„Es ist frustrierend zu sehen, wie Politik Prioritäten setzt, die eigentlich die Klimaziele verletzen“

Herr Pörtner, Delegierte aus aller Welt haben vergangene Woche die 28. UN-Klimakonferenz (COP28) vorbereitet. Wie bewerten Sie das Ergebnis der Verhandlungen?

Es ist frustrierend, wenn man sieht, wie Politik die wissenschaftlichen Erkenntnisse mit einer gewissen Beliebigkeit in die eigenen Diskussionen einbezieht und Prioritäten setzt, die eigentlich die Klimaziele verletzen. Das merken wir in Bonn, das merken wir in nationalen Diskussionen – und das ist schon eine schwierige Sachlage. Denn was der IPCC (der Weltklimarat, Anm. d. Red.) mit seiner Berichterstattung zum Klima letztendlich erarbeitet, sind die Verkehrsregeln, die Naturgesetze, nach denen wir uns richten und die wir nicht verletzen sollten. Es ist, glaube ich, nicht in den Köpfen angekommen, dass es um unsere existenziellen Grundlagen geht. Wir sind darauf angewiesen, dass wir den Klimawandel ausbremsen und als Voraussetzung dafür die Fehler des Industriezeitalters korrigieren. Diese Korrektur ist möglich und sehr wichtig.

Hans-Otto Pörtner vor wenigen Tagen auf dem Welttag der Meere im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York City: Er ist Leiter der Sektion Integrative Ökophysiologie am Alfred-Wegener-Institut und Co-Vorsitzender der IPCC-Arbeitsgruppe II (WG II). © Quelle: IMAGO/ZUMA Wire

Kurzum: Sie sind mit den Ergebnissen nicht zufrieden.

In der Tat. Denn es ist zu wenig bei den Verhandlungen herausgekommen. Der Hauptpunkt, auf den wir als Klimaforscherinnen und Klimaforscher unser Augenmerk richten, ist, wie die Minderung des Klimawandels beziehungsweise der Treibhausgasemissionen vorangetrieben wird. Und das ist auch dieses Mal nicht erfolgt, sondern man hat die Umsetzung des Pariser Abkommens verwässert und damit verzögert. Es werden in den Diskussionen teilweise Argumente wie Gleichheit und Gerechtigkeit angeführt – die sind auch wichtig, aber wir müssen die Prioritäten einhalten. Gleichheit und Gerechtigkeit erreichen wir am besten dann, wenn wir rasch die Emissionen mindern und wirtschaftliche Entwicklung nur noch mit Erneuerbaren vorantreiben.

Die oberste Priorität sollte also sein, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Dem stehen eindeutig wirtschaftliche Interessen einzelner Akteure entgegen – etwa jene der erdöl- und erdgasfördernden Staaten, die ihr lukratives Geschäftsmodell nicht aufgeben wollen und nicht bereit sind, ihre Infrastruktur schnellstmöglich umzubauen. Also es gibt Trägheiten im System, die nicht nötig sind und die wir uns auch nicht leisten können. Denn das Zeitfenster, in dem wir Klimaziele und eine für alle lebenswerte Zukunft erreichen können, schließt sich.

Was verheißen die Ergebnisse für die COP28?

Man kann sehr skeptisch sein. Wenn ich die Diskussionen richtig verfolgt habe, wurde unser Klimabericht bisher nur „zur Kenntnis genommen“ und nicht wie sonst üblich „willkommen geheißen“. Und das heißt wiederum, dass es da Leute gibt, die die Bremse ziehen wollen und die Erkenntnisse aus diesem Bericht, der eine ganz eindeutige zeitliche Vorgabe macht, nicht umsetzen wollen – oder zumindest nicht so schnell umsetzen wollen. Diese Verzögerungsstrategien müssen wir durchbrechen.

Präsident der COP28 soll der Chef der nationalen Ölgesellschaft Adnoc, Sultan Ahmed al Dschabir, werden. Hat man da nicht den Bock zum Gärtner gemacht?

Jeder würde bei dieser Benennung sagen: Da gibt es sicherlich Interessenskonflikte – und die werden ja auch zunehmend sichtbarer. Es wird zum Beispiel nicht mehr darüber gesprochen, dass wir die fossilen Energieträger in der Erde lassen, sondern wir sprechen darüber, dass wir das daraus freigesetzte CO₂ binden und wegspeichern müssen. Dagegen ist zunächst nichts zu sagen, das kauft uns Zeit. Dummerweise brauchen wir die Zeit schon aufgrund bisheriger Untätigkeit. Kohlendioxid abzuscheiden und zu speichern ist einfach nur die zweit- beziehungsweise drittbeste Lösung, um den Zeitdruck abzumildern. Besser wäre es, wenn wir konsequent die Transformation zu einer klimaneutralen Zukunft betrieben. Dann würde es der Wirtschaft besser gehen und auch den Menschen.

