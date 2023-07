15 Tipps, wie jeder im Alltag das Klima schützen kann

Klimaschutz – dieses Wort bringen viele Menschen derzeit vor allem mit einem in Verbindung: der Letzten Generation. Also mit renitenten Aktivistinnen und Aktivisten in orangenen Warnwesten, die sich auf Straßen festkleben, Kunstwerke mit Öl beschmieren und Farbattacken auf Luxusjachten, Privatjets und Gebäuden vollziehen. Doch Klimaschutz ist weitaus mehr als das. Es braucht dafür keine radikalen Proteste, sondern jeder und jede kann schon im Kleinen dazu beitragen, dass die Erde eine lebenswerte Heimat bleibt und nicht im Zuge des Klimawandels weiter Schaden nimmt.

Wie Sie das Klima schützen können

Ökostrom nutzen

Mit einer Minisolaranlage für den Balkon lässt sich der eigene „grüne“ Strom produzieren, der zumindest einen Teil des Stromverbrauchs deckt. © Quelle: Sven Hoppe/dpa

Lange Zeit waren Erdgas, Braun- und Steinkohle sowie Öl die führenden Stromquellen in Deutschland. Das Problem: Aus ihnen Energie zu gewinnen ist mit hohen CO₂-Emissionen verbunden. Das Treibhausgas sorgt dafür, dass sich die Erde erwärmt und begünstigt somit den Klimawandel. Inzwischen hat sich der Strommarkt gewandelt, erneuerbare Energien haben sich durchgesetzt – auch, wenn ihr Anteil noch steigerbar ist. Mehr als 66 Prozent der öffentlichen Nettostromerzeugung entfielen am 12. Juli auf erneuerbare Energien, wie Daten des Frauenhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE verdeutlichen.

Den Ökostrom können nicht nur Unternehmen beziehen, sondern auch Privatpersonen. Einige Stromanbieter werben mit sogenannten Ökostromtarifen, die Strom aus erneuerbaren Energien versprechen. Allerdings würden die meisten Tarife nur wenig zur Energiewende beitragen, merken die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz an. „Wenn Sie Ökostrom beziehen möchten, sollten Sie einen Tarif mit einem Label wählen, das ein Mindestmaß an Energiewendenutzen garantiert. Das sind das Ok-Power-Label und das Grüner-Strom-Label.“

Mehr zur Energiewende beitragen können Verbraucherinnen und Verbraucher, wenn sie direkt in erneuerbare Anlagen investieren. Mithilfe von Fotovoltaikanlagen, die auf dem Dach oder am Balkon installiert werden, können sie zum Beispiel ihren eigenen „grünen“ Strom produzieren. Auch eine Solarthermieanlage oder Wärmepumpenheizung kann sich rentieren und ist gut fürs Klima. Ein weiterer Tipp der Verbraucherzentralen: „Über Bürgerenergieprojekte können Sie sich auch an Windkraft-, Biomasse- und größeren Solarkraftwerken beteiligen und so zum Ausbau der Erneuerbaren beitragen.“

Fahrrad, Bus und Bahn statt Flugzeug und Auto benutzen

Fahrrad statt Auto: Das spart CO₂-Emissionen. © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Das Auto ist eines der Lieblingsfortbewegungsmittel der Deutschen; doch bei jeder Fahrt wird CO₂ freigesetzt. Bei Fahrten, die sich also auch zu Fuß, mit dem Fahrrad oder Bus und Bahn erledigen lassen, ergibt es Sinn, auf das Auto zu verzichten. Alternativ können auch Fahrgemeinschaften organisiert werden. Haben Sie zum Beispiel Kolleginnen und Kollegen, die bei Ihnen in der Nähe wohnen, können Sie in einem Auto zusammen zur Arbeit fahren. Das spart Spritkosten und CO₂-Emissionen – und kann noch unterhaltsam sein.

