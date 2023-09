Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker: Das dürfen sie – und das nicht

Wer sich bislang regelmäßig einer Eigenbluttherapie bei einer Heilpraktikerin oder einem Heilpraktiker unterzogen hat, wird darauf zukünftig verzichten müssen. Denn: Ein aktuelles Urteil schränkt deren Leistungsrahmen ein. So entschied das Bundesverwaltungsgericht, dass Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker ihren Patientinnen und Patienten kein Blut mehr zur Herstellung von sogenannten Eigenblutprodukten abnehmen dürfen. Was das bedeutet?

„Es handelt sich dabei um Behandlungen, bei denen Blut in geringer Menge entnommen und nach einem Zusatz mit Sauerstoffozon oder einem homöopathischen Fertigarzneimittel dem Patienten wieder injiziert wird“, erklärt Anna Stenger, Rechtsanwältin und Fachanwältin für Medizinrecht. Diese Behandlung soll die Abwehrkräfte stärken und auch bei Allergien helfen. Die Blutentnahme stelle Stenger zufolge allerdings eine Spendenentnahme dar und falle daher unter das Transfusionsgesetz (TFG). Das bedeutet für die Blutentnahme: Laut Transfusionsgesetz darf Blut nur durch eine Ärztin oder einen Arzt oder unter der Aufsicht einer oder eines solchen entnommen werden. Heilpraktikerinnen und Heilpraktikern ist die Blutentnahme mit dem Ziel, Eigenblutprodukte herzustellen, daher nun verboten.

Was dürfen Heilpraktiker?

Das Berufsfeld von Heilpraktikerinnen und Heilpraktikern ist relativ schwammig formuliert und die entsprechende Ausbildung nicht gesetzlich geregelt. Bevor Heilpraktikerinnen und Heilpraktikern nach der Ausbildung ihren Beruf ausüben dürfen, werden sie allerdings vom Gesundheitsamt überprüft und benötigen eine Erlaubniserteilung nach dem Heilpraktikergesetz, heißt es beim Fachverband Deutscher Heilpraktiker. Erst damit erhalten sie die Befugnis, in diesem Beruf zu arbeiten.

Aber wie ist der Heilpraktikerberuf definiert? Heilpraktiker sind nach dem Heilpraktikergesetz (HeilprG) berechtigt, Heilkunde auszuüben. „Nach der gesetzlichen Definition des Artikels 1 Absatz 2 des Heilpraktikergesetzes ist Ausübung der Heilkunde im Sinne dieses Gesetzes jede berufs- oder gewerbsmäßig vorgenommene Tätigkeit zur Feststellung, Heilung oder Linderung von Krankheiten, Leiden oder Körperschäden bei Menschen“, sagt Stenger.

„Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker dienen der Gesundheit des Menschen“, heißt es auf den Seiten des Fachverbandes Deutscher Heilpraktiker. Typische Therapieformen sind demnach etwa Akupunktur, Blutegeltherapie, Homöopathie, Osteopathie, Schröpfen oder psychosomatische Medizin.

Was dürfen Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker nicht?

Die Ausbildung von Heilpraktikerinnen und Heilpraktikern ist zwar staatlich anerkannt, aber, anders als bei Schulmedizinerinnen und ‑medizinern, gesetzlich nicht geregelt. Folglich gibt es Einschränkungen bei dem Berufsfeld. „Heilpraktiker dürfen solche Behandlungen nicht durchführen, die unter dem sogenannten Arztvorbehalt stehen“, erklärt Stenger. Das bedeutet, dass bestimmte Behandlungen oder Eingriffe nur von Ärztinnen und Ärzten oder unter ärztlicher Aufsicht vorgenommen werden dürfen. Zwar gibt es nur wenige Gesetze, die das Berufsfeld der Heilpraktikerin und des Heilpraktikers einschränken, aber: „Es gibt einige ausdrückliche Arztvorbehalte, die der Gesetzgeber getroffen hat“, sagt Stenger. Das seien neben dem der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zugrunde liegenden Embryonenschutzgesetz bezüglich der Vornahme einer künstlichen Befruchtung (Paragraf 9 ESchG), etwa die Verordnung verschreibungspflichtiger Arzneimittel (Paragraf 48 Arzneimittelgesetz), die Behandlung von Infektionskrankheiten (Paragraf 24 Infektionsschutzgesetz) und die Entnahme von Organen oder Geweben (Paragraf 3 Transplantationsgesetz).

Auch dürfen Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker keine Geburtshilfe leisten, keine Zahnheilkunde ausüben, den Tod nicht feststellen, keine Röntgenleistungen erbringen und bei dem Verdacht von Straftaten keine Untersuchungen vornehmen und keine Blutproben entnehmen, erklärt Stenger.

Rechtsgutachten zur Neuregelung ohne Folgen

Eindeutige Vorgaben, was Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker dürfen und was nicht, gibt es nicht. Das beanstandet auch Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz: „Sowohl für Heilpraktiker als auch für ihre Heilmittel darf nicht länger gelten: Alles ist erlaubt, was nicht ausdrücklich verboten ist.“ Die Regel müsse im Sinne des Patientenschutzes umgekehrt werden und lauten „verboten ist, was nicht erlaubt ist“, sagt Brysch. Auch für die Ausbildung seien Brysch zufolge dringend einheitliche Standards nötig. „Nur so wird ein Mindestmaß an Qualitätssicherung auch bei Heilpraktikern möglich.“

Die schwammige gesetzliche Regelung steht bereits lange in der öffentlichen Kritik. Auch aus diesem Grund hat das Bundesgesundheits­ministerium (BMG) 2019 ein Rechtsgutachten zur Neuregelung des Heilpraktikerberufs in Auftrag gegeben. Dieses wurde im Jahr 2021 veröffentlicht – geändert hat sich seither im Heilpraktikergesetz (HeilprG) jedoch noch nichts.