Natürlich muss auch die politische Führung in diesen Ländern in die Diskussionen mit eingebunden werden – und das werden sie ja auch. Aber aktuell sind sie beim Klimaschutz – vorsichtig formuliert – einfach nicht engagiert genug. Sie versuchen zwar, ihre Wirtschaft zu diversifizieren, möchten aber gleichzeitig nicht auf fossile Energieträger verzichten, weil diese immer noch wichtiger Bestandteil ihres Geschäftsmodells sind. Das kann ich menschlich nachvollziehen. Aber ich kann an dieser Stelle nur warnen: Ihr schaufelt damit euer eigenes Grab; denn es sind oft Länder, in denen durch den Klimawandel zunehmend lebensfeindliche Bedingungen herrschen.

UN-Generalsekretär António Guterres sagt, die Länder seien bei der Erfüllung ihrer Klimaversprechen und Verpflichtungen weit vom Weg abgekommen. Wie konnte es dazu kommen?

Ich glaube, das ist eine Grundbeobachtung. Alle Umweltziele, die sich die Menschheit in den vergangenen Jahren gesetzt hat, hat sie verfehlt. Da sind die Klimaziele bisher keine Ausnahme. Wir haben uns positive Ziele gesetzt, zum Teil unter großen Schwierigkeiten, weil es immer Leute gab, die gebremst haben – und was wir jetzt sehen, ist, dass viele Entscheidungsträger immer noch nicht verstanden haben, dass es höchste Zeit ist, die Fehler der Vergangenheit auszumerzen. Wir haben durch Waldrodungen und veränderte Formen der Landnutzung 50 Prozent der ursprünglichen Pflanzenbiomasse auf der Erde beseitigt, 95 Prozent der heutigen Biomasse der Säugetiere sind Menschen und ihr Nutzvieh, der kleine Rest sind Wildtiere. Das heißt, wir drehen alles um auf dieser Erde und sollten bis heute gelernt haben, dass wir uns damit ein fettes Eigentor schießen. Doch das haben in vielen Ländern vor allem die konservativen Parteien nicht verstanden. Sie glauben fälschlicherweise, dass wir so weitermachen können wie bisher. Konservativ sein sollte aber im positiven Sinne beinhalten, gesunde Lebensbedingungen für alle und auch für die Natur zu erhalten.

Eine neue Studie beweist das Gegenteil: Demnach beschleunigt sich die Erwärmung um 0,2 Grad pro Jahrzehnt, die Treibhausgasemissionen bleiben hoch. Worauf steuert die Menschheit zu, wenn sich der Klimawandel so fortsetzt wie bisher?

Wir werden einen „gefährlichen Klimawandel“ bekommen, wie er in Artikel 2 der Klimarahmenkonvention definiert ist. Das heißt, wir werden mit dem Anstieg der durchschnittlichen globalen Temperaturen die Lebensverhältnisse in allen Erdteilen verändern. Wir werden intensivere Extremereignisse wie Hitzewellen und Starkregen bekommen, genauso wie Überraschungen im Klimasystem. Dabei bieten unsere Prognosen keine absolute Sicherheit. Aktualisierte Analysen des letzten Sachstandsberichtes zeigen, dass es noch schlimmer kommt, als bisher vom IPCC prognostiziert.

Wir müssen uns an die laufenden Klimaveränderungen anpassen, aber es gibt Grenzen. Jede weitere Klimaerwärmung schwächt unsere Anpassungsfähigkeiten. Doch sich anzupassen ist alternativlos. Nur weil wir voraussichtlich das 1,5-Grad-Ziel verfehlen – es sei denn, es geschieht noch ein Wunder –, dürfen wir die Hände nicht in den Schoß legen. Denn jedes Zehntel Grad mehr an Erwärmung bedeutet eine Verstärkung der katastrophalen Entwicklungen. Wir müssen weitermachen und uns zäh bemühen, den Klimawandel auszubremsen. Was wir brauchen, ist eigentlich ein Neuanfang in der nationalen und internationalen Klimapolitik, indem alle sich verantwortlich fühlen – aber dies ist zurzeit nicht sichtbar.

Der Klimawandel wird ein Lehrmeister sein.

Seit mehr als 30 Jahren trägt der Weltklimarat das Fachwissen zum Klimawandel zusammen und präsentiert es der Öffentlichkeit. Trotzdem setzt sich der Klimawandel fort. Was nützt da der Weltklimarat?

Eines hat sich bei den Diskussionen in Bonn gezeigt: Viele Länder beziehen sich in ihren Äußerungen auf den Weltklimabericht. Er ist ein wichtiges Instrument der Wissenschaft und der Politik und wird ein wichtiges Instrument bleiben. Wir werden den Weltklimarat weiter benötigen, um der Welt mitzuteilen – und zwar möglichst mit einer Stimme –, wo wir beim Klimawandel stehen. Und es ist auch wichtig, dass der Weltklimarat mit dem Weltbiodiversitätsrat und anderen Organisationen zusammenarbeitet, um einen ganzheitlichen Blick auf den Zustand des Planeten zu ermöglichen. Das hilft, die laufenden Veränderungen zu verstehen. Denn immer mehr Menschen erfahren derzeit am eigenen Leib, was Klimawandel bedeutet, und dass die Veränderungen nichts sind, worauf man sich freuen kann. Der Klimawandel wird ein Lehrmeister sein. Das heißt, der Anteil der Menschen, der will, dass wir auf die Klimabremse treten, wird steigen. Wir müssen uns aber vergegenwärtigen, dass die Schäden – auch die wirtschaftlichen – durch den Klimawandel exponentiell steigen können. Aber einigen in der Politik ist offenbar nicht klar, dass sie mit ihren Entscheidungen heute darüber entscheiden, wie sich der Planet und die Lebensbedingungen für die Menschheit weiter entwickeln werden.