Auch das Flugzeug ist ein klimaschädliches Transportmittel. Dabei werden große Mengen an Treibhausgasen wie CO₂ freigesetzt und bei der Verbrennung von Kerosin entstehen Substanzen wie Stickoxide, Aerosole und Wasserdampf, die die Erderwärmung beschleunigen. Immer wieder gibt es Debatten, ob man Kurzstreckenflüge verbieten sollte, also zum Beispiel Flüge innerhalb Deutschlands. Würden alle Top-250-Kurzstreckenflüge in Europa durch Zugfahrten ersetzt, könnte das jährlich rund 23,5 Millionen Tonnen CO₂ einsparen, hatte die Umweltorganisation Greenpeace ausgerechnet.

Andere Studien kamen wiederum zu dem Ergebnis, dass nicht Kurzstrecken-, sondern Langstreckenflüge das größte Problem darstellen. Würde man Kurzstreckenflüge verbieten, könnte gleichzeitig der Autoverkehr zunehmen, befürchteten etwa Mobilitätsforscher der TU Dortmund. In einer Sache sind sich die Fachleute jedoch einig: Dem Klima hilft es am meisten, sowohl Kurzstrecken- als auch Langstreckenflüge zu meiden.

Weniger Fleisch und mehr saisonal essen – und weniger wegwerfen

Salat wird auf dem Wochenmarkt einer Kundin gereicht. Lokal einzukaufen, reduziert Transportwege. © Quelle: Andreas Arnold/dpa

Wie oft haben Sie in den vergangenen Tagen Fleisch gegessen? Bei vielen Menschen gehören Schwein, Geflügel oder Rind zu den Leibspeisen. Da sind die Zahlen des BUND gar nicht verwunderlich: Rund ein Kilo Fleisch isst jeder und jede Deutsche pro Woche.

So lecker Fleisch auch schmeckt, es schadet dem Klima. Denn tierische Lebensmittel sind für eine erhebliche Menge an CO₂-Emissionen verantwortlich. Fast ein Fünftel der weltweiten Treibhausgasemissionen würden durch die Rodung von Flächen für die Viehwirtschaft verursacht, schreibt die Umweltschutzorganisation WWF Deutschland. Daraus folgt: Je weniger Fleisch auf unseren Tellern landet, desto weniger CO₂-Emissionen entstehen.

Wer jetzt auf Fleisch verzichtet, sollte beim Kauf von Obst und Gemüse ebenfalls etwas beachten. Am besten ist es, saisonale Produkte zu kaufen. Also lieber auf die Erdbeeren im Frühjahr warten, die dann hierzulande reif sind, als die importierten Erdbeeren aus Portugal zu wählen. Denn Importwaren haben einen schlechteren CO₂-Fußabdruck, wenn sie mit Flugzeugen oder Schiffen nach Deutschland transportiert werden. Wer zudem noch lokal bei Händlern vor Ort einkauft, hilft den heimischen Betrieben und weiß, wie und wo das Obst und Gemüse angebaut wird.

Egal, welche Lebensmittel am Ende in den Einkaufstaschen landen, es sollten nicht zu viele sein. Denn die meisten Menschen kaufen mehr ein, als sie eigentlich brauchen – mit dem Ergebnis, dass Lebensmittel ungenutzt im Müll landen. Circa elf Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle sind im Jahr 2020 in Deutschland zusammengekommen, hatte das Bundeslandwirtschaftsministerium vergangenen Monat mitgeteilt. Das ist Essen, das den Hunger in anderen Ländern der Welt stillen könnte und für das viele Umweltressourcen verbraucht wurden.

Effizient heizen

Die Heizung um wenige Grad herunterzudrehen, hilft dem Klima – und dem eigenen Geldbeutel. © Quelle: Marcus Brandt/dpa

Als Reaktion auf die Gaskrise, die mit Russlands Krieg gegen die Ukraine begann, haben viele Menschen in Deutschland im vergangenen Winter an ihrem Heizungsthermostat gedreht. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Grüne) hatte zum Sparen aufgerufen: Schon wenige Grad weniger würden die Gasreserven schonen und dafür sorgen, dass Deutschland gut über den Winter kommt, hatte er erklärt. Öffentliche Gebäude wurden daraufhin nur noch bis maximal 19 Grad beheizt.

