Jeder Mensch sollte diesen Bericht lesen

Im Grunde stehen keine großen Überraschungen drin. Das liegt bei einem Synthesebericht, wie ihn der Weltklimarat (IPCC) am Montag veröffentlicht hat, gewissermaßen in der Natur der Sache. Aufregende Neuigkeiten, plötzliche Wendungen: Das war nicht zu erwarten. Stattdessen bereitet der neue IPCC-Bericht noch einmal die bereits bekannten Fakten auf. Die Erderhitzung ist eine Bedrohung für die gesamte Menschheit. Wir müssen handeln – und zwar so schnell wie möglich.

So weit, so – leider – bekannt. Trotzdem wäre es ein kapitaler Fehler, den Bericht zu unterschätzen. Im Gegenteil, viel eher ist er – ganz unübertrieben – das wichtigste Dokument unserer Zeit. Jeder Mensch auf diesem Planeten sollte ihn lesen, jeder einzelne seinen Inhalt kennen.

Die Grundlage für jede Entscheidung

Natürlich ist der IPCC-Bericht nicht perfekt. Man kann sich darüber streiten, ob etwa die Modelle, die hier aufgeführt wurden, umfassend genug sind. Oder darüber spekulieren, wie groß der Einfluss der Staaten auf die Formulierungen gewesen sein mag. Trotzdem liefert der Bericht nichts weniger als die Grundlage für jede politische, gesellschaftliche und private Entscheidung, die wir in den kommenden Jahren treffen müssen. Die Grundlage, um zu verstehen, wie wir Menschen weiterhin ein lebenswertes Leben auf diesem Planeten führen können.

Wir werden uns an diesen Berichten messen lassen müssen. Unsere Kinder und Kindeskinder werden auf sie deuten und uns fragen, was wir angesichts ihrer erschlagenden Beweiskraft getan haben. Niemand, der heute lebt, wird dann sagen können, ihm sei die Dringlichkeit der Klimakrise nicht bewusst gewesen. Wenn wir also nur eine der zahlreichen Botschaften des Weltklimarats verinnerlichen, sollte es diese sein: Es kommt auf uns an. Auf jedes Zehntel Grad Erderwärmung, das wir verhindern können.

So pathetisch das vielleicht klingen mag, so wahr ist es auch. Es wäre daher eine unverzeihbare Dummheit, sich auf Zukunftstechnologien zu verlassen. Mit Reformen, Umbauten – ja dem Handeln weiter zu warten. Die entscheidenden Jahre sind jetzt. Wenn wir das begriffen und verinnerlicht haben, dann hat der nächste IPCC-Bericht in einigen Jahren vielleicht ein paar gute Nachrichten mehr. Es wäre eine schöne Überraschung.