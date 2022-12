Was passiert mit dem Boden nach der Ölförderung?

Öl füllt im Erdboden kleine Räume in porösem Stein. Um den Rohstoff an die Oberfläche zu holen, muss der Boden angebohrt werden. Mit der Zeit kann er dadurch instabiler werden – was ganz praktische Probleme im Alltag der vor Ort wohnenden Menschen verursacht.

Erdöl und Erdgas entstehen beide auf ähnliche Weise und sind prähistorischen Ursprungs. Deshalb spricht man auch von fossilen Rohstoffen. Plankton oder Algen fallen auf den Meeresboden, werden dort mit Sediment überlagert. So kann die Biomasse nicht vollständig zersetzt werden. Durch hohen Druck und Temperaturen verändert sich ihre Chemie und es entsteht im Laufe der Millionen Jahre Erdöl oder Erdgas – häufig treten diese beiden Rohstoffe nah beieinander auf.

Hier enden die Gemeinsamkeiten: Als Flüssigkeit lagert Öl nicht in großen Kammern unter der Erde, sondern füllt in der Regel viele, kleine Räume in porösem Stein. Wird diese Schicht angebohrt, drückt das Öl nach oben. So entstehen schwarze Fontänen, die aus dem Boden schießen. Grund dafür ist der hohe Druck, der durch undurchdringbare Erdschichten und der Eigenschaft von Flüssigkeiten, nach oben zu streben, entsteht. Sinkt der Druck irgendwann, pumpen die Förderunternehmen Wasser oder Gas in den Boden. Der Druck steigt wieder, weiteres Erdöl kommt heraus.

Boden kann instabil werden

Unbegrenzt ergiebig ist das aber nicht. Nach und nach dringt Grundwasser aus benachbarten Gesteinsschichten ein, und der hohe Wasseranteil macht die Ölförderung irgendwann unwirtschaftlich. Die Öllagerstätten können also nicht ganz geleert werden. Die Dichte im Boden wird durch Ölrest und Grundwasser aufrecht gehalten. Der Boden kann durch die Förderung trotzdem leiden und instabiler werden. Gerade wenn in der Region noch Erdgas gefördert wird.

Das tritt nämlich häufiger komprimiert in Kammern auf. Wird das Gas aus diesen Kammern entnommen, verändern sich die unterirdischen Druckverhältnisse deutlicher und ein Zusammensinken des Bodens ist wahrscheinlicher. Welche Spuren die Gasförderung hinterlassen kann, zeigt sich im niederländischen Groningen. Unter der Region liegt ein großes Gasfeld mit einer ursprünglichen Kapazität von mehr als 2800 Milliarden Kubikmetern. Mehr als 60 Jahre wurde Gas gefördert.

Die Erde ist inzwischen sehr porös. Außerdem sorgt die unterschiedliche Dichte für viele, schwache Erdbeben. Auf der Richterskala erreichen sie selten mehr als drei Punkte, allerdings treten die Beben direkt unter der Oberfläche auf. Das erhöht die Schäden an Straßen und Häusern. Der Widerstand in der Bevölkerung wuchs so sehr, dass inzwischen ein Ende der Gasförderung beschlossen wurde. Das Erdgasfeld ist nach 60 Jahren Förderung ohnehin deutlich leerer. Mit den Spätfolgen muss die Region aber noch Jahre kämpfen.

Ähnliches Phänomen beim Abbau von Kohle

Gleiches gilt für den Kohleabbau. Auch in Bergbauregionen sind die Schäden an den Häusern deutlich sichtbar.Der Boden im Ruhrgebiet etwa ist durchzogen von mehr als 60.000 Schächten, Stollen und Hohlräumen, viele von ihnen sind einsturzgefährdet. Die Hohlräume und Stollen stürzen nach und nach ein, der Boden sinkt ab.

Weil das selten gleichmäßig geschieht, entstehen Schräglagen in der Statik von Gebäuden. Gefährdet sind aber auch Straßen oder Bahnschienen. Auch aufsteigendes Grundwasser oder häufiger auftretende Erdbeben sorgen für Probleme in diesen Regionen. Die Kosten für die Beseitigung der Schäden sind immens. So müssen die Schieflagen mit neuen Betonfundamenten ausgeglichen und Risse in den Wänden geschlossen werden.

