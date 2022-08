Könnten Kleinwindkraftanlagen zur Energiewende beitragen?

Ihre großen Verwandten sind zahlreich in Deutschland verteilt. Kleinwindkraftanlagen sind aber bislang noch eher wenig verbreitet. Dabei könnten sie Photovoltaikanlagen in weniger sonnigen Zeiten ergänzen und so einen kleinen Beitrag zur Energiewende leisten – zumindest am passenden Standort.