Gute Allgemeinbildung: Es nie zu spät, sich ein breiteres Wissen anzueignen

Wer im Freundeskreis bei Gesprächen über aktuelle internationale Popmusik mitreden möchte, sollte mit Dua Lipa, Lizzo und Doja Cat vertraut sein. Für Teilnehmende der Quizshow „Wer wird Millionär?“ reicht das nicht: Sie wären gut beraten, auch die berühmten Eltern von North, Saint, Chicago und Psalm zu kennen. Und wenn Nachwuchsjournalistinnen und ‑journalisten nicht mal die aktuellen Einsatzorte der Bundeswehr und den Sinn des Solidaritätszuschlags kennen, werden sie es beim Aufnahmetest der renommierten Henri-Nannen-Schule wohl schwer haben.

Popmusik, Promis, Politik: Wissen aus diesen Bereichen mag einigen Menschen eher belanglos für ihr Leben erscheinen. Den Unterschied zwischen Bundestag und Bundesrat kennen manche schließlich auch im hohen Alter nicht. Und doch sind wir mitunter ganz schön aufgeschmissen, wenn wir von bestimmten Lebensbereichen keine Ahnung haben – und zwar nicht nur in Quizshows, beruflichen Einstellungstests, Diskussionsrunden oder beim Smalltalk. „Allgemeinwissen ist total wichtig, um zu verstehen, was in der Welt passiert – und welche Auswirkungen das auf mein Leben hat“, sagt TV-Moderatorin Jennifer Sieglar, die lange die Kindernachrichtensendung „Logo!“ bei Kika moderiert hat. Denn wer etwa die steigenden Preise für Strom und Gas nachvollziehen möchte, muss erst den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und dessen Folgen verstehen.

Jeder durchschnittlich begabte Mensch kann es sich aneignen

Beim Allgemeinwissen handelt es sich um gesellschaftlich relevantes Wissen, das sich alle Menschen mit durchschnittlichen Bildungsmöglichkeiten aneignen können. Komplexe Formeln zur Hydraulik fallen zum Beispiel nicht unter diese Kategorie, denn das setzt ein tiefgreifendes physikalisches Wissen voraus. Aber den Dreisatz in der Mathematik sollten wir nicht zuletzt für unsere persönlichen Finanzen beherrschen – und auch vermeintlich unnützes Wissen über Promis zählt durchaus zum Allgemeinwissen. Schließlich handelt es sich um sehr einflussreiche Menschen, die unsere Kultur prägen.

Beim Allgemeinwissen geht es jedoch nicht um bloßes Faktenwissen: „Ziel des Allgemeinwissens ist es, sich Zusammenhänge erschließen zu können“, betont Beate Söntgen, Professorin für Kunstgeschichte an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Wer etwa weiß, dass Promis ihren Kindern gern ausgefallene Namen geben und Reality-TV-Star Kim Kardashian und Sänger Kanye West vier Kinder haben, kann sich womöglich erschließen, dass sie die Eltern der eingangs genannten Kinder sind.

Komplexe Verbindungen herstellen

Gerade politische und wissenschaftliche Themen unterliegen jedoch deutlich komplexeren Zusammenhängen. „Besonders an Themen wie dem Klimawandel knüpfen viele, ganz unterschiedliche Wissensformen – es braucht mehr als enges, disziplinäres Wissen, um die Zusammenhänge zu kennen“, sagt Söntgen.

Als Kunsthistorikerin trainiert sie mit Studierenden zum Beispiel in Museen, fachübergreifende Perspektiven zu entwickeln. Unter anderem mit geografischen und historischen Kenntnissen kann man viel über die Gemälde erfahren. „Mit Allgemeinwissen erkennt man etwa bei den Südseegemälden des französischen Malers Paul Gauguin, dass sich die Landschaften nicht in Europa befinden, schließlich sind die abgebildeten Menschen auch anders gekleidet“, sagt Söntgen. Wer obendrein über Wissen zum Kolonialismus oder das Entstehungsjahr der Gemälde verfügt, kann das Trügerische an Gauguins Werken entlarven: Das unberührte irdische Paradies, das er in seinen Gemälden darstellt, hatte er bei seinen Reisen nach Tahiti nie vorgefunden – es war bei seiner Ankunft im Jahr 1891 längst von der Kolonialverwaltung vernichtet worden.

