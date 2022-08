Trinkwasser soll eines der am besten kontrollierten Lebensmittel in Deutschland sein. Trotzdem kommt es immer wieder zu Verunreinigungen, wie derzeit in der Region Hannover. Wie gut ist die Qualität unseres Leitungswassers wirklich und wie wird sie kontrolliert?

