Wie gefährlich ist Mikroplastik?

Die EU-Kommission bringt ein neues Verbot auf den Weg: Sie will den Verkauf von Mikroplastik als solchen untersagen, ebenso wie Produkte, denen Mikroplastik zugesetzt wurde und die dieses bei der Verwendung freisetzen. Gemeint sind damit zum Beispiel Granulatmaterial auf Sportanlagen, in Kosmetika wie Peelings oder Glitter, ebenso wie in Spielzeug und Pflanzenschutzmittel.

Das Verbot soll schrittweise von den EU-Ländern umgesetzt werden. Mikroperlen und loser Glitter sollen beispielsweise schon in 20 Tagen nicht mehr zum Verkauf stehen, in anderen Fällen – wie etwa beim Granulat auf Kunstrasenplätzen – soll das erst in ein paar Jahren der Fall sein. Auch enthält das Verbot einige Ausnahmen: Produkte, die an Industriestandorten verwendet werden oder bei der Verwendung kein Mikroplastik freisetzen, sind vom Verkaufsverbot ausgenommen. Auch für Arzneien sowie Lebens- und Futtermittel gibt es bestimme Ausnahmen.

Was ist Mikroplastik?

Mikroplastik ist – wie der Name schon sagt – sehr kleines Plastik. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen verstehen darunter schwer abbaubare, synthetische Polymere, die kleiner als fünf Millimeter sind – und damit für das menschliche Auge beinahe unsichtbar. Eine allgemein anerkannte Definition für Mikroplastik gibt es zurzeit jedoch nicht. Umweltverbände wie der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und Greenpeace fordern schon lange, den Begriff auch auf flüssige, halbfeste und gelartige Kunststoffe auszuweiten.

Das Umweltbundesamt (UBA) unterscheidet zwischen zwei verschiedenen Sorten von Mikroplastik: primärem und sekundärem.

Primäres Mikroplastik : Hierbei handelt es sich um Mikroplastik, das bewusst als solches hergestellt und Produkten beigefügt wird. Ein Beispiel sind Reibkörper in Kosmetika, wie sie in Peelings zu finden sind. Auch Zahnpasta und Handwaschmittel enthalten primäres Mikroplastik.

Sekundäres Mikroplastik: Das ist Mikroplastik, das unbewusst entsteht, also durch „physikalische, biologische und chemische Degradation von Makroplastikteilen“, so beschreibt es das UBA. Die Behörde meint damit zum Beispiel den Abrieb von Autoreifen oder Faserabrieb beim Waschen synthetischer Textilien. Aus größeren Plastikteilen werden dabei mikroskopisch kleine Teile.

Wie entsteht Mikroplastik?

Primäres Mikroplastik wird, wie oben bereits erwähnt, in industriellen Prozessen bewusst derart klein hergestellt.

Interessanter ist die Frage in Bezug auf sekundäres Mikroplastik, das durch Zersetzungsprozesse entsteht. Das typische Beispiel ist die Plastikflasche, die vom Wind erfasst irgendwann im Meer landet. Dort kann sie mehrere hundert Jahre an der Wasseroberfläche schwimmen, ehe sie sich langsam in Mikroplastikpartikel zersetzt. Wind und Wellen nagen am Plastik, kleine Teile splittern ab und versinken im Meer. Gleichzeitig verändert das Sonnenlicht die Oberflächenstruktur der Plastikflasche. Die Flasche zerfällt.

Eine Frau nimmt an einer Putzaktion am verschmutzten Uru Uru-See in Bolivien teil: Bis sich Plastikflaschen zersetzen, dauert es Hunderte Jahre. © Quelle: Radoslaw Czajkowski/dpa

Doch nicht nur unsachgemäß entsorgter Plastikmüll kann eine Quelle für Mikroplastik sein. Eine Auswertung des Frauenhofer-Instituts aus dem Jahr 2018 hatte ergeben, dass der größte Verursacher Autoreifen sind, besonders die von Pkws. Beim Fahren werden jedes Mal kleinste Plastikpartikel abgeschliffen. So ist der Abrieb von Autoreifen für rund ein Drittel der Mikroplastikemissionen in Deutschland verantwortlich. Daneben listet die Behörde noch Emissionen bei der Abfallentsorgung, Verwehungen von Sport- und Spielplätzen sowie den Abrieb von Schuhsohlen als mögliche Ursachen für Mikroplastik.

