﻿Flug zum Mond: Japan will Weltmacht im All werden

Am heutigen Dienstag soll erstmals ein privates Raumschiff auf dem Mond landen. Das Vorhaben des japanischen Unternehmens Ispace will ein neues Zeitalter der Menschheit im All einläuten. Auch wenn vieles davon noch etwas abgespact klingen mag.

Seltener Blick: Die Mondoberfläche vom Landegerät der japanischen Hakuto-R-Mission aus gesehen. Am 25. April gegen 18.40 Uhr mitteleuropäischer Zeit will das junge japanische Raumfahrtunternehmen Ispace den Mondlander auf dem Mond aufsetzen lassen.

Wenn alles gutgeht, wird dieser Dienstag ein historischer Tag für die Menschheit. So sieht es jedenfalls Takeshi Hakamada, der seit Wochen nervös zuschaut, wie eine von seinem Unternehmen geplante und durchgeführte Mission den Mond ansteuert. „Dies ist der Aufgang der Mondökonomie“, hat der Tokioter Unternehmer Hakamada in einem Statement angekündigt. Als Chef und Gründer der Firma Ispace wäre der Japaner dann wohl ein Star der Geschäftswelt.

Denn Ispace wäre das erste private Unternehmen, dem eine Mondlandung gelänge – und damit der erste Betrieb, der Handel mit Ressourcen von jenem Planeten betriebe, den die Menschheit jede Nacht am Himmel sieht. Mit der Nasa hat Ispace bereits einen Vertrag abgeschlossen, um Weltraumproben zu sammeln und diese dann an die US-amerikanische Weltraum­behörde zu verkaufen. Demnach naht eine neue Ära, in der der Mond – und vielleicht noch weitere Planeten – nicht mehr nur wissenschaftlich, sondern auch geschäftlich beackert wird.

Vorreiter einer nachhaltigen Ökonomie

Die erste Mission Hakuto-R des japanischen Unternehmens hat bereits Ende 2022 begonnen und ist damit wesentlich länger auf dem Weg in Richtung Mond als etwa Missionen von der Nasa, die kaum eine Woche brauchen. Hintergrund ist der erklärte Versuch, ressourcensparender unterwegs zu sein, bei weniger Treibstoff eine längere Reise in Kauf zu nehmen. Immerhin sieht sich das 2010 gegründete Unternehmen Ispace als Vorreiter einer nachhaltigen Ökonomie auf dem Planeten Erde. Diese sei aber nicht möglich ohne die Ausweitung menschlicher Aktivitäten ins All.

Vor dem Start: Der Mondlander Hakuto-R des japanischen Unternehmens Ispace wird in einer Falcon-9-Rakete von SpaceX integriert. © Quelle: ispace/dpa

Auf der Website des Unternehmens heißt es: „Indem wir die lunaren Wasserressourcen nutzen, können wir Rauminfrastruktur entwickeln, die wir benötigen, um unser Leben auf der Erde zu bereichern ebenso wie unseren Lebensraum ins All auszuweiten.“ Das „ultimative Ziel“ des Betriebs, der zuvor zu den Finalisten des weit beachteten Wettbewerbs „Google Lunar Xprize“ zählte, sei es, die Erde und den Mond zu einem Lebensraum zu verschmelzen und dadurch ein nachhaltiges Leben zu ermöglichen.

Was sprichwörtlich abgespact klingen mag, wird in Politik, Forschung und Wirtschaft schon länger überlegt. So bestehen etwa seit Längerem Bemühungen, seltene Erden und andere Rohstoffe von fernen Planeten abzubauen, damit sich diese wirtschaftlich auf der Erde nutzen lassen. Auch der Gedanke, irdischen Müll ins All zu befördern, wird seit Jahrzehnten verfolgt. Allerdings stehen diverse Untersuchungen zu diesen Themen noch eher am Anfang.

Japan will eine Weltmacht im All werden

Umso wichtiger, sagt man sich bei Ispace, dass nun erstmals ein privatwirtschaftlich organisiertes Mondfahrtkommando mit einer Landung ende. In Japan wäre dies wiederum auch aus staatlicher Perspektive ein Coup. Das ostasiatische Land, das nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg eine pazifistische Verfassung erhielt und daher über Jahrzehnte kaum in sein Militär investierte, verfolgt schon lange das Vorhaben, sich als Weltmacht im All zu etablieren. So erließ die Regierung bereits vor eineinhalb Jahrzehnten ein Gesetz, das auch zu privatwirtschaftlichen Aktivitäten im All ermutigt.

Dabei vertraut das Raumschiff von Ispace längst nicht nur auf japanisches Know-how. Abgehoben ist es in Cape Canaveral im US-amerikanischen Florida, mit einer Rakete des US-amerikanischen Unternehmens SpaceX. Auch hat die Hakuto-R-Mission einen Nasa-Satelliten mitgenommen. Zu den Robotern, die auf dem Mond platziert werden sollen, um Proben zu sammeln, gehört neben Entwicklungen aus Japan auch eine aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. In den USA und in Japan betrachtet man das Projekt als Meilenstein der Kooperation zwischen den zwei Ländern.

China spricht von einem „Witz“

Zu erwarten, alle Welt würde bei dieser Initiative jubeln, wäre aber ein Irrtum. In China, einem Nachbarland, das sich mit Japan seit Jahren in diversen Sphären um die Vorherrschaft in Asien streitet, kommentiert man die Vorhaben des ungeliebten Nachbarn eher mit Spott. In der staatlich kontrollierten Zeitung „Global Times“ wurde das in Japan demnach gezeichnete Bild, das Land sei eine Großmacht im All, als „Witz“ bezeichnet. Schließlich verlasse man sich doch ganz entscheidend auf US-Know-how, ohne das Japan nur wenig erreichen würde.

Die Erforschung und Erwirtschaftung extraterrestrischen Raums offenbar sich nicht nur in Artikeln wie jenem der „Global Times“ als hochpolitische Angelegenheit. So titelte das auf den pazifischen Raum spezialisierte Nachrichtenportal „The Diplomat“ Anfang des Jahres: „Japan verändert das Spiel der Weltraummächte.“ Denn sollte Ispace als erstes Unternehmen mit Ressourcen aus dem All handeln, würde es sich – im Gegensatz zu chinesischen Konkurrenten – immerhin um einen Betrieb handeln, der von den Gesetzen eines demokratischen Staats reguliert werde.