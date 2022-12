Jahresrückblick aus dem All: die wichtigsten Satellitenbilder von 2022

Die Fußball-WM 2022 in Katar, Überschwemmungen in Pakistan oder der russische Einmarsch in die Ukraine – Satelliten­aufnahmen zeigen die wichtigsten Ereignisse im Jahr 2022 aus Tausenden Kilometern Entfernung. In unserer Bildergalerie zeigen wir Ihnen die beeindruckenden Aufnahmen.