Wo findet sich überall Mikroplastik?

Mikroplastik ist mittlerweile allgegenwärtig: in Kosmetika, Kleidung, Kaugummis, Waschmittel, aber auch in Lebensmitteln. 2013 und 2014 berichteten zwei Forscher zum Beispiel darüber, dass sie Mikroplastik in Honig, Zucker und deutschem Bier gefunden hätten. Allerdings war ihre Untersuchungsmethode zu ungenau. Ein Jahr später konnte das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe zumindest den Nachweis von Mikroplastik im Bier widerlegen.

Auch bei Fischen, Muscheln und Krustentieren konnten Studien Mikroplastikpartikel nachweisen. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) hat daraufhin die Publikationen analysiert: Bei den Fischen waren die Plastikpartikel vorwiegend im Magen-Darm-Trakt zu finden, der meist jedoch nicht mit verzehrt wird. Somit ließen sich „keine Erkenntnisse über die Aufnahme an Mikroplastikpartikeln durch Verbraucherinnen und Verbraucher durch den Verzehr von Fischen“ ziehen, so die Behörde. Auch zu Krustentiere gebe es keine belastbaren Daten.

Dennoch: „Mikroplastik gelangt nach heutigem Wissensstand wahrscheinlich auch in Lebensmittel“, urteilt das BfR. Unklar sei aber, wie viel Mikroplastik Lebensmittel enthalten und wie das darin enthaltene Mikroplastik zusammengesetzt ist. Zu den Eintragspfaden, dem Vorkommen, der Zusammensetzung, der Partikelgröße und der Menge an Mikroplastik in Lebensmitteln gebe es keine gesicherten Erkenntnisse.

Forschende des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamts Münsterland-Emscher-Lippe konnten Mikroplastik 2018 auch in Flaschen mit abgefülltem Trink- beziehungsweise Mineralwasser finden. Dabei war es egal, ob es sich um eine PET- oder Glasflasche handelte.

Der Schwachpunkt der Studie: Es konnte nicht geklärt werden, woher die Plastikteile stammten. Also, ob sie bereits im Wasser enthalten waren oder bei der Reinigung und Abfüllung hineingelangten. „Fakt ist, dass diese Befunde weit unterhalb der Grenzwerte für die gesetzlich zugelassene und wissenschaftlich bewertete Migration von Kunststoffen in Lebensmitteln liegen“, betont der Lebensmittelverband Deutschland.

In Mineralwasserflaschen aus Plastik konnte Mikroplastik nachgewiesen werden. © Quelle: Oliver Berg/dpa

Allerdings: Eine Untersuchung von „Öko-Test“ fand 2020 ebenfalls Mikroplastikpartikel in ausgewählten PET-Flaschen. „Wer kein PET-Mikroplastik im Mineralwasser haben möchte, wählt Produkte in Mehrwegflaschen aus Glas“, riet das Verbrauchermagazin daraufhin.

Sogar in der Luft ist Mikroplastik nachweisbar. Jede Stunde atmet der Mensch etwa 16,2 Stückchen Mikroplastik ein, heißt es in einer Studie von Anfang Juni, die simuliert hatte, wie sich die Plastikteilchen in den oberen Atemwegen anreichern. Die Forschenden fanden heraus, dass sich das Mikroplastik vor allem in der Nasenhöhle und im Rachenraum ansammelte. Der Ablagerungsort sei unter anderem von der Form und Größe der Plastikteile abhängig, schreiben sie.

