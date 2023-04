Juice-Mission: Warum die ESA zum Jupiter fliegt

Die Raumsonde Juice hat einen langen Flug vor sich: 2031 soll sie am Jupiter ankommen und ihn und seine Eismonde erkunden. An diesem Donnerstag soll die Sonde ins All starten. Für die Europäische Raumfahrtbehörde ist es eine Mission mit vielen Herausforderungen.

Für die Ariane-5-Rakete soll es die letzte Reise sein. Jahrelang war sie Europas Zugang zum All, hat dahin Dutzende Satelliten und zuletzt auch das James-Webb-Weltraumteleskop gebracht. Gegen 14.15 Uhr mitteleuropäischer Zeit hebt sie nun ein letztes Mal vom europäischen Weltraumbahnhof in Französisch-Guyana ab. An Bord wird der Jupiter Icy Moons Explorer der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA sein, kurz Juice.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Juice steht eine lange Reise bevor: Die Raumsonde soll zum Giganten unter den Planeten fliegen, dem Jupiter. Gelingt der Flug, wird sie acht Jahre später, im Juli 2031, an ihrem Einsatzort ankommen. Dort soll sie nicht nur den Gasriesen genauer erforschen, sondern auch seine drei Monde Callisto, Europa und Ganymed. Unter ihren kilometerdicken Eispanzern könnten sich Ozeane aus flüssigem Wasser verbergen, in denen Leben entstanden sein könnte, vermuten Forscherinnen und Forscher. Juice wäre die erste Raumsonde, die einen anderen Mond als den der Erde umkreist.

Das Leben und wir Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie - jeden zweiten Donnerstag. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Ist Leben auf dem Jupiter möglich?

Damit Leben entsteht, brauche es bestimmte Elemente, die als Bausteine für Moleküle dienen können, weiß ESA-Missions-Ingenieurin Angela Dietz. „Auf Europa und Ganymed gibt es Chancen“, sagt sie. Gerade Europa könnte in seinen Ozeanen Leben beherbergen. Unter den drei Eismonden ist er dem Jupiter am nächsten, weshalb er mehr Wärme und Energie hat. „Wir können nur untersuchen, ob die Grundlagen da sind“, sagt Dietz. Ein direkter Nachweis von Lebewesen sei nicht möglich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Um den Jupiter und seine Monde zu erkunden, hat Juice zehn wissenschaftliche Instrumente an Bord. Neun von europäischen Partnern und eines der US-Raumfahrtagentur Nasa. Die Raumsonde verfügt zum Beispiel über ein Magnetometer, mit dem sie die magnetische Umgebung des Jupiters untersuchen kann. Der Gasriese hat das stärkste und in seiner Ausdehnung größte Magnetfeld aller Planeten im Sonnensystem.

Die Sonde «Juice» wird auf dem europäischen Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana ausgepackt. © Quelle: S. Martin/ESA-CNES-Arianespace/O

Radar-Echolot soll Eisschichten durchleuchten

Auch Radar- und Lasermessungen soll Juice durchführen. Mit dem Radar können auch unter der Eisschicht Daten gesammelt werden. Bis zu 19 Kilometer kommt man Dietz zufolge durch das Eis. Bei früheren Missionen der Nasa zu Jupiter sei kein solches Radar an Bord gewesen. Mit dem Laser Altimeter „Gala“ (Ganymede Laser Altimeter) soll wiederum die Oberfläche Ganymeds vermessen werden. Das sei wichtig, um die Entwicklung des Mondes zu verstehen, sagt Hauke Hussmann, der für das „Gala“-Experiment verantwortlich ist. „Der zweite wichtige Aspekt, der im Jupitersystem dazukommt, ist die Gezeitendeformation.“ Die Monde würden sich während ihres Umlaufs um den Planeten verformen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Höhe dieser zeitlichen Veränderung kann uns Aussagen darüber geben, ob im Inneren flüssiges Wasser vorhanden ist, ob also ein globaler Ozean auf ‚Ganymed‘ vorhanden ist, wie es Modellrechnungen voraussagen“, sagt Hussmann. Mit den Daten und mit Bildern der Kamera „Janus“, an der das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum maßgeblich beteiligt war, könne später auch ein digitales 3-D-Modell des komplett mit Eis bedeckten Mondes erstellt werden.