Onlinenachrichtenmedien als Bildungsmotor

Natürlich ist es gar nicht möglich, alles zu wissen. Doch es ist nie zu spät, sich ein breiteres Allgemeinwissen anzueignen. Im Gegenteil: Es wächst mit zunehmendem Alter und wird vor allem über Nachrichten vermittelt, wie eine Auswertung des Wissenstests „Studenten-Pisa“ des Magazins „Der Spiegel“ mit mehr als 600.000 Teilnehmenden aus dem Jahr 2009 zeigte. Insbesondere Onlinenachrichtenmedien erwiesen sich als „Bildungsmotor“.

Berichte über die Entwicklung von Konflikten im Nahen Osten haben dagegen kaum eine Bedeutung für Menschen in Deutschland, wenn ihnen das Hintergrundwissen über die Ursachen und Akteure des Kriegs fehlt. Und politische Entscheidungen sind nur schwer nachvollziehbar, wenn wir nicht wissen, wie und von wem sie getroffen werden. „Solches Wissen wird bei Nachrichten meist vorausgesetzt, anders als bei Serien gibt es selten ein ‚Was bisher geschah‘“, sagt Sieglar.

Es braucht also ein Fundament an Wissen, um das aktuelle Weltgeschehen zu verstehen. Das heißt jedoch nicht, dass wir Unmengen an Fakten auswendig lernen müssen. Das würde auch nicht funktionieren, so Söntgen – vielmehr gehe es darum, sich selbst zu fragen: Was interessiert mich – und warum? „Wissen kommt mit der Neugierde“, so die Kunsthistorikerin.

Warum nicht mit Kindernachrichten beginnen?

Doch wo findet man überhaupt einen Einstieg in komplexe Themen wie Politik, Klimawandel und Wirtschaft? Wer bei Nachrichten im Fernsehen anfangs nicht mitkommt, könne zum Beispiel mit Kindernachrichten beginnen – auch im Erwachsenenalter, meint Sieglar. „Da wird nicht vorausgesetzt, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer die Hintergrundinformationen zu den Themen kennen“, sagt sie. Um Menschen Nachhilfe in Sachen Allgemeinwissen zu geben, hat sie zusammen mit ihrem Ehemann und „Logo!“-Kollegen Tim Schreder 2021 zudem das Buch „Nie wieder keine Ahnung“ (Piper) veröffentlicht. Das Buch verspricht, Themen wie Kommunalwahlen oder den Krieg in Syrien verständlich zu erläutern.

Auch das Internet bietet uns Zugang zu enorm viel Wissen. Doch hier ist Vorsicht geboten: Manche Websites prüfen ihre Angaben nicht, verbreiten damit gewollt oder ungewollt Desinformation. Deswegen ist es wichtig, dass Menschen seriöse Seiten von unseriösen unterscheiden können. In sozialen Netzwerken besteht zudem die Gefahr, von einem Großteil des Weltgeschehens nichts mitzubekommen. „Algorithmen zeigen uns gezielt die Nachrichten an, von denen sie meinen, dass sie uns interessieren“, sagt Sieglar. Wer sich also für Fußball interessiert, bekommt zwar Nachrichten zur Bundesliga – die Weltpolitik landet mitunter aber nicht auf dem Social-Media-Feed. Sieglar rät daher stattdessen dazu, von Menschen kuratierte Angebote zu nutzen.

Die Welt ändert sich ständig – und folglich muss auch das Allgemeinwissen stets gepflegt werden. Doch das muss nicht zwingend viel Zeit kosten. Morgens beim Frühstücken Print- oder Onlinemedien überfliegen, beim Autofahren die Radionachrichten einschalten, mit Nachrichten-Apps per Push-Mitteilung die wichtigsten News aufs Handy bekommen: Das sind alles Wege, stets informiert zu bleiben. „Wenn wir immer am Ball bleiben, fühlen wir uns bei all den komplexen Themen in der Welt nicht mehr ohnmächtig – und können fundierte Entscheidungen für unser Leben treffen“, sagt Sieglar.