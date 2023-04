Frau Bagusche, Sie haben den Meeres­schild­kröten mit „Nomaden der Ozeane“ ein ganzes Buch gewidmet. Was fasziniert Sie so sehr an diesen Meeresbewohnern?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich war schon sehr oft mit Meeresschildkröten schnorcheln und tauchen. Sie bewegen sich mühelos durchs Wasser und ihr Blick erinnert mich an den meiner Mutter, wenn ich als Kind Mist gebaut habe. Das bringt mich auch unter Wasser zum Schmunzeln. Aber auch objektiv betrachtet sind sie faszinierende Wesen. Meeresschildkröten gab es schon zur Zeit der Dinosaurier. Sie überstanden seither Massenaussterben und viele klimatische Veränderungen. Und sie haben echte Supersinne. Meeresschildkröten finden zum Beispiel den Strand, an dem sie geschlüpft sind, auch noch viele Jahre später wieder.

Was weiß man über den besonderen Orientierungssinn der Meeresschildkröten?

Meeresschildkröten haben eine Art eingebautes GPS-Gerät. Sie verinnerlichen die elektromagnetische Signatur ihres Geburtsstrandes. Jede Region der Welt hat ihr eigenes elektromagnetisches Muster und kann so von den Tieren unterschieden werden – und zwar in Längen- und Breitengraden. Dank dieses Supersinns finden sie auch Jahrzehnte nach dem Schlüpfen ihren Geburtsstrand wieder. Wie dieser Sinn genau funktioniert, haben die Forschenden noch nicht ganz verstanden. Vielleicht könnten sogenannte magnetotaktische Bakterien als Kompass dienen. Wo genau diese Bakterien lokalisiert sind, ob im Gehirn oder im Nervengewebe der Augen und wie genau sie genau funktionieren, muss noch weiter erforscht werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dr. Frauke Bagusche, Jahrgang 1978, ist Meeresbiologin. Nach ihrer Promotion an der University of Southampton in England leitete sie meeresbiologische Stationen auf den Malediven und segelte 9500 Kilometer von der Karibik durch den Atlantik ins Mittelmeer, um auf die Vermüllung der Ozeane aufmerksam zu machen. Sie ist eine gefragte Rednerin und hält deutschlandweit Vorträge zu meeresbiologischen Themen. Der von ihr mitbegründete gemeinnützige Verein The Blue Mind ist mittlerweile in drei Bundesländern im Bildungsbereich mit Fokus auf Kinder und Jugendliche aktiv und verankert Meeresschutz auch im Inland. © Quelle: Michael Kastel

Eine solche Fähigkeit ist auch bei ihren weiten Wanderungen hilfreich. Bis heute ist bei vielen Meeresschildkröten-Arten kaum bekannt, wie sie ihre Jugend verbringen.

Tatsächlich verschwinden Meeresschildkröten-Arten nach dem Schlüpfen von der Bildfläche und tauchen erst ausgewachsen wieder auf. Bei einzelnen Arten konnten Forschende diese sogenannten verlorenen Jahre rekonstruieren. Mithilfe von Satellitendaten und sehr kleinen Sendern entdeckten sie die Kinderstube der Grünen Meeres­schildkröten und der Unechten Karett­schildkröten. Beide Arten schlüpfen auch an der Küste von Florida. Die kleinen Babyschildkröten schwimmen danach in die Sargassosee im Nordatlantik. Dort gibt es große Meeres­algen­vorkommen, die Schutz und Nahrung für die Schildkröten bieten. Außerdem ist die Meeresregion sehr warm. Das sind gute Bedingungen zum Aufwachsen.

UN-Hochseeabkommen: Wie gut schützt es die Meere wirklich? Die UN-Mitgliedstaaten haben sich auf ein Abkommen zum Schutz der Hochsee verständigt. Mehr als ein Jahrzehnt hatten die Verhandlungen angedauert. Fachleute werten das Hochseeabkommen als Erfolg – unter einer Bedingung. Jetzt mit Abo lesen

Sie nennen die Meeresschildkröten auch Nomaden der Ozeane. Welchen Einfluss haben die wandernden Schildkröten auf die maritimen Ökosysteme?

Zum Beispiel sind die Ausscheidungen von Grünen Meeresschildkröten ein wichtiger Dünger für die Seegraswiesen. Sie gelten als natürlicher CO₂‑Speicher und sind ein wichtiger Lebensraum für viele Fische und andere Meeresbewohner wie Seepferdchen. Und die Unechten Karettschildkröten sind wichtig für den Erhalt von Korallenriffen, weil sie Schwämme fressen. Das ist die Nahrungskonkurrenz von vielen Korallen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Klima-Check Erhalten Sie den Newsletter mit den wichtigsten News und Hintergründen rund um den Klimawandel – jeden Freitag neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Wie wichtig sind diese Erkenntnisse über Fressgewohnheiten und Wanderwege für den Schutz der Meeresschildkröten?

Wissenschaftliche Daten liefern uns starke Argumente für den Schutz von Tieren – an Land und in den Ozeanen. Leider stehen wir mit diesen Daten bei den Meeresschildkröten immer noch ganz am Anfang. Wir wissen viel darüber, was Meeresschildkröten helfen würde – weniger Müll in den Meeren zum Beispiel oder strengere Regeln in der Fischerei. Aber über ihre Wanderungen und das Aufwachsen wissen wir noch zu wenig, um verlässliche Schutzgebiete zu schaffen. Hier braucht es unbedingt mehr Daten und Forschung zu den Wanderwegen und Kinderstuben. Aber das ist natürlich längst nicht die einzige Stellschraube für mehr Schutz für die Meeresschildkröten.

