﻿Gefährdete Art: Seltene Wildkatze in Hannover entdeckt

Die Europäische Wildkatze gilt in Mitteleuropa als fast ausgerottet, nur langsam erholen sich die Bestände. Nun haben Jäger jedoch eine erstaunliche Entdeckung gemacht: Videoaufnahmen einer Kamerafalle zeigen eine echte Wildkatze - mitten in der Stadt.

"Eine kleine biologische Sensation": Mitten in Hannover ist eine echte Wildkatze in eine Wildtier-Kamerafalle getappt.

Hannover. Immer wieder tastet sich das scheue Tier an die Kastenfalle heran. Es nimmt erst Witterung auf, dreht dann aber wieder ab und läuft weg, Nacht für Nacht. Jägern ist südlich von Hannovers Zentrum mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Exemplar der echten Europäischen Wildkatze vor die Linse einer Wildtier-Kamerafalle gelaufen.

„Eine kleine biologische Sensation“, bestätigt man auch beim Umweltverband BUND die erstaunliche Nachricht.

Wildkatze in Hannover: Wildtierkamera liefert Fotos

Für das Laienauge unterscheidet sich die echte Wildkatze nicht sonderlich von unserer Hauskatze, deren Vorfahren allerdings aus dem Nahen Osten stammen. Körperlänge und Gewicht sind ähnlich. Der Körperbau des einheimischen Wildtiers wirkt etwas robuster, das Maul etwas breiter. Der Schwanz ist stets etwas länger als die halbe Körperlänge (bei der Hauskatze ist er immer kürzer), manchmal sollen die Ohren etwas kleiner wirken wegen der längeren Kopfhaare. „Als Indiz gilt der sogenannte Aalstrich, die sehr deutliche lange Linie als Zeichnung im Fell auf dem Rücken, zusammen mit den stark ausgeprägten Ringen am Schwanz“, sagt Jagdpächter Heinz Pyka. Er kennt die Tiere aus dem Harz: „Das hier ist eindeutig eine Wildkatze“, sagt er angesichts der Fotos.

Auf Bildersafari: Jagdaufseher Dirk Wehrenberg und Jagdpächter Heinz Pyka zeigen die Wildtier-Kamerafalle mitten in Hannover, die Bilder einer echten Wildkatze eingefangen hat. © Quelle: Conrad von Meding

Nur über verschlungene Pfade lässt sich das Gebiet erreichen, in dem das Raubtier seit einiger Zeit stromert. Wie ein morastiger Urwald sieht es hier aus – Hannover hat durchaus noch verlassene, verwunschene Areale. Vergitterte Stahltore mit Schlössern verwehren den Zutritt ins Naturreservat rund 1,5 Kilometer südlich vom Rathaus. „Es ist wichtig, dass es auch in der Großstadt Flächen gibt, in denen sich die Natur entfalten kann und der Mensch nicht alles zertrampelt“, sagt Pyka.

Gewissheit bringt nur ein DNA-Test

Knapp ein Dutzend Wildtierkameras hängen in dem insgesamt etwa 200 Hektar großen Jagdgebiet. Dirk Wehrenberg, der als bestellter Jagdaufseher das Gelände gut kennt, führt über verschlungene Pfade zu einer der Anlagen, die in mehreren Nächten die Aufnahmen von der Katze geschossen hat. „Absolute Gewissheit, dass es sich um die Europäische Wildkatze handelt, kann nur ein DNA-Test geben“ sagt er. Deshalb hat er die Oberflächen kleiner Äste aufgeraut, sie mit Baldrian beträufelt und angespitzt in den Boden gesteckt. Die Hoffnung: Die Wildkatze möge sich vor laufender Kamera daran reiben und Haare verlieren, sodass eine Genanalyse möglich wird.

"Eine kleine biologische Sensation": Mitten in Hannover ist eine echte Wildkatze in eine Wildtier-Kamerafalle getappt. © Quelle: Jochen Imsen

Die Europäische Wildkatze ist eine streng geschützte Tierart – und extrem scheu. In Mitteleuropa galt sie sie lange Zeit nahezu ausgerottet, weil der Mensch ihre Rückzugsräume bedroht. „Es gibt Förster im Harz, die haben in 15 Berufsjahren zwar Luchse, aber nie eine Wildkatze gesehen“, sagt Pyka, der die Nationalparkverwaltung im Beirat unterstützt.

Wildkatze ist am Deister schon wieder heimisch

Im Raum Hannover war die Wildkatze bislang nur ins Deistergebiet zurückgekehrt. Seit einigen Jahren ist sie dort nachgewiesen, deshalb hat der Umweltverband BUND Informationstafeln installiert, um über die Besonderheit aufzuklären. „Wenn jetzt eine Wildkatze sogar die Großstadt als Lebensraum zurückerobert, dann wäre das wirklich höchst ungewöhnlich“, sagt Kristina Bastian von der BUND-Geschäftsstelle in Hannover.

Der Hannoveraner Jochen Imsen, der die Wildkameras betreut und den Jägern das Bildmaterial für Studienzwecke zur Verfügung stellt, bekommt noch viele weitere Tierarten vor die Linse. Wildschweinrotten durchwühlen grunzend den Boden, ein Reh äst ungestört, Biber ziehen Äste zum Wasser, die viel größer sind als sie selbst, ein Grünspecht hüpft durchs Bild. Größte Besonderheit aber nach der Wildkatze: Sogar ein Fischotter schlich sich Mitte Oktober vor die Kamera, schnüffelte an der Kastenfalle, reckte sich, um von oben draufzuschauen, steckte seinen Kopf in die Konstruktion – lief dann aber doch lieber schnell wieder weg.

„Die Bilder helfen uns enorm, die Natur besser zu verstehen“, sagt Jagdaufseher Wehrenberg. Und die erobert sich ganz offenkundig die naturnahen Gebiete der Großstadt wieder zurück.