Die Heizung herunterzudrehen ist mit Blick auf den Klimaschutz ein wichtiger Schritt. Denn nicht in jedem Raum muss die gleiche Temperatur herrschen. Im Wohnzimmer reichen 20 Grad, im Schlafzimmer 18 Grad, in der Küche hingegen 17 bis 18 Grad. Doch eine niedrigere Temperatur allein reicht nicht für ein energieeffizientes Heizen. Auch die Lüftung, die Wartung und die Dämmung müssen stimmen.

Statt die Fenster dauerhaft auf Kipp zu stellen, sollte lieber stoßgelüftet werden, wenn die Heizungen laufen. Damit die Wärme nicht gleich wieder verloren geht, ist es wichtig, Fenster und Türen gut abzudichten. Diese Dämmung ist auch im Sommer von Vorteil, weil sie verhindert, dass die Hitze von außen nach innen kommt. Außerdem sollten die Heizungen regelmäßig gewartet und entlüftet werden. Denn ist auf ihnen zu viel Staub oder innen zu viel Luft, verteilt sich die Wärme nicht optimal. Es geht zu viel Energie verloren.

Kälter waschen, draußen trocknen

Die Wäsche draußen trocknen zu lassen, spart nicht nur Stromkosten. © Quelle: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa-tmn

Was für die Heizung gilt, gilt auch für die Waschmaschine: Schon ein paar Grad weniger können ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz sein. Wer die Waschtemperatur von 40 auf 30 Grad senkt, reduziert die CO₂-Emissionen um bis zu 38 Prozent, schreibt die Umweltschutzorganisation WWF Deutschland auf ihrer Internetseite. Bei modernen Waschmaschinen würden auch Temperaturen von 20 bis 30 Grad zu einem sauberen Waschergebnis führen.

Am effizientesten läuft die Waschmaschine, wenn sie voll beladen ist. Das heißt: Am besten nicht nur vier schmutzige T-Shirts waschen, sondern das Volumen der Maschine voll ausnutzen. Das Gleiche gilt auch für die Spülmaschine: Nur wenn sie voll beladen ist, spart sie mehr Wasser und Energie als das Spülen mit der Hand.

Ist die Kleidung dann gewaschen, sollte sie idealerweise energieneutral an der Luft und mithilfe der Sonne getrocknet werden. Im Sommer ist das kein Problem, schwieriger wird es im Winter. Da trocknen viele Menschen ihre Kleidung im Wäschetrockner. Doch der verbraucht viel Strom und strapaziert zudem die Textilien. Eine bessere Alternative ist, die nasse Kleidung auf dem Dachboden oder im Keller zu trocknen. Sie in der Wohnung aufzuhängen kann wiederum Schimmel begünstigen – mit einer Ausnahme: Herrscht in der Wohnung ohnehin eine niedrige Luftfeuchtigkeit, kann die Wäsche auch drinnen getrocknet werden, erklärt das Verbrauchermagazin Ökotest.

Nachhaltig shoppen

Muss es der Pullover sein? Braucht es das pinke T-Shirt? Den eigenen Konsum zu hinterfragen, ist ein kleiner Beitrag zum Klimaschutz. © Quelle: Carsten Rehder/dpa

87 Kleidungsstücke besitzt jeder und jede Deutsche im Schnitt. Doch wahrscheinlich jeder Schrank enthält auch ein paar Mottenfänger, also Anziehsachen, die auf dem Kleiderbügel im Laden zwar schick aussahen, man aber dann nie getragen hat. Das ist in doppelter Hinsicht ärgerlich: Denn zum einen haben die Sachen Geld gekostet, zum anderen Ressourcen und Energie. Zum Beispiel werden bei der Herstellung von einem T-Shirt aus Baumwolle 2000 Liter kostbares Trinkwasser verbraucht, erklärt die Deutsche Umwelthilfe.

Seinen eigenen Konsum zu hinterfragen, statt drei Pullovern lieber nur einen zu kaufen, kann also dazu beitragen, das Klima und die Umwelt zu schonen. Immer beliebter ist auch Secondhand-Kleidung, für die keine neuen Ressourcen verbraucht werden müssen. Der Wiederverkaufsmarkt für Bekleidung, Schuhe und Accessoires habe inzwischen einen Umsatz von bis zu 120 Milliarden Dollar erreicht, hatte die Unternehmensberatung Boston Consulting Group im vergangenen Jahr mitgeteilt. Besonders hoch ist die Nachfrage nach Luxusmarken.