Wie stark gefährden der Klimawandel und die Versauerung der Meere das Leben der Meeresschildkröten?

Der Klimawandel gefährdet Seegraswiesen und Korallenriffe und damit auch den Lebensraum vieler Meeresschildkröten. Auch der ansteigende Meeresspiegel und die Zunahme von Fluten sind eine Gefahr für die Niststrände der Tiere. Eine weitere Folge des Klimawandels ist die Verweiblichung. Steigende Temperaturen sorgen dafür, dass mehr weibliche Schildkröten geboren werden. Es gibt nämlich einen Zusammenhang zwischen der Umgebungs­temperatur um die Nester und das Geschlecht in den Eiern. Liegt die Umgebungstemperatur unter 28 Grad Celsius ist, werden die Schildkrötenbabys männlich. Bei 31 Grad Celsius und mehr werden sie vorrangig weiblich. Dazwischen gibt eine Mischung beider Geschlechter. Ob die Verweiblichung dauerhaft zum Problem wird, muss sich erst zeigen. Es gibt auch Forschende, die darin einen Vorteil sehen. Immerhin könnten so mehr Weibchen befruchtet werden und mehr Nachwuchs entstehen. Voraussetzung dafür ist aber die Erschließung neuer, weiter nördlich gelegener Lebensräume durch die Meeresschildkröten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie stark gefährdet die Vermüllung der Weltmeere die Meeresschildkröten?

Ich habe auf den Malediven zwei meeresbiologische Forschungsstationen geleitet. Gerade in der Wintersaison haben wir unzählige Schildkröten aus Geisternetzen befreien müssen. Das sind Netze, die von Fischerbooten verloren gingen oder als Abfall ins Meer entsorgt wurden. In der Tiefe werden sie zu tödlichen Fallen für die Meeresbewohner. Auch viele Meeresschildkröten verheddern sich darin und sterben. Auch der Plastikmüll ist ein gewaltiges Problem. Ich habe für mein Buch eine Schildkröten-Krankenhaus in Neapel besucht. Dort habe ich verendete Tiere gesehen, deren Körper randvoll mit Meeresplastik waren. Meeresschildkröten sind neugierige Fresser und schnappen eben auch in vorbeitreibende Plastikteile. Leider sammelt sich ein großer Teil des Meeresplastik auf hoher See und damit auch auf den Wanderrouten und in den Kinderstuben der Meeresschildkröten. Das ist ein immenses Problem.

Sie schreiben in Ihrem Buch, dass es immer noch viele Länder gibt, in denen Schildkröten gejagt und verzehrt werden. Stehen die Tiere nicht unter Artenschutz?

Offiziell schon. Aber Meeresschildkröten leiden als wandernde Arten stark unter der Wilderei. Auf dem Schwarzmarkt sind ihr Fleisch und die Eier genauso beliebt wie der Panzer. Die Nachfrage nimmt eher zu als ab. Der Schutz der Tiere muss noch viel konsequenter kontrolliert und umgesetzt werden. Ich möchte in diesem Zusammenhang auf die wichtige Arbeit der lokalen Schutz­organisationen hinweisen, die zum Beispiel die Niststrände beschützen oder Aufklärungsarbeit bei der lokalen Bevölkerung leisten und ihnen andere Perspektiven außerhalb der Wilderei aufzeigen. Das ist sicher immens wichtig, aber ohne mehr politisches Engagement wird es nicht gehen. Das gilt auch für das Problem der Fischerei.

„Nomaden der Ozeane – Das Geheimnis der Meeresschildkröten: Ihre einzigartigen Supersinne, ihr erstaunliches Orientierungsvermögen und wie sie die Meere formen“, von Frauke Bagusche, erschienen bei Ludwig-Buchverlag, 2023, 24 Euro. © Quelle: Ludwig Verlag

Welche Gefahren für die Meeresschildkröten gehen von der Fischerei aus?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Meeresschildkröten geraten häufig in die Schleppnetze von Garnelenfischern und verenden dann qualvoll. Ich bin deshalb für eine „turtle excluder device“-Pflicht, in den Regionen, in denen Meeresschlichtkröten leben. Dank dieser Geräte können gefangene Meeresschildkröten aus den Netzen wieder entkommen. In den USA dürfen nur noch Scrimps importiert werden, die mit entsprechenden Netzen gefangen wurden. In Europa gibt es diese Pflicht leider noch nicht. Das wäre aber ein wichtiger Schritt zu mehr Schutz für die Meeresschildkröten.

Was können wir alle für den Schutz von Meeresschildkröten tun?

Da gibt es schon einige Möglichkeiten. Wir können zum Beispiel unseren CO₂‑Fußabdruck reduzieren und weniger Plastikmüll produzieren. Unser Müll landet schließlich oft genug über Umwege in den Weltmeeren. Auch die Unterstützung von Meeres­schutz­organisationen ist wichtig. Das geht mit Spenden oder als Volunteer. Zum Beispiel braucht es Hilfe bei der Bergung von Geisternetzen oder dem Schutz der Nester von Meeres­schildkröten. Außerdem können wir auf die Fangmethoden der Fische und anderen Meerestiere achten oder einfach ganz auf deren Verzehr verzichten.