Hochseeabkommen: Bloßes Lippenbekenntnis oder großer Schritt für den Schutz der Meere?

Kiel. „Ozean, gönn uns dein ewiges Walten!“ So schreibt es Johann Wolfgang von Goethe in seinem Faust II. Und in der Tat verdanken wir den Meeren eine Menge: Ein Großteil des Sauerstoffs in der Atmosphäre entstammt dem Wasser, der Ozean nimmt CO₂ auf, das wir verursachen, und er regelt die Temperatur des Planeten.

Doch durch Tiefseebergbau, Überfischung, Verschmutzung und Klimawandel ist die Gesundheit der Weltmeere gefährdet. Vor allem auf hoher See jenseits der nationalen Hoheitsgewässer galten bislang kaum rechtliche Regelungen. Das soll sich jetzt ändern: Zahlreiche Nationen haben das Hochseeschutzabkommen „Biodiversität jenseits nationaler Gerichtsbarkeit“ (BBJN) unterzeichnet. Ein Hoffnungsschimmer?

Herr Dr. Haeckel, am Rande der UN-Vollversammlung haben 68 Staaten ein Abkommen zum Schutz der hohen See unterzeichnet. Ein Grund zur Freude?

Das ist das, worauf wir alle gehofft haben. Ich dachte, es würde deutlich länger dauern, die notwendige Anzahl von 60 Nationen zusammenzubekommen, damit das Abkommen in Kraft treten kann. Da bin ich wirklich erstaunt.

Außenministerin Annalena Baerbock betonte, die Hochsee sei bislang ein rechtsfreier Raum gewesen. Aber stimmt das? Die Internationale Meeresbodenbehörde (ISA) regelte doch bereits den Tiefseebergbau, die Internationale Seeschifffahrts-Organisation (IMO) den Schiffsverkehr …

Das stimmt, aber zum Beispiel die genetischen Ressourcen, die Durchführung von Umweltverträglichkeitsstudien oder die Einrichtung von marinen Schutzgebieten in internationalen Gewässern – das war alles nicht abgedeckt. Es gab bislang nur regionale Lösungen, wie das Ospar-Abkommen zum Schutz der Nordsee und des Nordostatlantiks und die Helcom-Kommission für den Ostseeraum. Diese Lücken schließt das Hochseeabkommen, sodass zum ersten Mal der Schutz der marinen Biodiversität global und inklusive Meeresboden und Wassersäule angegangen wird.

Was ist denn die Wassersäule?

Das bezeichnet alles von der Wasseroberfläche bis zum Meeresboden, jener Bereich der hohen See, den der Hochseevertrag adressiert. Vor allem für biologische und genetische Ressourcen kommt der Meeresboden hinzu. Für die mineralischen Bodenschätze des Bodens gibt es seit 1994 mit der UN-Konvention der Meere ein entsprechendes Abkommen.

Schutzgebiete müssen noch festgelegt werden

Mit welchen Regularien wurden die Lücken im Hochseeschutz nun geschlossen?

Genau genommen müssen die Lücken erst noch geschlossen werden. Vorerst steht nur der Rahmen, die Vereinbarung, dass man sich zu den verschiedenen Themen an den Tisch setzen wird, um sie auszuhandeln. Das ist ähnlich wie bei der UN-Konvention der Meere. Dort wurde lediglich vereinbart, dass die Internationale Meeresbodenbehörde gegründet wird. Die hat in den Folgejahren Regularien zur Erkundung der Rohstoffe verabschiedet, die Regeln für den Abbau werden derzeit noch verhandelt. Das sind Prozesse, die sicher noch ein Jahrzehnt dauern werden. Ebenso steht es um das Hochseeabkommen: Welche Schutzgebiete wo eingerichtet werden, gilt es noch festzulegen.

Das Abkommen ist ein großer Schritt zum Schutz der Ozeane und der marinen Artenvielfalt.

Ist das Abkommen denn vor allem ein symbolischer Erfolg?

Nein, das ist schon mehr als nur symbolisch. Wenn die Länder das ernst nehmen – und davon gehe ich aus – dann werden sie sich wirklich zusammensetzen, um die vereinbarten Themen auszuarbeiten. Was am Ende dabei herauskommen wird, muss man natürlich noch sehen. Es ist aber ein erster großer Schritt zum Schutz der Ozeane und der marinen Artenvielfalt.

Wo beginnt eigentlich die hohe See?

Das ist nicht so einfach zu beantworten. An den Ufern eines Landes befinden sich das Küstenmeer und daran anschließend die „Ausschließliche Wirtschaftszone“ (AWZ) unter nationaler Verwaltung. Jenseits dieser Zone liegt die hohe See. Allerdings sind die Grenzverläufe zwischen AWZ und hoher See an der Wasseroberfläche nicht deckungsgleich mit jenen auf dem Meeresboden. An der Wasseroberfläche beginnt die hohe See nach 200 Seemeilen Entfernung zur Küste, also ungefähr 370 Kilometern. Am Meeresboden endet die AWZ dagegen manchmal erst nach 350 Seemeilen, also 648 Kilometern.

Wie kommt das?

