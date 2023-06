Finden wirklich so viele junge Männer Gewalt gegen Frauen okay?

Zugegeben, es ist schwer zu glauben, dass viele junge Männer wirklich so denken. Ein Drittel findet Gewalt gegen Frauen akzeptabel? Die Hälfte möchte keine Beziehung mit einer Frau eingehen, „die viele Sexualpartner hatte“ – und meint, dass aufreizendes Verhalten von Frauen als Aufforderung verstanden werden darf? Die Ergebnisse der Umfrage der Organisation Plan International, über die am Sonntag viele Medien (darunter auch das RND) berichteten, sorgen für große Aufregung. Etliche Social-Media-Nutzerinnen und -Nutzer reagierten schockiert. Andere zweifeln die Umfrage dagegen methodisch an. Zeigt sie wirklich, was junge Männer denken?

So äußerten einige Kritiker die Vermutung, die Umfrage unter 18- bis 35-jährigen Männern habe einen Bias. Falsche Untersuchungsmethoden hätten die Ergebnisse verzerrt. So kann sich etwa der CEO der Innovations- und Digitalagentur Ida, Martin Hoffmann, nicht vorstellen, dass die Befragten bei einer ungestützten Abfrage – also bei einer Frage ohne vorgegebene Antwortmöglichkeiten – Männer wie Andrew Tate als ihr persönliches männliches Vorbild genannt haben. „Klarer kann ein Hinweis auf einen Bias bei der Teilnehmerauswahl kaum sein“, twitterte er. Die Ergebnisse widersprächen sich in ihrer Intensität mit denen anderer Erhebungen, schrieb zudem der Journalist Olaf Storbeck auf Twitter.

Plan International reagierte auf Twitter auf die Kritik und versicherte, dass die Umfrage repräsentativ sei. „Wir haben in unserer Umfrage insbesondere auf eine Repräsentativität der Stichprobe geachtet, damit unsere Ergebnisse auf die Bevölkerung übertragbar sind.“ Grundlage dafür sei der Mikrozensus 2021 für Alter und Region sowie der Mikrozensus 2019 für Schulbildung gewesen. Zudem betonte die Organisation, dass es sich um eine Umfrage und nicht um eine wissenschaftliche Studie handelte, wie einige Medien die Erhebung fälschlicherweise nannten. Man freue sich, dass die Umfrage „bereits jetzt eine gesellschaftliche Debatte angestoßen habe“.

Gewalt gegen Frauen nimmt zu

Tatsächlich – das zeigt nicht nur diese Umfrage – sind Gewalt gegen Frauen, toxische Männlichkeitsvorbilder wie Andrew Tate und eine Verunsicherung und Krise (junger) Männer reale Probleme. So wird jede dritte Frau in Deutschland in ihrem Leben Opfer von physischer und/oder sexualisierter Gewalt, jede vierte durch ihren aktuellen oder früheren Partner, stellte im vergangenen Jahr das Bundesfamilienministerium fest. Und Zahlen der Opferhilfsorganisation „Weißer Ring“ zufolge ist die Zahl der Fälle von häuslicher Gewalt 2022 bundesweit erneut gestiegen – ein Problem, das vor allem durch die Zeit im Corona-Lockdown zunahm.

„Deshalb finde ich das überhaupt nicht erstaunlich, dass dementsprechend auch die Umfrageergebnisse ausfallen“, sagt die Autorin und Journalistin Susanne Kaiser über die Umfrage, derer zufolge 34 Prozent der befragten 18 bis 35 Jahre alten Männer angegeben hatten, dass sie gegenüber Frauen schon mal handgreiflich werden, um ihnen Respekt einzuflößen „Aber das noch mal so schwarz auf weiß zu sehen, das ist trotzdem ganz schön hart“, sagt Kaiser, die seit Jahren über Männlichkeit und Gewalt gegen Frauen schreibt („Backlash – die neue Gewalt gegen Frauen“).

„Diese Bereitwilligkeit, sich zu so einer kühnen Gewalt zu bekennen, ist unglaublich gruselig“

Gemeinhin neigen Menschen eigentlichen in Studien und Umfragen dazu, Antworten auf heikle Fragen auf Basis von sozialer Erwünschtheit zu geben. Wenn man Menschen zum Beispiel fragt, ob sie Pornos schauen, antworten einige mit „Nein“, um dem vermeintlichen sozial erwünschten Antwortverhalten zu entsprechen – auch wenn sie in Wahrheit Pornos schauen. „Diese Bereitwilligkeit, sich zu so einer kühnen Gewalt zu bekennen, ist unglaublich gruselig“, sagt daher die Antifeminismusexpertin Veronika Kracher, die sich als Autorin und Journalistin mit Themen wie Misogynie und Incels beschäftigt.

