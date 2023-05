Google Doodle ehrt deutschen Komponisten: Wer war Johannes Brahms?

Von „Ein deutsches Requiem“ bis „Ungarische Tänze“: Seine ehrgeizigen Kompositionen machten Johannes Brahms zu einer führenden Persönlichkeit der internationalen Musikszene. Er war dabei nicht nur als Komponist, sondern auch als Pianist und Dirigent bekannt. Manche bezeichneten ihn sogar als „legitimen Nachfolger Ludwig van Beethovens“.

Brahms wurde am 7. Mai 1833 in Hamburg geboren. Anlässlich seines Geburtstags ehrt Google den einflussreichen deutschen Komponisten mit einem besonderen Doodle, das seine musikalischen Rollen in drei kurzen Animationen zeigt.

Komponist, Dirigent, Pianist: Das war Johannes Brahms.

Zuerst ist Brahms als junger Mann und Komponist zu sehen, der an einem neuen Werk tüftelt. Schon in seiner Jugend spielte Brahms in zahlreichen Tanzlokalen und Gasthäusern in Hamburg Musik und komponierte sein erstes Stück, ehe er 1853 vom berühmten Komponisten Robert Schumann entdeckt wurde.

In der zweiten Animation tritt Brahms als Dirigent auf der großen Bühne auf. 1860 wurde er erstmals Dirigent eines Frauenchores in Hamburg. Später leitete er einen Gesangsverein in Wien und entwickelte weitere Kompositionen wie das Streichsextett in B‑Dur. Seine beliebten Werke brachten ihm schließlich eine Stelle als Dirigent bei der Gesellschaft der Musikfreunde ein.

Abschließend zeigt das Doodle einen älteren Brahms als Pianisten. Nach seinen Erfolgen mit dem 1868 erschienenen „Ein deutsches Requiem“ – sein berühmtestes Chorwerk – und dem 1869 debütierenden „Ungarische Tänze“ konzentrierte sich Brahms jedoch zunehmend auf seine Kompositionen. 1897 starb er im Alter von 63 Jahren in Wien. Doch seine Arbeit hat noch immer einen Einfluss auf moderne Musikerinnen und Musiker.

Immer wieder nutzt die Suchmaschine Google das Logo auf der Startseite, genannt Doodle, um ihre Nutzerinnen und Nutzer auf Gedenktage, Jubiläen, besondere Personen oder Ereignisse hinzuweisen. Seltsamerweise hat ausgerechnet das Doodle am 7. Mai 2023 keinen Ton. In früheren Animationen von Musikerinnen und Musikern hatte Google musikalische Kostproben hinterlegt.

RND/bk