Mehrere Vorbeiflüge bis zum Jupiter

Wie aber kann es sein, dass Hunderte Millionen Kilometer von der Sonne entfernt flüssiges Wasser existieren soll? „Der Jupiter mit seiner enormen Masse hat riesige Gezeitenkräfte, die er ausübt“, sagt Hussmann. Das führe im Inneren der Monde zu Reibungen und daraus entstehe Wärme. „Das ist die Energiequelle, die bei den Monden eine erhebliche Rolle spielt.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Gleich mehrfach wird Juice an den Eismonden vorbeifliegen und Daten sammeln. Insgesamt 35 Vorbeiflüge sind geplant. Dass die Raumsonde überhaupt in die Nähe des Jupiters und seiner Monde kommt, ist eine Herausforderung. Schließlich ist der Planet Hunderte Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Nach ihrem Start muss die Sonde zunächst am Mond und der Erde vorbeifliegen, anschließend fliegt sie an der Venus vorbei, dann wieder an der Erde und erst danach erreicht sie schließlich ihren Zielort.

„Wenn wir eine größere Rakete hätten, könnten wir direkt zum Jupiter fliegen“, sagt Andrea Accomazzo, Flugbetriebsdirektor der Juice-Mission. Doch mit der Ariane-5-Rakete ist das nicht möglich. Es braucht die Vorbeiflüge an der Erde und an der Venus, um Geschwindigkeit aufzubauen. „Bei diesen Vorbeiflügen stehlen wir sozusagen die Energie von den Umlaufbahnen der Planeten, die dann auf die Sonde übertragen wird“, erklärt er. Juice wird dadurch so beschleunigt, dass sie mit der richtigen Geschwindigkeit am Jupiter eintrifft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einsatz unter extremen Bedingungen

Noch wichtig werden aber die ersten 99 Minuten nach dem Start sein – wenn sich die Solarpaneelen entfalten. Sie sind 85 Quadratmeter groß und versorgen die Raumsonde mit Strom. „Die müssen sich unbedingt entfalten“, sagt Accomazzo. Da das Sonnenlicht um den Jupiter 25-mal schwächer ist als auf der Erde, sind die Solarpaneelen für den Antrieb der Raumsonde unverzichtbar.

Accomazzo sieht noch eine andere Herausforderung, die wohl kritischste der ganzen Mission: die Ankunft am Jupiter. Vor Ort müssen in einem bestimmten Zeitraum entsprechende Bremsmanöver ausgeführt werden. „Wenn das nicht klappt, fliegen wir am Jupiter vorbei“, erklärt er. „Und dann ist die Mission vorbei.“

Wie gesundheitsschädlich ist das Weltall für Frauen? Schon im kommenden Jahr soll die erste Frau zum Mond fliegen. Auf der Reise warten gleich mehrere Herausforderungen – neben der Schwerelosigkeit auch die kosmische Strahlung. Was macht das mit dem weiblichen Körper? Jetzt mit Plus-Abo lesen

Auch die hohe Strahlung und die extremen Temperaturen können die Sicherheit der Mission gefährden. Jupiter besitzt eine der intensivsten Strahlungsumgebungen im Sonnensystem, die empfindliche Elektronik schädigen kann. Die Raumsonde ist deshalb mit speziellen Schutzschildern ausgerüstet. Vor den extremen Temperaturen – 250 Grad Celsius sind es beim Vorbeiflug an der Venus, minus 230 Grad Celsius beim Vorbeiflug am Jupiter – schützt Juice eine Schicht aus neuartiger Multi-Layer-Isolierung. Sie soll sicherstellen, dass die Innentemperatur der Sonde stabil bleibt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Juice-Mission endet auf Ganymed

Selbst wenn das alles klappt, wartet auf Juice nach den 35 Vorbeiflügen noch ein Hindernis. Genauer gesagt wartet es auf die Missionskontrolleurinnen und Missionskontrolleure im Europäischen Raumflugkontrollzentrum ESOC in Darmstadt. Sie müssen die Schwerkraft des Jupiters nutzen, um die Raumsonde in eine Umlaufbahn um Ganymed, den größten Mond des Sonnensystems, zu steuern. Juice wäre damit das erste Raumfahrzeug, das die Umlaufbahn von einem anderen Planeten zu einem seiner Monde wechselt.

Ganymed ist die letzte Station von Juice. Geplant ist, dass die Sonde voraussichtlich im September 2035 dort abstürzt. Bis dahin wird sie hoffentlich genügend Daten gesammelt haben, damit Forschende verstehen, wie das Sonnensystem funktioniert und welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit Leben und andere Planeten entstehen.

mit Material der dpa