Die größte Menge an Mikroplastik findet sich jedoch in den Meeren. Eine Studie von Anfang März dieses Jahres schätzt die weltweite Menge an Mikroplastikpartikeln in den Meeren auf 82 bis 358 Billionen, was einem Gewicht von 1,1 bis 4,9 Millionen Tonnen entsprechen würde. Seit 2005 ließe sich ein rascher Anstieg der Plastikmengen beobachten, schreiben die Studienautorinnen und Studienautoren – und weiter: „Diese beobachtete Beschleunigung der Plastikdichte in den Weltmeeren, die auch für Strände rund um den Globus gemeldet wurde, erfordert dringende internationale politische Maßnahmen.“

Ins Meer gelangt das Mikroplastik vor allem durch den Menschen. Weil er mikroplastikhaltige Produkte wie Kosmetika und Waschmittel verwendet, die über die Abwässer in die Flüsse und Meere gelangen können. (Moderne Kläranlagen können zwar einen Großteil der Partikel aus dem Abwasser entfernen, aber bei weitem nicht alles.) Oder weil er Plastikmüll nicht ordnungsgemäß entsorgt, der vom Wind oder von den Abwässern dann ins Meer getrieben wird.

Egal, ob im Wasser, in Lebensmitteln oder in der Luft – wie groß die Menge an Mikroplastik genau ist, die schon in unsere Umwelt gelangt ist, das können Fachleute nur schätzen. Genaue Zahlen sind aufgrund der verschiedenen Eintragungswege und der Größe der Partikel nicht möglich.

Welche Folgen hat Mikroplastik für den Menschen, für Tiere und die Umwelt?

Eine Studie von Forschenden der Universität Newcastle in Australien hatte im Jahr 2019 für Schlagzeilen gesorgt. Und das wegen eines simplen Vergleichs, der lautete: Jeder Mensch isst pro Woche eine Kreditkarte. Das klingt erst einmal absurd, entspricht jedoch genau der Menge an Mikroplastik, die wir unbewusst durch unser Essen, Wasser und die Luft aufnehmen. Es sind ungefähr fünf Gramm. Doch was macht diese Menge mit unserem Körper?

„Obwohl der Mensch Mikroplastik auf verschiedenen Wegen ausgesetzt ist, ist die Forschung über die schädlichen Auswirkungen von Mikroplastik auf den Menschen noch begrenzt“, erklärte ein Forscherteam aus Südkorea im Mai in ihrer Studie, die das aktuelle Wissen zu den gesundheitlichen Folgen zusammentragen sollte. In Tier- und Zellversuchen hätte sich das Mikroplastik auf verschiedene Bereiche ausgewirkt, unter anderem auf das Verdauungs-, Atmungs- und Immunsystem.

So können die kleinen Plastikteilchen, einmal verschluckt, den Magen-Darm-Trakt reizen und Entzündungen verursachen. Auch Atemwegsbeschwerden wie Husten und Kurzatmigkeit sind möglich. Die Forschenden berichten in ihrer Studie zudem über Stoffwechselstörungen, Hormone, die nicht richtig ausgeschüttet werden, sowie über Fortpflanzungsstörungen wie Unfruchtbarkeit und ein erhöhtes Risiko für Fehlgeburten.

Die Studienautorinnen und Studienautoren betonen jedoch, dass trotz alledem weitere Forschung notwendig sei, um die Mechanismen von Mikroplastik im menschlichen Körper zu verstehen. Gleichzeitig warnen sie, dass die Plastikteilchen auch für die Umwelt folgenreich sein können.

Auch in anderen Nahrungsketten konnten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Mikroplastik bereits nachweisen. In den Mägen von Seevögeln fanden sie etwa jede Menge winziger Plastikteilchen, die vermutlich für den Tod der Tiere mit verantwortlich gewesen sind. Aber auch in Insekten, Weichtieren und Säugetieren wie Schildkröten entdeckten sie Plastik.

Seevögel halten Plastikabfälle im Meer für Nahrung und verfüttern sie an ihre Küken. Dieses Schwarzfußalbatros-Küken ist wahrscheinlich daran gestorben, weil sein Bauch voller Plastik war © Quelle: Dan Clark /USFWS

Das Problem ist: Die Tiere halten die Plastikteile häufig für Futter und nehmen sie deshalb zu sich – ohne zu wissen, dass sie gefährlich werden können. Das Plastik kann die Gedärme verstopfen und beschädigen, und somit letztendlich zum Tod führen.