Über geologische Argumentation kann man zum Beispiel darlegen, dass ein untermeerischer Bergrücken vom Staatsgebiet ausgehend ins Meer hineinragt und so die Grenze verschiebt. So ergibt sich ein verlängerter Festlandsockel, dessen Anerkennung man bei der zuständigen internationalen Kommission beantragen kann. Das kann die rechtliche Lage kompliziert machen.

Nichtunterzeichner riskieren lediglich das Missfallen anderer Länder

Russland hat zum Beispiel nicht unterzeichnet. Wie verhält es sich mit Staaten, die sich am Abkommen nicht beteiligt haben? Müssen die in Zukunft mit Sanktionen rechnen?

Da müssten Sie eigentlich einen Juristen fragen. (lacht) Aber wenn ich einen Vergleich zum Seerechtsübereinkommen Unclos ziehe, da haben die USA nicht unterzeichnet, Russland, Indien, China und rund 160 andere Staaten dagegen schon. Alles, was dort vereinbart wurde, gilt für die USA nicht. Die können sich darüber hinwegsetzen und riskieren nur das Missfallen anderer Länder. George W. Bush betonte damals, wenn die USA Tiefseebergbau betreiben wollten, dann täten sie es einfach.

Wenn es um den Schutz von Küstengebieten geht, hat man eher ein Verständnis davon, welche Natur betroffen ist. Bei Schutzgebieten in der Tiefsee eher weniger. Worum handelt es sich da?

Die Tiefsee besitzt eine unbekannt große Biodiversität, die einerseits unter der globalen Erwärmung und Ozeanverschmutzung leidet, andererseits durch Nutzung wie die Fischerei gefährdet ist – zum Beispiel an Seebergen. Daher haben Kollegen bereits vor Jahrzehnten zum Beispiel den Schutz von Kaltwasserkorallen im Nordatlantik vorgeschlagen.

Warum muss die hohe See eigentlich geschützt werden? Was wird dort gewonnen?

Das sind viele verschiedene Dinge, die von Hochseefischerei und Containerschifffahrt bis zu genetischen Ressourcen für die pharmazeutische Industrie reichen. Zum Beispiel Substanzen in langlebigen Organismen, die den Alterungsprozess von Zellen verlängern und in Krebsmedikamenten Verwendung finden könnten. Das hat vor allem für die Zukunft eine große Relevanz. Stand jetzt gibt es noch vieles, was wir nicht verstehen.

Modellierung von Ökosystem in der Tiefsee steht noch aus

Es heißt ja immer, wir würden mehr über den Mond wissen als über die Tiefsee. Wie viel wissen wir, wie viel nicht?

Das ist natürlich immer schwer zu quantifizieren, wie viel wir wissen, wenn wir nicht wissen, was wir noch nicht wissen. (lacht) Betrachtet man die Kartierung des Tiefseebodens, dann sind wir erst bei 10 oder 20 Prozent der Fläche. Uns fehlen auch noch zuverlässige Daten zur Modellierung von Ökosystemen in der Tiefsee. Was wir jedoch sicher wissen: Der Ozean ist wichtig für die Gesundheit unseres gesamten Planeten. Nicht nur, weil er das CO₂ aufnimmt, das wir in die Atmosphäre lassen, sondern auch weil er der große Temperaturspeicher unseres Globus ist. Daher gilt es herauszufinden, welche Konsequenzen unser Handeln hat, und zwar am besten, bevor wir Prozesse in Gang setzen, deren Folgen wir erst in Jahrzehnten zu spüren bekommen. Ist das Rad erst einmal in Gang gesetzt, können wir es nicht mehr zurückdrehen.

Nach Schätzungen der Unesco könnte die Hälfte aller Meereslebewesen bis Ende des Jahrhunderts vom Aussterben bedroht sein. Was können wir denn überhaupt noch retten?

In der Klimaforschung gibt es den umstrittenen Begriff der Kipppunkte. Einen solchen Kipppunkt vorherzusagen – wenn es ihn überhaupt gibt – ist unheimlich schwierig. Im Endeffekt bildet unser gesamter Globus mit den Meeren einen einzigen atmenden Organismus, nur wie die einzelnen Prozesse ineinandergreifen, haben wir noch nicht ausreichend verstanden.

Wenn man weltweit Hunderte oder Tausende von Tourismus-Hotspots entlang der Küsten errichtet, hat das auch Auswirkungen auf die Meere insgesamt.

Kürzlich wurde über den geplatzten Nationalpark Ostsee berichtet, ein hitzig diskutiertes Schutzgebiet an der schleswig-holsteinischen Ostküste. Sprechen wir zu viel über unsere Urlaubsstrände und zu wenig über die Tiefsee?

Die Küsten sind den Menschen natürlich näher als der weite, große, tiefe Ozean, aber am Ende hängen eben auch die Küstengewässer mit diesem Ozean zusammen. Das lässt sich nicht trennen. Wenn man weltweit Hunderte oder Tausende von Tourismus-Hotspots entlang der Küsten errichtet, hat das auch Auswirkungen auf die Meere insgesamt. Das gilt es im Kopf zu behalten. Der Ozean, so hält es das Abkommen fest, ist das gemeinsame Erbe der Menschheit. Daher müssen wir über ihn auch als globale Gemeinschaft entscheiden.