Wer nicht im Laden nach Secondhand-Kleidung suchen will, kann auch Kleidertauschpartys veranstalten. Jeder Partygast sortiert dafür vorher Kleidungsstücke aus, die nicht (mehr) passen oder seit langer Zeit ungenutzt im Schrank hängen und bietet sie zum Tausch an. Für die richtige Stimmung sorgen Musik, Snacks und Getränke.

Kaputtes reparieren

Wer handwerkliches Geschick hat, spart mit Reparaturen viel Geld. © Quelle: Andrea Warnecke/dpa-tmn

Nicht alles, was kaputt ist, muss sofort weggeschmissen werden. Manchmal lassen sich Dinge mit ein paar Handgriffen wieder reparieren. Das hat gleich zwei Vorteile: Es spart Geld und sorgt für weniger Müll auf den Deponien, der sonst aufwendig entsorgt werden müsste. In manchen Städten gibt es sogar Reparaturwerkstätten oder Reparaturcafés: Dort bieten handwerklich begabte Ehrenamtliche ihre Hilfe bei Reparaturen an.

Stand-by-Modus meiden und Akkus richtig laden

Das Handy ewig zu laden, ist schlecht für den Akku. © Quelle: Monika Skolimowska/dpa

Smartphones, Laptops, elektrische Zahnbürsten – es gibt Elektrogeräte, die entladen sich schneller, als einem lieb ist. Sie immer wieder an die Steckdose anzuschließen, führt jedoch zu einem hohen Stromverbrauch und ist nebenbei noch schädlich für den Akku. Deshalb sollten Elektrogeräte nicht zu früh aufgeladen werden und auch nicht zu lange. Für Smartphones gilt zum Beispiel ein Akkustand von 20 bis 80 Prozent als ideal. Und auch den Stand-by-Modus gilt es zu vermeiden. Denn dabei wird noch mehr Strom verbraucht als während der Nutzung, erklärt der WWF.

Stromfresser meiden

Das EU-Energieverbrauchs-Label hilft dabei, Stromfresser zu vermeiden. Seit 2021 ist es wieder in die Gruppen A bis G eingeteilt. © Quelle: Peter Kneffel/dpa

Es gibt elektronische Geräte, die sind regelrechte Stromfresser. Das können Kühlschränke sein, Waschmaschinen, Wäschetrockner oder auch Geschirrspüler. Um die Stromfresser von energieeffizienten Geräten zu unterscheiden, können sich Kundinnen und Kunden seit 1998 am EU-Energieverbrauchs-Label orientieren. Es besteht aus sieben farblich unterschiedlichen Balken (von grün bis rot), die mit den Buchstaben A bis G gekennzeichnet sind. Das A steht für ein sehr energieeffizientes Gerät, das G wiederum für wahre Stromschleudern. So lässt sich auf einen Blick erkennen, welche Geräte wie viel Strom verbrauchen.

Weniger Plastik nutzen

Umweltfreundlicher ist es, statt des Kaffee-to-go-Bechers einen Mehrwegbecher zu verwenden. © Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Die Zahl des Umweltprogramms der Vereinten Nationen ist alarmierend: Jedes Jahr produzieren wir rund 400 Millionen Tonnen Plastikmüll. Es ist Müll, der in den Meeren landet, in anderen schützenswerten Ökosystemen, wo er verrottet, dabei giftige Stoffe freisetzt oder wo er von Tieren aufgenommen wird, die daraufhin sterben. Jahrzehntelang kann sich der Plastikmüll so auf die Umwelt auswirken.

Umso wichtiger ist es, dass wir unseren Plastikverbrauch reduzieren. Das geht zum Beispiel, indem wir Mehrweg- statt Einwegprodukte nutzen. Also lieber den Kaffee in eine Thermoskanne füllen, als aus dem To-go-Becher zu schlürfen. Oder indem wir auf Plastiktüten verzichten und stattdessen Körbe, Rucksäcke oder Stofftaschen verwenden, um unsere Einkäufe nach Hause zu transportieren.

