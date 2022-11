﻿Würden Sie Kartoffelbrei auf ein Gemälde werfen, Frau Otto?

Frau Otto, würden Sie Kartoffelbrei auf ein Gemälde werfen, um für den Klimaschutz zu protestieren?

Sie spielen sicherlich auf die Aktionen der Letzten Generation an. Nein, das würde ich nicht tun. Wenn ich bei solchen Aktionen mitmachen würde, könnte ich möglicherweise ein paar Stunden in polizeilichen Gewahrsam kommen – und das möchte ich nicht riskieren. Gesetzliche Probleme könnten dazu führen, dass ich meinen Beruf nicht ausüben kann. Außerdem sehe ich meine Aufgabe in anderen Tätigkeitsbereichen wie der Forschung, Lehre und Ausbildung der nächsten Generation von Expertinnen und Experten für Klimawandel und Energiewende. Dennoch unterstütze ich die Aktionen der Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten.

Warum?

Weil ich finde, dass sie berechtigt sind. Wir reagieren einfach zu wenig auf die Folgen des Klimawandels. Die Straßen, auf denen sich die Mitglieder der Letzten Generation festkleben, könnten auch durch Waldbrände oder Überschwemmungen blockiert werden, so wie wir es schon jetzt in manchen Teilen der Welt sehen. Und in Zukunft wird das durch den Klimawandel noch häufiger vorkommen. Wir müssen uns vor Augen führen, was auf dem Spiel steht.

Ilona Otto ist Professorin für Gesellschaftliche Auswirkungen des Klimawandels am Wegener Center für Klima und Globalen Wandel an der Universität Graz. © Quelle: Uni Graz/Leljak

Aber braucht es dafür unbedingt Protestaktionen wie die der Letzten Generation?

Durch diese Protestaktionen gewinnt man Aufmerksamkeit. Die Menschen reden darüber.

Wir sollten diese Proteste ernst nehmen und uns über die Gründe für diese Aktionen Gedanken machen.

Das Thema Klimawandel genießt keine Priorität

Über die Fridays-for-Future-Bewegung haben die Menschen auch gesprochen. Und ihre Proteste waren legal.

Die Fridays-for-Future-Bewegung ist auch weiterhin wichtig und hat viel bewirkt. Aber die Klimapolitik ist noch nicht so weit, wie sie sein sollte. Die CO₂-Emissionen steigen weiter. Deshalb sind die Proteste der Letzten Generation berechtigt. Es geht alles zu langsam. Die Entscheidungsträgerinnen beziehungsweise Entscheidungsträger und Unternehmen haben noch immer andere Prioritäten als den Klimawandel. Das muss sich ändern. Der Klimawandel muss wieder ganz oben auf der Prioritätenliste stehen. Wenn wir jetzt nicht radikal handeln und sich die Klimapolitik nicht verändert, wird es noch schlimmer.

Die Letzte Generation fordert ein dauerhaftes 9-Euro-Ticket und ein Tempolimit auf den Autobahnen. Deshalb kleben sich die Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten fest, blockieren Straßen und beschmutzen Kunstwerke. Ist es das wert?

Ein Tempolimit und ein 9-Euro-Ticket sind schon gute Forderungen, es braucht aber viel mehr als das. Ich verstehe es so, dass das nur der Anfang sein soll. Wir sollten diese Proteste ernst nehmen und uns über die Gründe für diese Aktionen Gedanken machen. Das heißt, wir müssen uns überlegen, was wir tun können, um die Klimakatastrophe noch abzuwenden, wie jeder und jede Kohlenstoffemissionen einsparen kann. Die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger müssen die Infrastruktur für erneuerbare Energien ausbauen und die Unternehmen den Verbrauch von fossilen Brennstoffen senken.

Es braucht Zeit, um die Proteste zu verstehen

Mein Eindruck ist, dass sich über die Gründe für die Aktionen der Letzten Generation nur wenige Menschen Gedanken machen. Vielmehr verurteilen sie die Proteste und fordern teils sogar härtere Strafen für die Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten. Die Forderungen zum Klimaschutz gehen dabei unter.

