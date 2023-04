„It‘s Rocket Science“: Warum Raketenstarts nur selten im ersten Anlauf gelingen

Der Countdown läuft, nur noch wenige Minuten bis zum Start; doch dann greift Elon Musk zu seinem Handy und twittert. „Ein Druckventil scheint eingefroren zu sein“, schreibt er am Montag. „Also kein Start heute, wenn es nicht bald in Betrieb geht.“ Seine Riesenrakete „Starship“, mit der Astronautinnen und Astronauten in Zukunft zum Mond und zum Mars fliegen sollen, steht derweil auf der Startrampe in Texas, eingehüllt in weiße Dunstschwaden. Ihr erster Testflug an jenem Tag steht auf der Kippe. Wenige Minuten später ist es dann offiziell: An diesem Tag wird sie nicht abheben. Das Ventil ist noch immer gefroren. Musk und seinem Team von SpaceX bleibt nichts anderes übrig, als den Start um wenige Tage zu verschieben. An diesem Donnerstag soll der nächste Versuch folgen.

Immer häufiger, so scheint es, müssen Raketen am Boden bleiben. Starship ist nur ein Beispiel. Den Flug der Ariane-5-Rakete mit der Raumsonde Juice an Bord verschob die Europäische Weltraumbehörde ESA vergangene Woche um einen Tag. Die Artemis-1-Mission, die die Rückkehr der Menschen zum Mond einleiten sollte, musste die US-Raumfahrtagentur NASA gleich mehrere Male verschieben, ehe sie im November vergangenen Jahres dann starten konnte. Und auch die neu entwickelte H3-Trägerrakete bereitet der japanischen Raumfahrtbehörde Jaxa Probleme: Anfang März scheiterte der zweite Startversuch, bei dem sich die Rakete schlussendlich selbst zerstörte.

„It‘s Rocket Science“, sagt Volker Schmid kurzum. Was der Diplom-Ingenieur vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum damit meint, ist: Ein Rakete ins All zu bringen, ist kein Kinderspiel, sondern ziemlich kompliziert. „Da muss alles auf den Punkt stimmen, so dass es keinen Spielraum für Fehler gibt.“ Ein solche Entwicklung sei „die Speerspitze der Technologie“. Doch es ist genau diese Technik, die für Raumfahrtingenieurinnen und Raumfahrtingenieure zum gefürchteten Problem werden kann.

Raketen werden technisch immer komplexer

Je weiter die Raumfahrtgeschichte voranschreitet, desto mehr Technologie steckt in den Raketen. Die Flugkörper werden größer, digitaler, haben mehr Triebwerke oder benötigen mehr Treibstoff. Elon Musks Starship ist das Symbol des Fortschritts: Es ist die weltweit leistungsstärkste Rakete, die jemals gebaut wurde. Sie ist 120 Meter lang, kann Lasten von 100 bis 150 Tonnen transportieren und hat eine Treibstoffkapazität von knapp 5000 Tonnen.

„Das ist schon eine Hausnummer“, meint Schmid. „So eine große Rakete zu testen, da darf nichts dem Zufall überlassen werden.“ Deshalb sei es richtig gewesen, dass SpaceX den Start kurzfristig abgebrochen hat. Schließlich geht es bei Raketenstarts nicht nur darum, dass die Sicherheit gewährleistet ist (was gerade bei Missionen mit Menschen Priorität hat), sondern auch um Investment. Das eingefrorene Druckventil war ein klares No-Go für den Start und hätte schlimmstenfalls dafür sorgen können, dass die Rakete explodiert. „Damit würden Millionenwerte kaputt gehen“, weiß der Raumfahrtingenieur.

Um welches Druckventil es sich handelt, ist nicht bekannt. Martin Tajmar, Direktor des Instituts für Luft- und Raumfahrttechnik an der Technischen Universität Dresden, verweist darauf, dass es bisher nur den Tweet von Musk gebe, in dem das Problem benannt wird. „Es war der erste Test der Rakete, der zeigen sollte, ob wirklich alles wie geplant funktioniert“, erklärt er. „Da ist es nicht überraschend, wenn dann ein Ventil einfriert.“

Das Problem der Betankung

Doch warum war das Ventil überhaupt zugefroren?

Hier kommt eine der Hauptstörquellen von Raketenstarts ins Spiel: die Betankung. Damit Raketen von der Erde abheben, brauchen sie Treibstoffe, die große Mengen Energie freisetzen. Die SLS-Rakete der Artemis-Missionen nutzt Flüssigsauerstoff und Flüssigwasserstoff, die miteinander reagieren. Jedoch ist Flüssigwasserstoff sehr empfindlich, muss stark heruntergekühlt werden und ist außerdem anfällig für Lecks. Die Starship-Rakete von Musk verwendet stattdessen flüssiges Methan. Es ist günstiger, weniger leckanfällig, verbrennt fast rückstandsfrei, lässt sich auch auf dem Mars herstellen und muss nicht ganz so stark wie Wasserstoff heruntergekühlt werden. Dennoch handelt es sich um einen tiefkalten Treibstoff, der Teile der Rakete wie Ventile gefrieren lassen kann.

