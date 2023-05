Junge Menschen leiden deutlich stärker unter Krisen als Ältere

Kostenfrei bis 13:45 Uhr lesen

Drei neue Bürgermeister

Die Kommunalwahl hat in den vier Gemeinden des früheren Amtes Bokhorst die Kräfteverhältnisse kräftig durchgeschüttelt. In drei Kommunen wird es voraussichtlich neue Bürgermeister geben. Thomas Bahr dürfte weiter Gemeindechef in Rendswühren bleiben – trotz Auszählungspanne am Wahlsonntag.