Betontrümmer verteilt. Die Fotos, die in den sozialen Netzwerken kursieren, zeigen aber nicht die Folgen einer Explosion. Sie zeigen, was passiert, wenn die leistungsstärkste Rakete der Welt ins Weltall aufbricht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Der Trümmerhaufen ist die Startrampe von „Starship“. Elon Musks Riesenrakete, die vergangenen Donnerstag in Brownsville im US-Bundesstaat Texas abgehoben hat. Es war ihr erster Testflug, der nach wenigen Minuten schon wieder vorbei war. Kurz bevor sich die Unter- und Oberstufe voneinander trennen konnten, fing die Raketen plötzlich an, zu rotieren, und brach dann entzwei. SpaceX, Musks private Raumfahrtfirma, blieb nichts anderes übrig, als die Rakete kontrolliert zu sprengen. Das Team am Boden aktivierte das Flugbeendigungsprogramm.

Warum der Testflug scheiterte, ist noch immer unklar. SpaceX ist gerade dabei, die Daten, die während der kurzen Flugdauer akquiriert werden konnten, auszuwerten. Schon während der Liveübertragung war erkennbar, dass nicht alle Triebwerke, die die 120 Meter große Rakete in Zukunft zum Mond und zum Mars bringen sollen, voll funktionsfähig waren. Doch offenbar lief schon am Boden einiges nicht so wie geplant.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

US-Luftfahrtbehörde führt Sicherheitskontrolle durch

Der missglückte Raketenstart hat nun die Federal Aviation Administration (FAA) auf den Plan gerufen. Die US-Luftfahrtbehörde will untersuchen, warum „Starship“ ihren Flug nicht beenden konnte. Eine solche Sicherheitsüberprüfung ist Standard bei Unfällen in der Raumfahrt.

Für SpaceX dürfte die FAA-Kontrolle in jedem Fall ungelegen kommen. Denn solange die Behörde den Vorfall untersucht, dürfen keine neuen „Starship“-Raketen an den Start gehen. Erst wenn klar ist, dass „ein System, ein Prozess oder ein Verfahren, das mit der Panne in Zusammenhang steht, die öffentliche Sicherheit nicht beeinträchtigt“, könne SpaceX einen neuen Versuch wagen, erklärte die FAA vergangene Woche. Wie „Business Insider“ auf Anfrage erfuhr, könnten bis dahin Wochen, wenn nicht sogar mehrere Monate vergehen. Musk plant jedoch, schon in zwei Monaten wieder zu starten.

Das Leben und wir Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie - jeden zweiten Donnerstag. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Raketentriebwerke haben Beton zertrümmert

Für einen zweiten Anlauf von „Starship“ muss SpaceX nicht nur eine neue Rakete bauen. Das Unternehmen muss auch die Schäden an der Startrampe inspizieren und reparieren – und die sind nicht gerade klein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Drei Monate vor dem Start hatte SpaceX begonnen, eine wassergekühlte Stahlplatte zu bauen, die unter der Startrampe platziert werden sollte. Doch diese sei nicht rechtzeitig fertig geworden, wie Musk auf Twitter erklärte. Er und sein Team waren davon ausgegangen, dass der hitzebeständige Beton unter der Startrampe die Zündung der Triebwerke von „Starship“ dennoch übersteht; doch das Gegenteil war der Fall. „Es ist noch zu früh für eine Analyse“, schrieb Musk, „aber die Kraft der Triebwerke beim Hochfahren könnte den Beton zertrümmert haben, anstatt ihn einfach zu erodieren.“

„Starship“ verursacht Trümmerschäden und Staubwolke

Die Zerstörungsgewalt des Raketenstarts war noch meterweit spürbar. Wie die „Washington Post“ berichtet, seien Videos in den sozialen Netzwerken aufgetaucht, die zeigen, wie ein Trümmerteil mehrere Hundert Meter vom Startplatz entfernt in einen Lieferwagen einschlug. Die Trümmer beschädigten wohl auch die Treibstofflagertanks neben der Startrampe. Auf Bildern sind große Dellen zu erkennen.

Nach dem Raketenstart weisen die Treibstofflagertanks Dellen auf. © Quelle: IMAGO/UPI Photo

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Splitterteile hätten wiederum den nahe gelegenen Strand und die Küstenlinie getroffen, so die Tageszeitung weiter. Und auch jede Menge Staub wirbelte 2Starship“ auf, der vor allem die texanische Hafenkleinstadt Port Isabel traf. Via Facebook teilte die Stadt kurz nach dem Raketenstart mit, „dass es sich bei dem Staub, der (...) in Port Isabel niederging, um Sand und Erde aus der Nähe des SpaceX-Startplatzes handelte“. Verletzungen und Schäden an öffentlichem Eigentum habe es jedoch nicht gegeben, erklärte die FAA.

Obwohl der Schaden des „Starship“-Starts groß ist, ist SpaceX-Chef Musk mit dem Ergebnis zufrieden. „Bei so einem Test hängt der Erfolg davon ab, was wir lernen“, erklärte er nach dem missglückten Testflug, „und der heutige Test wird uns dabei helfen, die Zuverlässigkeit von ‚Starship‘ zu verbessern.“

SpaceX muss Umweltschutzmaßnahmen durchführen

Wann ein zweiter Startversuch möglich ist, ist noch unklar. Wie die FAA mitteilte, ist nun der „Anomaly Response Plan“ in Kraft getreten. Das bedeutet, bevor „Starship“ erneut abheben kann, muss SpaceX zusätzliche Umweltschutzmaßnahmen durchführen. So soll sichergestellt werden, dass alle Sicherheits- und Fluggefahren am Boden während des Raketenstarts kein Risiko für die Öffentlichkeit darstellen.

Für die Raumfahrtfirma dürfte das ein Leichtes sein, glaubt Jared Margolis. Er bezweifelt jedoch, dass der Plan dazu beitragen wird, die Bevölkerung und umliegende sensible Lebensräume gefährdeter Tierarten ausreichend zu schützen. „Wir sind nicht gegen die Weltraumforschung oder dieses Unternehmen“, stellte der Anwalt des Center for Biological Diversity gegenüber dem US-Nachrichtensender CNBC klar. „Aber während wir zu den Sternen blicken, sollten wir nicht bereitwillig Gemeinden, Lebensräume und Arten opfern.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Selbst wenn SpaceX den „Anomaly Response Plan“ erfüllt hat, heißt das nicht, dass die nächste Rakete sofort starten kann. Dann muss das Raumfahrtunternehmen erst bei der FAA eine Änderung seiner Startlizenz beantragen. Musks Plan, in zwei Monaten erneut zu den Sternen zu greifen, ist also sehr ambitioniert. Er selbst und auch SpaceX haben sich bislang nicht zu den Verzögerungen geäußert. Für sie heißt es weiter: prüfen, auswerten und abwarten. Erst wenn die FAA ihre Genehmigung erteilt, kann „Starship“ erneut versuchen, in die Geschichte der Raumfahrt einzugehen.