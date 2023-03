﻿„Farbenblindheit der Gefühle“: Warum manche Menschen keinen Zugang zu ihren Emotionen haben

Trauer, Freude, Stolz – Menschen durchleben am Tag viele verschiedene Gefühle. Nicht alle nehmen sie wahr oder können sie mitteilen.

„Ich fühle mich nicht geliebt“ – haben Sie das schon einmal gesagt oder gedacht? Dann sind Sie einem Pseudogefühl aufgesessen. Einem Gefühl, das eigentlich keines ist. Der Begriff stammt aus der Psychologie und wurde maßgeblich von den Psychologen Erich Fromm und Marshall B. Rosenberg geprägt. Heutzutage findet er vor allem in der Gewaltfreien Kommunikation (GfK) Anwendung: einem Prozess für Kommunikation und Konfliktlösung, den Rosenberg entwickelt hat.

Demnach ist „ich fühle mich nicht geliebt“ ebenso wenig ein Gefühl wie „ich fühle mich nicht gesehen“ oder „ich fühle mich hintergangen“. Diese Pseudogefühle werden auch Tätergefühle genannt, weil sie eher einen Vorwurf als eine Selbstoffenbarung darstellen. Wer „ich fühle mich nicht geliebt“ sagt, meint meist: „Du liebst mich nicht.“ Und das macht Pseudogefühle so unproduktiv.

Denn wer diese Scheingefühle äußert, trifft bei anderen Personen oft auf Abwehr. Wer reagiert schon wohlwollend auf eine Unterstellung? Zielführender wäre es, echte Gefühle und damit verbundene Bedürfnisse zu äußern, so die Lehre der GfK. Das löse im Idealfall Mitgefühl bei anderen Menschen aus. Aber was sind „echte“ Gefühle?

„Affekte sind angeborene Überlebenssysteme“

Angst, Wut, Trauer, Ekel und Freude – zwischen diesen fünf Zuständen unterscheidet der Mediziner und Psychoanalytiker Matthias Franz. Der US‑Psychologe Paul Ekman führt zusätzlich noch Überraschung und Verachtung auf. Diesen werden weitere Regungen zugeordnet. Unter Angst fallen demnach zum Beispiel auch Adjektive wie erstarrt, nervös, panisch oder unsicher.

Wer sich „nicht geliebt fühlt“, ist also in Wahrheit traurig, (verlust-)ängstlich oder sogar wütend und wünscht sich mehr Aufmerksamkeit, Nähe oder Bestätigung. Erkennen kann man Pseudogefühle oft an der Formulierung: „ich fühle mich …“ weist auf ein Pseudogefühl hin. Ein echtes Gefühl beschreibt man eher mit den Worten „ich bin …“. Um auszudrücken, wie Menschen sich fühlen, braucht es aber nicht zwingend Worte.

Schon Babys zeigen sogenannte Affekte – etwa über die Mimik, Gestik, Blickrichtung oder die Stimme. Auch Körperreaktionen wie Atmung, Zittern, Wärme oder die Pupillenweite weisen auf das hin, was umgangssprachlich als Gefühl bekannt ist. Als Affekte bezeichnen Psychoanalytikerinnen und ‑analytiker vorwiegend unbewusste, meist körperliche Signale, die auf Bedürfnisse und Stimmungslagen hinweisen. Gefühle erleben und kommunizieren Menschen hingegen meist bewusst.

Affekte lassen sich auch bei Erwachsenen am Gesicht ablesen, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Der US‑Psychologe Ekman erforscht seit den 1950er-Jahren den mimischen Gefühlsausdruck in unterschiedlichen Kulturen. Ihm zufolge zeigen sich die sieben Basisaffekte kulturübergreifend durch dieselbe Mimik – und werden international erkannt. Sie übernehmen damit eine Funktion bei der Kommunikation und bieten Orientierung.

Rund 10 Prozent der Menschen können Gefühle nicht erkennen

„Affekte sind angeborene Überlebenssysteme“, sagt Psychoanalytiker Franz. Babys und Kleinkinder sind „reine Affektwesen“ und darauf angewiesen, dass Erwachsene, vor allem die eigenen Eltern, ihre Affektzustände und dahinterliegenden Bedürfnisse wahrnehmen, entschlüsseln und entsprechend handeln können. Ein Baby weint und schreit vor Angst, weil es zum Beispiel Hunger hat. Diese Affektzustände kommuniziert es, damit die „mitfühlenden“ Eltern ihm helfen. Aber nicht allen fällt es leicht, Gefühle zu erkennen, weder bei anderen noch bei sich selbst.

Laut einer Studie von Franz sind nämlich 10 Prozent aller Menschen in Deutschland „alexithym“. „Wenn man das Alphabet der Gefühle nicht sprechen kann“, so umschreibt Franz diesen Zustand. Manchmal wird Alexithymie auch als „Gefühlsblindheit“ oder sogar „Gefühlskälte“ bezeichnet. Das seien radikale Begriffe, sagt Franz, die alexithyme Menschen entmutigen könnten. Denn sie können Affekte durchaus erleben – nehmen sie aber eher als unterschwellig-diffuse Körperzustände wahr. Es fällt ihnen schwer, sie in Worte zu fassen.

