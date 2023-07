„James Webb“-Teleskop zeigt faszinierende Bilder vom Saturn

Das „James Webb“-Teleskop ist seit dem 25. Dezember 2021 im All, um Informationen über die Entstehung des Universums zu liefern. Vor einigen Tagen hat „James Webb“ Bilder vom Planeten Saturn übermittelt. Die Weltraumorganisation Nasa zeigt nun eines der Bilder auf Instagram und kommentiert es in ihrem Blog. Die Raumfahrtorganisation weist zwar darauf hin, dass die zu den Bildern zugehörigen Daten noch nicht den Peer-Review-Prozess durchlaufen haben (Prüfung durch unabhängige Forschende). Faszinierend sind die Bilder aber dennoch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„James Webb“ kann durch Staub und Gas im All schauen

Das „James Webb“-Weltraumteleskop ist das größte und leistungsstärkste Teleskop, das jemals ins Weltall geschossen wurde. Dabei handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt der Nasa, der kanadischen Raumfahrtagentur (CSA) und der Europäischen Weltraumorganisation Esa. Das Besondere an dem Teleskop ist die Fähigkeit, Infrarotlicht zu erfassen, das für das menschliche Auge unsichtbar ist. So haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Möglichkeit, Licht, das vor Milliarden Jahren im Weltall entstand, zu messen. Auch kann „James Webb“ so durch Staub und Gas im All hindurchschauen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Genau auf diese Weise sind auch die aktuellen Bilder des Planeten Saturn entstanden. Erstmalig testeten Forschende nämlich die „NIRCam“ (Nahinfrarotkamera), die sich an Bord des „James Webb“-Teleskopes befindet, an dem Planeten. Diese Bilder faszinieren Forschende bereits jetzt, heißt es auf dem Blog der Weltraumorganisation.

Auf den neuen Aufnahmen des „James Webb“-Teleskops vom Planeten Saturn sind die Monde Dione, Enceladus und Tethys zu sehen. Der NIRCam-Filter F323N (3,23 Mikrometer) wurde mit einem orangefarbenen Farbton abgebildet. © Quelle: NASA, ESA, CSA, Matthew Tiscareno (SETI Institute), Matthew Hedman (University of Idaho), Maryame El Moutamid (Cornell University), Mark Showalter (SETI Institute), Leigh Fletcher (University of Leicester), Heidi Hammel (AURA)

Großer visueller Unterschied zwischen Planet und Ringen

Laut Nasa-Blog erscheint der Saturn auf den neuen „James Webb“-Bildern extrem dunkel, da „das Methangas fast das gesamte auf die Atmosphäre fallende Sonnenlicht absorbiert“. Die Ringe des Planeten sind auf den Bildern hingegen sehr hell, weil sie kein Methan enthalten. Das führt zu dem ungewöhnlichen Erscheinungsbild.

Das „James Webb“-Teleskop ist seit dem 25. Dezember 2021 im All, um Informationen über die Entstehung des Universums liefern. Bild: Techniker heben den Spiegel des „James Webb“-Weltraumteleskops mit einem Kran im Goddard Space Flight Center an. © Quelle: Laura Betz/NASA/AP/dpa

Die Forschenden, die mit dem „James Webb“-Teleskop betraut sind, testeten ebenfalls, ob die Nahinfrarotkamera NIRCam auch schwache Monde um den Planeten herum aufnehmen kann. Der Saturn hat mehr als 140 bekannte Monde. Das Ergebnis: Sie kann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„James Webb“ zeigt Saturnatmosphäre mit großer Klarheit

Auf den Aufnahmen sind die Monde Dione, Enceladus und Tethys zu sehen. Diese Funktion kann den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern dabei helfen, ein vollständigeres Bild des aktuellen Saturnsystems und seiner Vergangenheit zu erhalten, heißt es bei der Nasa.

Was die Forschenden ebenfalls überrascht, ist die absolute Klarheit, mit der die Atmosphäre des Saturn von „James Webb“ aufgezeichnet wurde. Laut Nasa hat zwar auch die frühere Raumsonde „Cassini“ die Atmosphäre mit großer Klarheit beobachtet. Dies sei aber das erste Mal, dass die Atmosphäre des Planeten mit dieser Klarheit bei dieser speziellen Wellenlänge (3,23 Mikrometer) zu sehen ist. Das sei mit dem Teleskop einzigartig. Die Forschenden vermuten, dass dies nur ein Vorgeschmack auf das sei, was „James Webb“ in den nächsten Jahren noch zeigen wird.