Der Weltklimarat hat mittlerweile seinen sechsten Sachstandsbericht veröffentlicht. Im Schnitt liegen zwischen den Berichten jeweils sechs Jahre. Wenn Sie sagen, der Weltklimarat bleibt wichtig: Müsste er angesichts der Lage nicht öfter einen Klimasachstandsbericht herausgeben? Vielleicht sogar jedes Jahr?

Sie haben recht, aber das macht ja die WMO (Weltwetterorganisatin, Anm. d. Red.) mit ihren jährlichen Updates. Wir müssen uns im Weltklimarat übergreifender Gedanken machen, wie es weitergeht. Wir haben jetzt den umfangreichsten Sachstandsbericht in der Geschichte der Organisation veröffentlicht – dieser Zyklus war der arbeitsintensivste. Drei Sonderberichte, dann die Arbeitsgruppenberichte, die Literatur explodiert mit Publikationen, die sich mit dem Klimawandel beschäftigen. Das ist eine Herausforderung. Und gleichzeitig stellt sich die Frage, ob man nicht die Berichtszyklen des IPCC kürzen und auf den Global Stocktake (eine Art Bestandsaufnahme, bei der überprüft wird, inwieweit die Länder die gemeinsam vereinbarten Klimaziele erreicht haben, Anm. d. Red.) abstimmen sollte, um zeitgerecht aktuelle Informationen zur Verfügung zu haben. Dann gibt es Sonderberichte zu wichtigen Themen, in denen man auch die Kooperationen mit anderen Organisationen wie dem Weltbiodiversitätsrat pflegen könnte, auch um „heiße Eisen“ anzupacken. Ein solches Vorgehen wäre sicherlich sinnvoll. Also: In einer Zeitspanne, in der die Menschheit die 1,5-Grad-Marke wohl reißen wird, muss sich auch der Weltklimarat Gedanken machen, wie er sich auf die brenzlige Zukunft vorbereitet, die da auf uns zurollt.

Sie sind Co-Vorsitzender der IPCC-Arbeitsgruppe II (WG II). Wie erleben Sie die Arbeit im Weltklimarat? Ist sie noch konstruktiv und zielführend?

Ja, das würde ich sagen. Denn im IPCC hat die Wissenschaft das letzte Wort. Es gibt keinerlei Möglichkeiten für die Politik, Inhalte zu verdrehen oder zu verbiegen – und das sollte sie auch nicht wollen. Sie muss ein neutrales, nüchternes Bild dieser Welt bekommen, um Entscheidungen zu treffen.

Und dennoch gibt es politische Einflussnahme: Bei der IPCC-Berichtszusammenfassung für politische Entscheidungsträger gab es zuletzt immer wieder Verzögerungen, weil Länder bestimmte Textpassagen umformulieren wollten.

Die Berichtszusammenfassungen werden in der Tat Wort für Wort, Zeile für Zeile verhandelt. Sie werden zunächst von unabhängigen Fachleuten begutachtet. Auch vonseiten der Regierungen nehmen Expertinnen und Experten an Begutachtungen und schließlich den Sitzungen teil, die wissenschaftlich mitdiskutieren können. Es gibt aber gleichzeitig – das will ich nicht verhehlen – Bemühungen, Aussagen zu verwässern. Und da sind wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gefragt, die Integrität des Berichts zu schützen. Da haben wir das letzte Wort. Ich denke, in diesem Spannungsfeld ist bisher Gutes herausgekommen.

Ende November kommen auf der COP28 Politik und Wissenschaft wieder zusammen. Wann wird diese Konferenz ein Erfolg?

Erfolgreich wird sie sein, wenn drei Bedingungen erfüllt sind: Erstens, wenn wir eine deutliche Abnahme bei den Treibhausgasemissionen sehen. Zweitens, wenn wir gleichzeitig einen Mechanismus etablieren, mit dem die Schäden des Klimawandels kompensiert werden. Und drittens, wenn ein weiterer Mechanismus etabliert wird, mit dem alle Menschen auf der Erde befähigt werden, sich an Bemühungen zur Minderung zu beteiligen und an den Klimawandel anzupassen. Zusammengefasst: Die Konferenz ist dann ein Erfolg, wenn sich die Welt konsequent auf die Zukunft vorbereitet – und wenn eines im Fokus steht: Klimaschutz ist die Grundvoraussetzung für eine lebenswerte Zukunft und muss bei allem menschlichen Handeln berücksichtigt werden.









