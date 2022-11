Forschende finden Überreste der größten Meeresschildkröte Europas

Schnee in Schleswig-Holstein: Weitere Schauer und Glätte, erste Unfälle

Die ersten Flocken sind gefallen: In vielen Teilen Schleswig-Holsteins hat es in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag geschneit. Auch am Sonntag werden weitere Schneeschauer erwartet. Die glatten Straßen führten zu zwei kleinen Unfällen in Kiel und dem Kreis Plön.