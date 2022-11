﻿Was hat Hitlers Machtübernahme vor 90 Jahren mit uns heute zu tun?

Vor fast 90 Jahren übernahm Adolf Hitler das Amt des deutschen Reichskanzlers. Die Nationalsozialisten griffen schnell in staatlichen Institutionen sowie im Parlament durch. Die Folgen waren politische Verfolgungen Andersdenkender, der Zweite Weltkrieg und schließlich der Holocaust. Ein Buch beleuchtet, was wir aus der krisengeschüttelten Zeit damals für die krisenhafte Zeit heute lernen können.

Berlin. Der 30. Januar 1933 ist einer der düstersten Tage in der an Dunkelheit reichen Geschichte Deutschlands. Reichspräsident Paul von Hindenburg ernennt den Vorsitzenden der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) zum Reichskanzler. Adolf Hitler führt zunächst eine Koalitionsregierung von der NSDAP und der nationalkonservativen Organisation an.

Zuvor, bei der Reichstagswahl November 1932, war die NSDAP trotz Stimmenverlusten mit 33,1 Prozent stärkste Partei geworden. Da die kommunistische KPD Sitze hinzugewann, konnten die demokratischen Parteien keine parlamentarische Mehrheit mehr stellen. Das politische Patt löste Hindenburg mit der Machtübergabe an Hitler.

Das NS-Regime zerschlug die Gewaltenteilung, die pluralistische Demokratie, den Föderalismus und den Rechtsstaat binnen weniger Monate. Die Mittel: Terror, Notverordnungen, ein Ermächtigungsgesetz, Gleichschaltungsgesetze, Parteiverbote.

Was hat das mit uns zu tun?

War die Machtübernahme Hitlers vermeidbar und wenn ja, wie? Welche Fehler haben die Demokraten gemacht? Warum übte Hitler solch eine Faszination auf die Massen aus? Warum widerstanden europäische Nachbarn wie die Niederlande den Verlockungen der Nazis im eigenen Land? Und was hat das alles mit uns heute zu tun?

Professor Thomas Weber lehrt an der Universität Aberdeen Geschichte und internationale Beziehungen. © Quelle: Judy Laing Photography

Diesen Fragen und noch einigen mehr stellen sich internationale Forschende in den Bereichen Geschichte und Politikwissenschaft sowie Publizistinnen und Publizisten in dem frisch erschienenen Sachbuch „Als die Demokratie starb. Die Machtergreifung der Nationalsozialisten – Geschichte und Gegenwart“ (Herder). Die 16 Beiträge kommen unter anderem aus der Feder von Gavriel Rosenfeld, Hedwig Richter, Benjamin Carter Hett, Jonathan Russo, Wieland Giebel, Daniel Ziblatt und Niall Ferguson.

Herausgeber Thomas Weber, er lehrt Geschichte und internationale Politik an der University of Aberdeen und ist an weiteren Universitäten tätig, gibt im ersten Kapitel den Takt des Buches vor: „Die Welt, in der wir heute, im dritten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts, leben, entstand in vieler Hinsicht im Januar 1933″, schreibt Weber.

Hitler als Menschen sehen?

„Die Folgen der Ereignisse von 1933 haben uns alle – mal mehr, mal weniger offensichtlich – zu dem gemacht, was wir heute sind“, so der Professor. „Sie prägen auch weiterhin und bestimmen, wie wir auf politische Herausforderungen der 2020er-Jahre reagieren, auch wenn wir uns dessen nicht immer bewusst sind.“

Weber, der vor Jahren mit „Becoming Hitler“ ein bemerkenswertes Buch zur persönlichen Entwicklung des Diktators vorgelegt hat, zieht Schlüsse bis zum Ukraine-Krieg und dem Agieren des russischen Präsidenten Putin. Vor allem aber legt er nahe, Hitler als NS-Führungsfigur nicht allein im Licht der sich bis heute nachwirkenden Goebbels-Propaganda zu sehen, sondern als Mensch, der „wie wir selbst“ von Einflüssen geprägt wurde – jedoch aus politischen Ideen und psychologischen Impulsen ganz andere Schlüsse zog.

