Gewitterwürmchen: Warum sie nur bei Gewitter auftauchen

Kurz bevor oder während es gewittert, ist das weiße T-Shirt plötzlich voller kleiner schwarzer Tiere. Jeder dürfte sie kennen: die Gewitterwürmchen. Aber warum tauchen diese eigentlich nur bei Gewitter auf - und wie verschwinden sie wieder?

Was sind Gewittertierchen?

Der Name „Gewittertierchen“ ist im deutschen Sprachgebrauch so üblich, dass man meinen könnte, die Tierchen heißen wirklich so. Tatsächlich haben sie diesen Namen aber nur, weil sie mit Gewitter in Verbindung gebracht werden. Eigentlich werden die Tiere „Fransenflügler“ genannt und sind sechsbeinige Insekten, erklärt Daniela Franzisi vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu).

Den Grund für ihren Namen erkennt man unter dem Mikroskop: Fransenflügler haben lange Haarfransen an den Flügeln. „Auch wenn sie an kleine Fliegen erinnern, können sie nur wenig bis gar nicht fliegen“, sagt Franzisi. Die Gewitterwürmchen können sich demnach aus eigener Kraft kaum in der Luft halten und werden deshalb als „Luftplankton“ bezeichnet. Sie fliegen mit den Luftströmungen wie Plankton mit den Wasserströmungen im Meer.

Sind die Tiere gefährlich?

Auch wenn die Fransenflügler auf dem hellen Hemd unangenehm sein können - sie sind für den Menschen absolut ungefährlich. „Fast alle Arten der Fransenflügler sind Pflanzensauger“, erklärt Franzisi. Pflanzen, die von den Tieren „angesaugt“ wurden, werden an diesen Stellen hellsilbrig glänzend.

Warum tauchen die Tiere bei Gewitter plötzlich auf?

Wegen der auffallenden Tatsache, dass man sie eigentlich nur bei Gewittern bemerkt, sind die Fransenflügler zu ihrem Alias „Gewitterwürmchen“ gekommen. „Durch Sommergewitter werden die Tiere mit den sich verändernden Luftströmungen, die bei Gewitterentwicklungen aufkommen, durch die Luft getragen“, erklärt Franzisi.

Der Grund dafür liegt darin, dass sie nicht gut fliegen können. Sie sinken Franzisi zufolge mit den Strömungen herab und landen dann auch auf dem Boden, Fensterrahmen oder auf anderen Gegenständen.

Warum landen die Tiere gerne auf uns Menschen?

Meist fallen die Fransenflügler nicht auf, weil sie auf Fensterrahmen sitzen - sondern auf uns Menschen. „Das ist aber reiner Zufall“, sagt Franzisi. Da die Tierchen keine Flügel besitzen und unkontrolliert durch die Luftströmungen getragen werden, sind Menschen für sie einfach nur Flächen, auf denen sie dann ankommen.

Durch die Strömungen können sie größere Entfernungen zurücklegen. Und das hat auch etwas Gutes: Die unkontrollierte Art mit dem Wind verbreitet zu werden, dient in der Natur dazu, dass die Tiere sich trotz fehlender Flügel an anderen Orten ansiedeln können, erklärt die Nabu-Expertin. Diese Verbreitungsart gebe es auch bei anderen kleinen Insektenarten oder Spinnen.

Wie wird man die Tiere los?

Fransenflügler können zwar nervig sein, die Tiere haben aber auch einen Nutzen. So dienen sie Franzisi zufolge als Nahrung für andere Insekten und kleine Tiere wie Frösche, Mäuse, Vögel oder Fledermäuse. Wer die Nase voll von den Gewitterwürmchen hat, kann folgendes tun:

Fransenflügler abschütteln, aufsammeln und raussetzen

angesaugte Pflanzen isolieren und mit Wasser abduschen

keine chemischen Mittel einsetzen – diese schädigen auch andere Pflanzen

Einen wichtigen Tipp hat Franzisi noch für Jogger oder Fahrradfahrer: Schutzbrille tragen, damit die Tierchen einem nicht ins Auge fliegen. Und ansonsten: einfach warten - das Phänomen legt sich wenn die Gewitter vorbei sind.