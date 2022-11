Henne oder Ei – was war zuerst da?

Gutes Klima am Roten Meer?

Die Weltklimakonferenz im ägyptischen Scharm el Scheich beginnt am Sonntag – in einer Zeit vieler globaler Krisen. In diesem Newsletter fragen wir: Wie kann der Gipfel im Badeort zum Erfolg werden? Außerdem: Gespräche über Klimagefühle und Greenwashing-Vorwürfe an Coca-Cola.