Wie kommt es also dazu, dass viele der befragten Männer in einer Umfrage eine solche Angabe machen? Ein Grund könnte auch sein, dass die Umfrage anonym war. Aus Sicht der Expertinnen liegt es unter anderem aber auch daran, dass reiche Männer wie Donald Trump und Andrew Tate mit frauenfeindlichen Ansichten heutzutage sehr viele Menschen erreichten. Dadurch würden solche Haltungen stärker vertreten – mitunter sogar im Netz zelebriert.

Kracher nennt das Beispiel Johnny Depp, der, obwohl ihm seine Ex-Frau Amber Heard körperlichen und psychischen Missbrauch vorwarf, noch immer als Held gefeiert werde, während gleichzeitig eine enorme Hasskampagne gegen Amber Heard gestartet wurde. „Das hat die Debatte um häusliche Gewalt stark verzerrt – und dazu beigetragen, dass Gewalt gegen Frauen auf erschreckende Art und Weise wieder salonfähig geworden ist“, sagt Kracher.

„Wir erlebten einen Backlash“, sagt auch Kaiser: Männer würden feministische Errungenschaften als Kontrollverlust wahrnehmen und reagierten folglich mit einer massiven frauenfeindlichen Gegenwehr.

Vorbild Andrew Tate?

Dazu beigetragen hat auch Andrew Tate. Wegen des Verdachts des Menschenhandels und der Vergewaltigung saß der Influencer drei Monate lang in Rumänien in Untersuchungshaft. Und der Ex-Kickboxer erntete schon zuvor massiv Kritik, weil er sich auf Social Media mehrfach frauenfeindlich geäußert hatte. Auf Twitter verbreitete er 2017 im Zuge der Me-too-Bewegung gar, dass Frauen eine Mitschuld dafür trügen, wenn sie vergewaltigt würden. Im vergangenen Jahr wurde er von zahlreichen Plattformen gesperrt – doch davor erreichte er unzählige, vornehmlich junge Männer mit seinen Videos.

Trotz all dem nannten vier Prozent der Männer in der Umfrage Andrew Tate als Vorbild – und zwar ohne, dass es vorgegebene Auswahlmöglichkeiten gab. Während Ida-CEO hier von einem Bias bei der Teilnehmer-Auswahl ausgeht, ist Susanne Kaiser davon überzeugt, dass viele junge Männer bekannte Männer wie Tate tatsächlich als Idole sehen – schließlich seien sie trotz der Vorwürfe gegen sie noch immer reich und mächtig. „Sie geben jungen Männern eine einfache Lösung dafür, erfolgreich zu sein: Als Mann müsse man über Grenzen gehen, kein Nein akzeptieren und anderen überlegen sein. Für mich ist es total plausibel, dass junge Männer dann denken, sie müssen die „Macher“ in unserer Welt sein“, sagt Kaiser.

Eine Trotzreaktion?

Doch während auf der einen Seite Männer wie Andrew Tate ein Alpha-Männlichkeitsbild vorleben, herrscht auf der anderen Seite ein großer gesellschaftlicher Druck, genau diese Art von toxischer Männlichkeit und „klassische“ Rollenbilder abzuschaffen. Nahezu jeder Mann (95 Prozent) gab in der Umfrage auch an, einen Veränderungsdruck zu spüren. „Ich glaube, dass es für Männer extrem verunsichernd ist, wenn die komplette Männlichkeit infrage gestellt wird“, sagt Kaiser. Rund 88 Prozent der Befragten gaben jedoch ebenfalls an, mit sich und ihrem Männerbild im Reinen zu sein und zu glauben, so zu sein, wie ein Mann sein sollte. Auf Kaiser wirkt das wie einer Art „Trotzreaktion“ auf den enormen Druck, der auf Männern lastet. Sprich: Sie widersetzten sich dem Druck, indem sie sich an das „klassische“ Bild von Männlichkeit klammerten.

Aus Sicht der Expertinnen zeigt die Umfrage – und auch die schockierten Reaktionen darauf – daher vor allem eines: „Wenn wir über Feminismus und Gleichberechtigung reden, wirkt es oft so, als hätten wir das Patriarchat und damit auch Gewalt von Männern gegen Frauen schon längst überwunden. Aber das stimmt faktisch überhaupt nicht: Gleichberechtigung ist noch längst nicht erzielt“, sagt Kaiser. Frauen und andere politische Minderheiten seien zwar so gleichberechtigt wie noch nie, aber gleichzeitig gebe es eine enorme Gegenwehr gegen sie – unter anderem in Form von häuslicher Gewalt, Hass im Internet und Einschränkungen ihrer Rechte. „Wichtig wäre, dass nicht jegliche Kritik an Männern als persönlicher Angriff bewertet wird“, wünscht sich deshalb Kracher, „sondern daran gearbeitet wird, diese Probleme in den Griff zu bekommen.“