Ozeane so warm wie noch nie: Woran liegt das - und was bedeutet es für den Sommer?

Nicht nur an Land steigen die Temperaturen: Auch die Weltmeere sind so warm wie noch nie seit Beginn der Messungen. Schon seit Mitte März ist die Oberfläche sämtlicher Ozeane wärmer als je zuvor zu dieser Jahreszeit. Besonders stark hat sich der Nordatlantik aufgeheizt: Am 11. Juni lag seine Durchschnittstemperatur im Mittel bei 22,7 Grad Celsius – ein neuer Rekord. Die Meeresregion ist Mitte Juni sogar um rund ein Grad wärmer als im Schnitt des Vergleichszeitraums 1982 bis 2011, wie aus Daten der US-Klimabehörde NOAA hervorgeht. Die Temperatur der analysierten Meeresoberfläche vom Äquator bis zur Höhe der Südspitze Grönlands liegt aktuell um etwa 0,5 Grad über dem bisherigen Rekord für diese Zeit.

Heißer Sommer, heftige Starkregen?

Die Rekordwärme des Nordatlantiks könnte nach Forscherangaben womöglich einen heißen Sommer und heftigere Starkregen für Mitteleuropa bedeuten. Denn die insgesamt warmen Wassertemperaturen im Nordatlantik könnten tendenziell zu einem heißeren Sommer in Mitteleuropa führen bis hinein in den August. Warme Luft nehme zudem mehr Wasser auf, das West- und Südwinde nach Europa tragen könnten. Das fördere Starkregenfälle.

Wie kommt es zu den Rekordtemperaturen? „Hitzewellen“ in den Meeren sind nicht nur eine Folge des Klimawandels, sondern werden auch von aktuellen Wetterlagen beeinflusst.

Ein anhaltendes Tiefdruckgebiet habe dazu geführt, dass mehr warme Luft von Südwesten und weniger kalte Luft von Nordosten in den subtropischen Nordatlantik strömte, sagt Helge Gößling, Klimaphysiker vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Zudem hätten sich die Windströmungen in der Region abgeschwächt, was die Oberflächentemperatur ebenfalls erhöhe. Zugleich gibt es im Moment auch im Norden des Nordatlantiks eine Anomalie der Luftströmungen.

Michael E. Mann, Klimaforscher an der University of Pennsylvania, schreibt auf Twitter, die extreme Wärmewelle im Nordatlantik sei derzeit vermutlich dem fehlenden Saharastaub geschuldet. In der östlichen tropischen und subtropischen Region des Nordatlantikbeckens werde seit einiger Zeit weniger Wüstenstaub durch Wind aufgewirbelt, der normalerweise einen kühlenden Effekt auf die Oberfläche des Ozeans habe.

Spielt El Niño eine Rolle?

Mann verweist in einem seiner Tweets auch auf das Wetterphänomen El Niño. So hatte in den vergangenen Jahren das natürliche Wetterphänomen La Niña für eine eher kalte Phase im östlichen Pazifik gesorgt, die sich weltweit auswirkt hatte. Nun ist das regelmäßige Gegenstück auf dem Vormarsch: die Phase El Niño, die die globale Erwärmung verstärkt.

„Ich glaube nicht, dass es damit etwas zu tun hat, denn es fängt ja jetzt erst an“, so Mojib Latif vom Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Der Hauptgrund sei aus seiner Sicht: „Die Weltmeere haben 90 Prozent der Wärme aufgenommen, die durch die menschengemachten Treibhausgase entstehen.“ Dadurch seien sie in bis zu 2000 Meter Tiefe, in wenigen Gebieten auch noch tiefer, deutlich wärmer geworden - mit Folgen nicht nur für die Ökosysteme. Zudem hätten sie ein Viertel des menschgemachten Kohlendioxids aufgenommen.

Sind gesunkene Schwefelemissionen der Grund?

Diskutiert wird auch, ob die Regularien der Schifffahrt mit der starken Ozeanerwärmung zusammenhängen, die eigentlich dem Umweltschutz dienen sollen. So müssen Schiffe inzwischen den Gehalt an Schwefeloxid und Schwefeldioxid an ihren Emissionen senken. Die Schwefeloxidemissionen gingen der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation Imo zufolge dadurch um 70 Prozent zurück. Allerdings wird Schwefelemissionen in der Atmosphäre ein kurzzeitig kühlender Effekt zugeschrieben, da sie das Sonnenlicht über den Ozeanen zurückwerfen und so einer Aufheizung entgegenwirken sollen.

Lässt sich der aktuell starke Temperaturanstieg in den Meeren also dadurch erklären, dass diese Emissionen nun weggefallen sind? Klimaforscher Mann bezeichnet das bei Twitter als reine Spekulation, Beweise dafür gebe es keine.