Es stimmt, dass sich die Menschen darüber aufregen. Das hängt auch damit zusammen, wie die Proteste in den Medien dargestellt werden. Am Ende sollen die Aktionen vor allem zur Debatte anregen – und das passiert gerade. Natürlich wäre es besser, wenn sich die Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten entspannen könnten und irgendwelche anderen Aktionen machen würden. Aber wir haben keine Zeit mehr. Die Frage, die sich stellt, ist doch: Was ist angenehmer – in einem Stau zu stehen, weil sich Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten auf der Straße festgeklebt haben, oder weil Hochwasser und dadurch zerstörte Autos den Weg versperren? Denn Letzteres könnte in Zukunft passieren.

Die Mitglieder der Letzten Generation werden inzwischen als „Straßenblockierer“, „Museumsrandalierer“ und „kriminelle Straftäter“ beschimpft. Sie wurden sogar mit der linksextremistischen Terrorgruppe „Rote Armee Fraktion“ (RAF) verglichen, die für mehrere Morde, Sprengstoffattentate und Geiselnahmen verantwortlich war. Was halten Sie von diesen Vergleichen?

Vergleiche mit der RAF sind vollkommen unangemessen. Man muss aber sagen: Viele Proteste und soziale Bewegungen in der Geschichte wurden zunächst scharf kritisiert. Ich denke zum Beispiel an die Frauenbewegungen, die Proteste gegen Rassismus in den USA oder die Lesben- und Schwulenbewegungen. Auch hier gab es Menschen, die diese Aktionen als Straftaten angesehen haben. Vielleicht braucht es einfach Zeit, bis die Menschen die Beweggründe der Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten verstehen. Und vielleicht können ihre Aktionen, genauso wie andere Proteste in der Vergangenheit, auch etwas Positives bewirken.

Die große Klimawende müssen wir alle herbeiführen.

Sehen Sie denn auch die Gefahr, dass sich die Klimabewegung gerade radikalisiert?

Die Klimabewegung radikalisiert sich gerade tatsächlich. Aber vielleicht ist das auch notwendig, weil sich an der Klimapolitik nichts ändert. Ich verstehe, dass die jungen Aktivistinnen und Aktivisten da enttäuscht sind. Damit aber kein Missverständnis entsteht: Ich bin gegen Gewalt jeglicher Art. Es ist wichtig, dass bei den Protesten niemand zu Schaden kommt. Deshalb sollten die Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten zum Beispiel sicherstellen, dass es bei ihren Aktionen genügend Rettungswege gibt.

Erfolgreiche Veränderung ist möglich

Illegale Besetzungen und Blockaden sind in der Geschichte des Klimaaktivismus eigentlich nichts Neues. In Erinnerung geblieben sein dürften zum Beispiel die Waldbesetzungen im Hambacher Forst. Muss Klimaprotest ab einem gewissen Zeitpunkt rigoroser werden?

Nicht prinzipiell. Es gibt jedoch genügend Beispiele aus der Vergangenheit, die zeigen, dass solche Aktionen die Gesellschaft und die Politik erfolgreich verändern können. Zum Beispiel die Proteste von Landwirtinnen und Landwirten in mehreren Ländern wie den Niederlanden, wo auch Straßen blockiert wurden. Oder die Frauenbewegungen. Schwächere, diskriminierte Gruppen in der Gesellschaften haben ansonsten in der Regel keine Möglichkeiten, sich durchzusetzen. Das gilt auch für die jungen Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten. Sie sind meist noch Studentinnen und Studenten, gehen noch nicht zur Arbeit, haben keine Spitzenpositionen in Unternehmen inne oder besetzen wichtige Positionen in der Politik. Sie müssen sich anderweitig Gehör verschaffen.

Können Fridays for Future und die Letzte Generation noch eine große Klimawende bewirken?

Die große Klimawende müssen wir alle herbeiführen. Ich verstehe nicht, warum dafür erst junge Menschen auf die Straße gehen müssen. Die Zukunft unserer Kinder und Enkel steht auf dem Spiel. Es ist klar, dass wir größere politische und gesellschaftliche Veränderungen brauchen, um dem Klimawandel zu begegnen – und jeder und jede kann etwas dazu beitragen. Ich hoffe, dass die Proteste der Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten die Menschen weiter wachrütteln.