Auch Kosmetika können feste, flüssige und wachsartige Kunststoffe enthalten. Sie verbergen sich meist hinter Begriffen wie Polyethylen, Polypropylen oder Nylon. Diese Inhaltsstoffe sind nicht nur aus ökologischer Sicht bedenklich, sondern auch aus gesundheitlicher. Das legen zumindest einige Studien nahe, die die Auswirkungen des sogenannten Mikroplastiks untersucht haben. Ein Blick aufs Etikett hilft, diese Schafstoffe zu meiden.

Grundsätzlich gilt: Naturprodukte sind immer besser für die Umwelt und den Menschen als künstlich hergestellte. Deshalb sollte man sich immer die Frage stellen: Muss es unbedingt Plastik sein? Braucht es den pinken Plastikkochlöffel oder reicht nicht auch der aus Holz? Muss es der Polyesterpulli sein, der beim Waschen Plastikfasern verliert oder kaufe ich mir lieber den aus Wolle? Muss es die Plastikflasche sein oder wäre nicht die Metallflasche viel besser?

Lieber duschen – und dann mit wassersparendem Duschkopf

Duschen verbraucht deutlich weniger Wasser als baden. © Quelle: Annette Riedl/dpa (Symbolbild)

Körperhygiene ist unverzichtbar – und genauso ist es das Wasser, das es dafür braucht. Um das Klima und die natürlichen Ressourcen zu schonen, gilt: Nur so viel Wasser wie nötig verwenden. Wer allein acht Minuten durchschnittlich duscht, verbraucht bei einem Durchschnittsverbrauch von zwölf Litern pro Minute beinahe 100 Liter pro Duschgang, rechnet die Verbraucherzentale Nordrhein-Westfalen vor.

Damit ist die Dusche aber weitaus wassersparender als die Badewanne: Denn bei einem Vollbad werden laut BUND rund 140 Liter Wasser benötigt. Das ist so viel, wie eine Person in Deutschland im Durchschnitt an einem ganzen Tag verbraucht. Die Organisation rät deshalb, mehr und kürzer zu duschen und seltener zu baden – „dafür aber mit Genuss“. Um zusätzlich noch Energie zu sparen, die Wassertemperatur senken. Es muss nicht gleich eine Eisdusche sein, aber jedes Grad weniger, reduziert die Kosten.

Beim Duschen gibt es noch einen weiteren Trick, um Wasser zu sparen: einen Sparduschkopf. Diese Duschköpfe kosten meist nur rund 20 Euro und können den Wasserverbrauch halbieren.

Hände mit kaltem Wasser waschen

Auch mit kaltem Wasser lassen sich Krankheitserreger vertreiben. Zum Händewaschen muss also nicht unbedingt der Durchlauferhitzer zum Einsatz kommen. © Quelle: Andrea Warnecke/dpa-tmn

Die Hände mit warmem Wasser zu waschen, beugt Krankheitserregern vor. Dieser Irrglaube ist weitverbreitet. Richtig ist jedoch, dass die Wassertemperatur überhaupt gar keinen Einfluss darauf hat, ob die Hände von Keimen befreit werden. Vielmehr ist wichtig, wie lange die Hände gewaschen werden und vor allem wie gründlich. Das heißt: Auch mit kaltem Wasser lassen sich die Hände säubern. Kaltes Wasser ist grundsätzlich sogar klimafreundlicher. Denn kaltes Wasser aus der Leitung zu erwärmen, verbraucht viel Energie.

Licht ausschalten

Licht aus, wenn niemand mehr im Raum ist. Das spart Strom – nicht nur zu Hause. © Quelle: Sven Hoppe/dpa/dpa-tmn

Etwa 10 Prozent des gesamten Stromverbrauchs im Haushalt entfallen auf die Beleuchtung. Gerade in den Herbst- und Wintermonaten, wenn es draußen schon früh dunkel wird, sind viele Wohnungen und Häuser stundenlang beleuchtet. Teilweise brennt sogar in den Räumen Licht, in denen wir uns gar nicht (mehr) aufhalten. Um nicht nur dem Klima, sondern auch unserem eigenen Geldbeutel etwas Gutes zu tun, sollten wir, wann immer wir es nicht brauchen, das Licht ausschalten. So lässt sich leicht Strom sparen.