Indem wir „unwissentlich und endlos“ in Zeitungen, im Fernsehen, im Internet und in sozialen Medien Bild-, Audio- und Filmmaterial aus den Händen des Propagandachefs und Hitlers Leibfotografen Heinrich Hoffmann reproduzierten, liefen die Gesellschaften heute Gefahr, Goebbels‘ Werk unabsichtlich weiterzuführen, warnt der Historiker.

Mensch oder Diktator? Adolf Hitler mit Hermann Göring, Edda Göring und Tochter Emmy. © Quelle: picture alliance / arkivi

Hitler und andere NS-Größen, so Weber, waren 1933 Menschen ähnlicher, „die wie wir sprechen, sich wie wir kleiden“, als viele glauben. Sie fühlten sich jedoch von der illiberalen Variante der Demokratie angezogen. Darüber hinaus verstand Hitler, dass viele Deutsche ihre Vorstellungen von Zukunft auf ihn als Person und seine Ideen projizierten.

Der Nationalsozialismus, schreibt Robert Gellately in seinem Beitrag, gab in ihren Augen der Ungerechtigkeit und der sozioökonomischen Hoffnungslosigkeit einen Sinn. Er gab auch ihrem eigenen Leben eine neue Bedeutung, eine neue Ausrichtung und ein Gefühl von Aufregung und Abenteuer.

Politische Religion

Viele der Autorinnen und Autoren nehmen in den 21 Kapiteln immer wieder Bezug auf die Gegenwart und fordern, Schlussfolgerungen daraus zu ziehen, dass der Nationalsozialismus eine Variante illiberaler Demokratie und eine Art politische Religion ist.

Zum einen sei die liberale, parlamentarische Demokratie, in der wir in Deutschland leben, in Zeiten geopolitischer Spannungen sowie politischen und kulturellen Polarisierungen zerbrechlicher und anfälliger als bislang angenommen. Außerdem könnten illiberale Demokratien im 21. Jahrhundert – etwa Ungarn – leicht in Schlimmeres abgleiten als gegenwärtig in einigen Ländern der Welt. Sie hätten das Potenzial, sich blitzschnell in Autokratien und Diktaturen zu wandeln.

Ulrich Schlie und Hermann Beck stellen dar, wie sehr die Schwäche der Konservativen in der Weimarer Republik zum Erstarken der Nationalsozialisten beigetragen hat, wie sie glaubten, gebraucht zu werden, dann aber von Hitler an den Rand und schließlich über die Klippen gestoßen wurden. Michael Ignatieff bezeichnet die Nazis sogar als „die einfallsreichsten politischen Unternehmer“ ihrer Zeit.

Unterstützer von US-Präsident Trump stehen am 06. Januar 2021 vor der Polizei auf dem Gang vor der Senatskammer im Kapitol. Der Mann heißt Jacob Anthony Chansley und ist auch als Jake Angeli bekannt. © Quelle: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa

Wenn Parteien jedoch der Gesellschaft keine festen Leitplanken mehr bieten, ist politische Gewalt wieder auf dem Vormarsch, wie Marla Stone anhand der USA schildert. Dass politische und wirtschaftliche Krisen 1933 nicht zwangsläufig im deutschen Beispiel münden, analysiert Beatrice de Graaf am Beispiel der Niederlande, wo im Parlament stellenweise bis zu 17 Parteien (Reichstag: maximal 15) Abgeordnete stellten.

Systemschocks

Offenbar, schlussfolgert Herausgeber Weber, hatten es die niederländischen Nachbarn vor fast 100 Jahren geschafft, eine „widerstandsfähige politische Struktur zu etablieren“, die flexibel auf ein breites Spektrum von Systemschocks und spezifische Bedrohungen reagieren konnte. Wie das gelang, ist eine interessante Lektüre.

Wer also allein Futter an Analogien von Weimarer Republik und Gegenwart sucht, wird vielleicht enttäuscht sein von diesem Buch. Wer sich für sehr unterschiedliche Sichtweisen und Annäherungen an die politische Zäsur vor 90 Jahren in Deutschland und für ihre weltweiten Folgen bis in die Gegenwart interessiert, kann auf diesen 256 kurzweiligen Seiten intellektuelles Gold schürfen. Und dabei lernen, wie Demokratie widerstandsfähiger gemacht werden kann.