Gleichzeitig kann das Mikroplastik Krankheiten übertragen. Denn auf der Oberfläche des Plastiks können sich Krankheitserreger ansiedeln, warnen die Vereinten Nationen. Das können Krankheitserreger sein, die schädlich für Tiere sind, für den Menschen oder aber für Pflanzen. Ein Forscherteam des Alfred-Wegener-Instituts hatte vor einigen Jahren zum Beispiel Vibrio-Bakterien auf Mikroplastikpartikeln in der Nord- und Ostsee gefunden. Diese Erreger können Durchfall und Entzündungen auslösen.

Auch auf die Bodenfauna wirken sich die Plastikteilchen aus. Forschende aus China hatten 2020 herausgefunden, dass Mikroplastik im Boden dazu führt, dass das Artenreichtum zurückgeht. In ihren Feldversuchen, bei denen sie Polyethylenfragmente (Polyethylen ist ein Kunststoff) im Boden vergruben, zeigte sich, dass die Menge an Milben, Larven und anderen Kleintieren, die für die Fruchtbarkeit des Bodens wichtig sind, abnahm.

Die Vereinten Nationen warnen zudem vor einer giftigen Wirkung des Mikroplastiks: „Wenn sich Kunststoffpartikel zersetzen, gewinnen sie im Allgemeinen neue physikalische und chemische Eigenschaften, was das Risiko erhöht, dass sie toxische Auswirkungen auf Organismen haben. Und je größer die Zahl der potenziell betroffenen Arten und ökologischen Funktionen ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass toxische Wirkungen auftreten.“

Entscheidend wird vor allem sein, welche langfristigen Auswirkungen das Mikroplastik in der Umwelt hat. Das stellt die Forschung derzeit aber noch vor ein Rätsel.

Wie lässt sich Mikroplastik vermeiden?

Um Mikroplastik zu vermeiden, müsste man eigentlich Plastik allgemein vermeiden. Das ist nicht überall möglich, aber an der ein oder anderen Stelle durchaus. Zum Beispiel, indem man auf Verpackungen und Einmalprodukte, so gut es geht, verzichtet. Ein Anfang kann der Obst- und Gemüseeinkauf sein: Diese Produkte sind auch ohne Plastik erhältlich.

Wenn doch Plastikmüll anfällt, ist es wichtig, ihn richtig zu entsorgen. Heißt: Müll trennen. Plastik zu Plastik, Papier zu Papier, Restmüll zu Restmüll und so weiter. Das macht es einfacher, den Müll später zu recyclen. Die Umwelt- und Naturschutzorganisation WWF rät zudem, sich an Müllsammelaktionen zu beteiligen. Durch das gemeinsame Müllsammeln tut man etwas Gutes für die Umwelt und kommt gleichzeitig mit anderen Menschen in Kontakt.

Auch bei Kosmetika lässt sich Mikroplastik vermeiden. Einfach auf zertifizierte Naturkosmetik zurückgreifen oder andere natürliche Alternativen ohne mineralölbasierte Bestandteile nutzen.

Um zu verhindern, dass Kleidung aus Synthetikfasern zu viel Mikroplastik beim Waschen abgibt, sollte sie möglichst selten gewaschen werden, rät der WWF. Ob das jeweilige Kleidungsstück Kunstfasern enthält, lässt sich bei einem Blick auf das Etikett feststellen. Zu den halbsynthetische Chemiefasern gehören beispielsweise Viskose, Modalfaser, Lyocell (auch Tencel genannt) und Acetatfasern, während Polyamid, Polyester, Elasthan (auch Polyurethanfasern), Polypropylen und Polyacryl zu den synthetische Chemiefasern zählen.

Stattdessen Kleidung aus Naturfasern wie Baumwolle, Leinen oder Seide zu kaufen, muss laut der Verbraucherzentrale Hessen nicht unbedingt umweltverträglicher sein. „Allein der Anbau von Baumwolle zum Beispiel verbraucht enorm viel Wasser und es werden in der Regel bedenkliche Pflanzenschutzmittel eingesetzt“, gibt sie zu bedenken. Ob Kunstfasern oder nicht – in jedem Fall gut für die Umwelt ist es, wenn die Kleidung so lange wie möglich getragen wird. Das spart Ressourcen.

Die größte Ursache für Mikroplastik, der Abrieb von Autoreifen, lässt sich wiederum auf einfache Weise unterbinden: Einfach weniger Auto fahren.