Das Leben und wir Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie - jeden zweiten Donnerstag.

Als Krankheit kann man Alexithymie nicht bezeichnen, es ist eher ein Persönlichkeitsmerkmal. Und das tritt vermehrt bei Menschen mit psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Ängsten und Essstörungen oder bei Menschen mit ADHS oder auf dem Autismusspektrum auf. Wie der Zustand entsteht, ist dabei nicht ganz klar.

„Wenn man das Alphabet der Gefühle nicht sprechen kann“

Gene spielen eine Rolle – Forscherinnen und Forscher wie Franz nehmen an, dass auch Kindheitserfahrungen, emotionale Vernachlässigung oder spätere traumatische Erlebnisse Auslöser sein können. Wer erlebt, dass seine Gefühle von Bezugspersonen nicht wahrgenommen und beantwortet werden, kann seine eigene Emotionalität nicht so gut entwickeln. Drei wichtige Lektionen lernen Kinder laut Franz in den ersten Lebensjahren, wenn es überwiegend gut läuft: ein sicheres Bindungsmuster, ein stabiles Selbstwertgefühl sowie die Fähigkeit, mit allen Gefühlen umzugehen. „Genau diese Lektionen haben viele Alexithyme nicht lernen dürfen“, sagt Franz.

Das ist wie Farbenblindheit für Gefühle. Matthias Franz, Mediziner und Psychoanalytiker

Wie Farbenblinde, die die Lichter einer Ampel unterscheiden, müssen Alexithyme Emotionen einordnen, die ihnen höchstens wie Graustufen erscheinen. Das kann stressig sein. Alexithyme werden oft von anderen Menschen komisch gefunden, sagt Franz, weil sie nicht „intuitiv mitschwingen können“. Sie haben auch kein inneres Konzept dafür, wie sich Trauer oder Scham anfühlen und wirken dadurch oft wenig empathisch.

Darüber hinaus ist Alexithymie auch ein Risikofaktor für psychosomatische Erkrankungen. Oft erkennen alexithyme Menschen körperliche Reaktionen nicht als Gefühlsausdrücke. Sie klagen dann etwa über Bauchschmerzen und Magenprobleme, Rücken- oder Kopfschmerzen. Wenn Ärztinnen und Ärzte für die Beschwerden keine körperlichen Ursachen finden, kann ein Gespräch bei einem Facharzt oder Fachärztin für Psychosomatische Medizin weiterhelfen.

Während gewaltfreie Kommunikation einige Menschen anreget, ihre Gefühle wahrzunehmen und zu benennen, ist alexithymen Menschen damit nicht so einfach geholfen. Viele haben einen so großen Leidensdruck, dass sie eine Therapie machen. „Wir unterstützen solche Patientinnen und Patienten zum Beispiel durch Achtsamkeitsübungen“, sagt Verhaltenstherapeutin Frauke Eibner. Betroffene sollen dadurch eigene emotionale Reaktionen sensibler wahrnehmen und einordnen lernen. Auch die Gestik und Mimik anderer zu beobachten und einzuordnen kann helfen. „Da arbeiten wir zum Beispiel mit Fotos, Emotionskarten und Körperübungen – das erleichtert die Interpretation“, sagt Eibner.

Auf dem Mi(e)nenfeld der Gefühle

Wer durch traumatische Erlebnisse den Zugang zu Gefühlen verloren hat, muss erstmal wieder einen Trampelpfad zu seinen Emotionen schaffen. Dafür arbeitet Eibner unter anderem mit Imaginationsverfahren: Patientinnen und Patientinnen sollen sich dann konkrete Situationen, zum Beispiel einen Streit, möglichst präzise vorstellen. Was ist passiert? Welche Geräusche sind zu hören? Wer ist dabei? Was sagen die Personen? Wie ist die Atmosphäre? „Diese Vorstellungsbilder können unserem Gehirn suggerieren, dass das jetzt gerade passiert“, sagt Eibner. Und darauf reagieren der Körper und das emotionale System. Psychotherapeutinnen und -therapeuten begleiten Betroffene dann dabei, die Gefühle zu durchleben.

Aber nicht alle, die ihre Gefühle nicht immer spüren, einordnen und in Worte fassen können, brauchen gleich eine Therapie. Schon ein Gefühlstagebuch kann helfen, Erlebtes zu reflektieren. Beim Theaterspielen kann man auch unterschiedliche Emotionen durchleben. Eibner rät unter anderem dazu, öfter Filme oder Theaterstücke anzuschauen, die starke Emotionen auslösen können. „Nehmen Sie sich dafür bewusst Zeit und bleiben Sie dran – lassen Sie die Emotionen kommen und gehen.“