Hilfreich können auch Bewegungsmelder sein. Sie schalten das Licht beim Betreten des Raums ein und schalten es wieder aus, sobald man den Raum wieder verlässt. Damit eignen sie sich zum Beispiel für Gartenwege, Hauseingänge, Kellerräume oder Gästetoiletten.

Kochen mit passgenauer Herdplatte und Deckel (und Wasserkocher?)

Um energiesparend Pasta oder Kartoffeln zu kochen, den Deckel auf dem Topf nicht vergessen. © Quelle: Monika Skolimowska/dpa

Jeden Tag quält uns die Frage: Was gibt es heute zu Essen? Egal, für welches Gericht wir uns am Ende entscheiden: Auch Kochen geht klimaschonend. Strom sparen können wir zum Beispiel dadurch, dass wir gleich große Töpfe und Herdplatten nutzen. Denn ist der Topf viel zu klein für die Herdplatte, geht an den Seiten Wärme ungenutzt verloren – und damit Energie. Ist der Topf wiederum zu groß für die Herdplatte, wird er nicht gleichmäßig erhitzt, es dauert länger die Speisen zu kochen und damit ist der Stromverbrauch größer.

Auch Gericht und Topf sollten von der Größe passen. Schließlich wird immer erst der Topf erhitzt und dann sein Inneres, weshalb bei einem zu großen Topf zu viel Material erhitzt werden muss. Das kostet unnötig viel Strom.

Um energieeffizient zu kochen, gilt zudem: Deckel drauf! Wer Pasta oder Kartoffeln in einem Topf mit Deckel kocht, kann seinen Stromverbrauch um 60 Prozent reduzieren, erklärt das Bundeswirtschaftsministerium. Apropos Pasta: Nudeln sind übrigens schneller gar, wenn man sie mit dem Wasser erhitzt und nicht erst in das kochende Wasser gibt. Fünf bis zehn Minuten vor Ende der Garzeit kann der Herd dann ausgestellt werden, die Nachwärme erledigt den Rest.

Viele nutzen zudem einen Wasserkocher, um zum Beispiel Nudelwasser „vorzukochen“. Doch Energie spart man damit nicht – im Gegenteil. Es führt zu einem dreifachen Energieverlust, wie das Verbrauchermagazin Ökotest ausgerechnet hat. Ist der Wasserkocher zudem verkalkt, verbraucht er noch mehr Energie, um warm zu werden. Für kleinere Wassermengen kann es aber durchaus sinnvoll sein, vom Topf zum Wasserkocher zu wechseln – etwa, wenn man sich nur einen Tee kochen will.

Abfall sortieren und recyclen

Ist der Müll richtig sortiert, wird es einfacher, ihn zu recyceln. © Quelle: Caroline Seidel/dpa/dpa-tmn

Mehr als 40 Millionen Tonnen Haushaltsabfälle sind im Jahr 2021 in Deutschland angefallen. Pro Kopf sind das 483 Kilogramm – und damit mehr als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt ausgerechnet hat. Dabei wäre es eigentlich besser, so wenig Müll wie möglich zu produzieren. Denn das schont Ressourcen, die Umwelt und Energie, die zum Beispiel dafür gebraucht wird, um Abfälle zu verbrennen.

Lässt sich der Müll nicht vermeiden, sollte er in jedem Fall recycelt werden. Dafür ist es wichtig, die Abfälle zu Hause zu sortieren: Also nicht einen Mülleimer für alles nutzen, sondern Papier in den Papiersack oder in die entsprechende Tonne werfen, Plastik zu Plastik, Restmüll in den Restmüll und so weiter. Das macht es einfacher, die Abfälle nachher stofflich zu verwerten. Damit aus dem Müll am Ende neue Rohstoffe gewonnen werden können, sollte er zudem „möglichst wenig verschmutzt“ sein, erklärt der Naturschutzbund Nabu.