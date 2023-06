Verklebt Gehwege und Autos: Woher kommt Honigtau?

Stürzende Fußgängerinnen und Fußgänger, Unfälle mit Fahrrädern und Autos: Nachdem es in Berlin zum ersten Mal seit langer Zeit wieder regnete, sind die Straßen am Freitag gefährlich glatt geworden. Polizei und Feuerwehr mussten mancherorts Bindemittel einsetzen und Wege sperren, weil sich die Unfälle häuften.

Glatte Straßen sind im Sommer äußerst ungewöhnlich. Verantwortlich dafür ist nicht das Regenwasser allein – sondern vor allem Honigtau.

Urin von Blattläusen: Bei Trockenheit kann Honigtau zum Problem werden

Dabei handelt es sich um Urin von Blattläusen und anderen blattsaugenden Insekten, die zum Beispiel auf Lindenbäumen hocken. Sie saugen den Saft aus den Pflanzen und scheiden ihn anschließend wieder auf den Blättern aus. Der süße Saft besteht aus Trauben-, Frucht- und Rohzucker – und deshalb ist auch der Urin so klebrig. Der Honigtau lockt unter anderem Ameisen, die sich davon ernähren. Und in Wäldern, in denen massenweise Honigtau produziert wird, sammeln Bienen den Urin für den beliebten dunklen Waldhonig ein.

Unter Lindenbäumen oder zum Beispiel auch Nadelbäumen kann daher immer mal wieder Honigtau auf die Straße tropfen. Für Menschen ist er zwar ungefährlich, aber sonderlich gern hat man den Bio-Kleber trotzdem nicht auf den Klamotten oder auf dem Gehweg. In den vergangenen Wochen war das Problem vor allem in Berlin und Ostdeutschland groß, wie Derk Ehlert von der Senatsverwaltung für Naturschutz in Berlin gegenüber Deutschlandfunk Nova erklärt. „Nicht die Menge an Blattläusen ist das Problem, sondern die andauernde Trockenheit. Normalerweise spült der Regen den klebrigen Honigtau weg.“

Nach wochenlanger Trockenheit hat sich also mancherorts einiges an Honigtau in Lindenbäumen angesammelt. Und zwar so viel, dass in Berlin nun der erste Regen seit längerer Zeit größere Mengen an Honigtau auf die Straße gespült hat – und manche Geh- und Fahrradwege folglich vollkommen verklebt waren. Das führte laut Polizei sogar zu einigen Unfällen. Da Honigtau auf dem Boden kaum von reinem Regenwasser zu unterscheiden ist, sollte man auch im Sommer bei Regen daher vorsichtig sein, wenn Gehwege und Straßen von Bäumen umgeben sind.

Honigtau von Auto entfernen: schnell waschen und Lackschäden vermeiden

Autofahrerinnen und Autofahrer kennen zudem vielleicht das Problem, wenn sie für längere Zeit unter einem Baum geparkt haben – und ihr Wagen dann komplett mit dem klebrigen Urin eingedeckt ist. Das ist oft harmlos: Honigtau ist wasserlöslich und wird beim nächsten Regen weggespült. Allerdings bietet die zuckerhaltige Lösung Pilzen einen guten Nährboden – und dann kann Honigtau auch schädlich für das Auto werden. Vermischt sich der Honigtau „mit dem Rußtaupilz und wird von der Sonne beschienen, kann es zu Lackschäden kommen“, informiert der ADAC.

Vorsichtshalber sollten Autobesitzerinnen und -besitzer laut ADAC also lieber in die Waschanlage fahren, wenn sie den Honigtau entdecken – vor allem dann, wenn im Wetterbericht kein Regen in Sicht ist. Die Autoscheiben können vor der Fahrt mit einem feuchten Tuch abgetupft werden, damit die klebrige Substanz nicht die Sicht behindert. Um alle Honigtau- und Pilzpartikel restlos zu entfernen, empfiehlt der ADAC in der Waschanlage ein Waschprogramm mit Vorwäsche.