Expertin: „Wenn überhaupt, ist das ein Nullsummenspiel“

Anne Böhnke-Henrichs ist Meeresschutzexpertin beim Naturschutzbund Deutschland (Nabu). Inwieweit schwefelfreie Kraftstoffe zur Erwärmung der Meere beitragen, weil deren kühlender Effekt wegfalle, lasse sich derzeit nicht seriös beurteilen, sagt auch sie. „Aber das ist unwahrscheinlich. Denn die Schwefelgrenzwerte gelten seit 2020, man hätte also schon in den letzten beiden Jahren eine ähnliche Erwärmung sehen müssen. Zudem weiß man, dass der Ruß der Schwerölemissionen dazu beträgt, mehr Energie der Sonne in Wärme umzuwandeln, also einen kühlenden Effekt kompensiert – wenn überhaupt, ist das ein Nullsummenspiel.“

In jedem Fall wisse man, wie schädlich Schwefel in den Abgasen sei, selbst wenn es zur Kühlung beitragen sollte, so Böhnke-Henrichs. So schaden Schwefeloxid- beziehungsweise Schwefeldioxidemissionen laut einer Nabu-Veröffentlichung der menschlichen Gesundheit, führen zu saurem Regen und tragen zu einer Überdüngung von Böden, Seen und Küstengebieten bei.

„Man kann nicht ein Gift mit einem anderen bekämpfen“, sagt Böhnke-Henrichs. Die warmen Temperaturen kommen der Nabu-Expertin zufolge wahrscheinlich durch einen Mix aus aktuellen Phänomenen und der Klimaerhitzung zustande.

Auch in der Ostsee würden in den vergangenen Jahren immer wieder Hitzewellen beobachtet, es drohten verheerende Auswirkungen. „Bei einer Hitzewelle kommt es zu einer stärkeren Schichtung im Meer, mit einer wärmeren Schicht an der Oberfläche und einer kühleren Schicht in der Tiefe, die sich nicht mehr richtig vermischen“, erklärt die Expertin. Es gelange dadurch weniger Sauerstoff in Bodennähe, der dort ohnehin schon knapp sei. „Das Absterben von Organismen wird dadurch begünstigt, es gibt bereits jetzt sogenannten Todeszonen am Boden der Ostsee.“ An der Oberfläche begünstigten warme Temperaturen das Wachstum von Algen, die auf den Boden absinken und deren Zersetzung zusätzlich Sauerstoff verbraucht. Das Problem der Schichtung gebe es bei Hitzewellen auch in anderen Meeren.

Folgen noch nicht vollständig absehbar

Bedenklich sei aber natürlich auch die generelle Erwärmung der Ozeane. „Wir wissen, dass die Meere die Erwärmung der Erde abpuffern. So ein Puffern funktioniert natürlich nie unbegrenzt, wobei sich nicht sagen lässt, wann eine Grenze erreicht ist“, so Böhnke-Henrichs. Meeresströmungen wie der Golfstrom trügen außerdem dazu bei, Temperaturextreme auf den Kontinenten abzumildern und Wärme auf der ganzen Erde zu verteilen. Diese Strömungen würden als Folge der Klimaerhitzung schwächer – mit unabsehbaren Folgen für das Ökosystem Meer, aber auch für uns Menschen.

„Eine weitere Auswirkung ist, dass sich ganz andere Arten von Organismen in zuvor kälteren Meeren ausbreiten können“, sagt die Meeresexpertin. Ein Beispiel sei die Rippenqualle, auch Meeresnuss genannt. Rippenquallen kommen inzwischen auch in der Nord- und Ostsee vor, wo sie früher nicht heimisch waren. Es sei keine wirklich tropische Art, sagt Böhnke-Henrichs: „Es ist richtig, dass sie auch in kühleren Meeren vorkommt, aber über 20 Grad besonders gute Fortpflanzungsbedingungen hat. Mit der Erwärmung unserer Meere fühlt sie sich also immer wohler und kann zu einem Problem für unsere ohnehin geschwächten Fischbestände werden.“ Denn zum einen frisst die Quallenart den Fischen die Nahrung weg, zum anderen ernährt sie sich von Fischlarven und -eiern.

Nicht zuletzt seien die Ozeane ein wichtiger Produzent von Sauerstoff. „Die Hälfte des globalen Sauerstoffs wird von den Ozeanen produziert“, sagt die Nabu-Expertin. Ob sich die Erwärmung der Meere auf die Sauerstoffproduktion auswirkt, ist unklar. „Insgesamt können wir die gesamten möglichen Folgen noch nicht absehen. Wir haben aber an anderen Beispielen gesehen, dass manche Veränderungen durch den Klimawandel, wie das Abtauen des Permafrostes, viel schneller voranschreiten, als zunächst befürchtet. Die Risiken sind also vermutlich noch größer, als man dachte, und die Erwärmung der Meere ist ein weiteres wichtiges Signal dafür.“

Mit Material der dpa.

Wir haben diesen Text am 16. Juni aktualisiert.