Der Mars ist nach dem Mond das nächste große Ziel der Raumfahrt. Dort ließe sich sogar Methan herstellen, das die Rakete „Starship" zum Antrieb braucht. © Quelle: AP

Bevor die Treibstoffe in die Rakete gefüllt werden können, wartet jedoch noch eine andere Herausforderung. Vor ihrem Start stehen die Flugkörper meist schon für längere Zeit auf der Startrampe, wobei sich Luftfeuchtigkeit im Leitungssystem ansammelt. Die Treibstoffleitungen zu den Triebwerken müssen daher zunächst mit Stickstoff „gespült“ werden, um die Luftfeuchte zu verdrängen. Denn der Wasserdampf kann die Verbrennung beeinträchtigen.

Um die Treibstoffe dann in die Brennkammern zu pumpen, braucht es den entsprechenden Druck. Die Volumen- und Massenströme der Treibstoffe müssten über fehlerfrei laufende Turbopumpen sichergestellt werden, sagt Schmid. Ansonsten droht ein Fehlstart. Das Gleiche passiert, wenn die Triebwerke nicht synchron arbeiten. Dann entstehen Schwingungen, die so stark sein können, dass die Struktur versagt. Die erste Stufe der XXL-Rakete Starship, genannt Super Heavy, hat allein 33 Triebwerke, die zusammenarbeiten müssen. „Wenn ein Triebwerk Zicken macht, zum Beispiel durch eine instabile Verbrennung, kann das fatale Folgen haben und zum Absturz führen.“

Warum auch das Wetter mitspielen muss

Raketen sind hochkomplexe Systeme – und vergleichbar mit einem Uhrwerk. Funktioniert nur Teil nicht richtig, kann es das ganze System durcheinanderbringen. „Bei neuen Raketen muss man den Betrieb, die Besonderheiten, quasi den Charakter der Rakete, die Handhabung drum herum neu lernen“, sagt Schmid. Deshalb brauche es meist zwei bis vier Testflüge, bis die Ingenieurinnen und Ingenieure und die Betreiber das System kennen und optimieren können. „Es kann also passieren, dass der Erstflug trotz bester Vorbereitung nicht auf Anhieb in allen Belangen glückt.“

Nicht immer muss ein Fehlversuch aber der Technik geschuldet sein. Auch das Wetter muss stimmen.

Unwetter mit Blitzen, Wind in großen Höhen – das sind schlechte Bedingungen für einen Raketenstart. Zwar besitzen der Startplatz und der Launch-Tower Blitzableiter, doch das Problem ist eher die statische Aufladung in der Luft. „Die neuen Raketen haben heute digitale Cockpits und viel mehr Elektronik und Avionik als bislang“, sagt Schmid. „Wenn da durch Blitzschlag plötzlich mehr Überspannung als zulässig auftritt, kann das zum Problem werden.“ Es könnte zu Kurzschlüssen kommen, wichtige Bordsysteme könnten ausfallen oder Schaden nehmen. Und auch Scherwinde – also Luftströmungen, die sich in einem kleinen Gebiet plötzlich in ihrer Richtung und Stärke ändern – können den fliegenden Metallkolossen zusetzen. Sie können die Flugbahn und Steuerung erheblich beeinträchtigen, weshalb zulässige Grenzen festgelegt worden sind, die nicht überschritten werden sollten.

Es bringt jetzt nichts, mit der Brechstange vorzugehen. Martin Tajmar, Direktor des Instituts für Luft- und Raumfahrttechnik an der TU Dresden

Jeder Fehlversuch ist eine Lernchance

„Sicherheit geht immer vor“, sagt Schmid. Kein Start ist am Ende ohne Risiko. Doch die Entscheidung für oder gegen den Aufbruch ins All dürfe keine Bauchentscheidung sein. „Sie muss anhand valider Daten sachlich getroffen werden.“ Spricht etwas gegen den Start – sei es mangelhafte Technik oder schlechte Wetterbedingungen –, muss er eben abgebrochen und verschoben werden. „Auch daraus lernt man“, meint der Raumfahrtingenieur.

Auch Elon Musk stellt nach dem missglückten Jungfernflug seiner Starship-Rakete fest: „Heute viel gelernt.“ Doch noch ist nicht ausgeschlossen, dass auch der zweite Startversuch missglückt. „Es bringt jetzt nichts, mit der Brechstange vorzugehen“, sagt Raumfahrtsystem-Experte Tajmar. Die Rakete sollte erst starten, wenn sie auch startklar ist. Anders als bei der SLS-Rakete und ihrem Testflug zum Mond gebe es keinen zeitlichen Druck beim Start, keine milliardenschwere Förderprogramme, die in der Rakete stecken. „Das ist ein ganz anderer Design-Approach“, meint Tajmar, nämlich: learning by doing, also Lernen durch Handeln. „Und wenn der Start von Starship gelingt, wird uns das in ein völlig neues Raketenzeitalter katapultieren.“

















