﻿Klonen – die letzte Rettung für die Artenvielfalt?

Tausende Tierarten werden in den kommenden Jahren für immer von der Erde verschwinden. Forscher und Forscherinnen versuchen, dieses Massensterben zu stoppen, indem sie Tiere klonen. Der Königsweg ist das aber auch nicht.

Ein letzter prüfender Blick, dann schnellt Mayas Pfote nach vorne. Es sieht bald so aus, als würde die Polarwölfin eine Spinne zerquetschen wollen; doch ihr Angriff gilt einem Leckerli. Einem Stück Knochen, das nur wenige Zentimeter vor ihrer Schnauze auf dem Boden liegt. Sie zieht es mit der Pfote zu sich, gräbt ihre spitzen Zähne hinein. Ihre Jagdversuche konnte am 19. September die ganze Welt verfolgen. Die chinesische Firma Sinogene Biotechnology Company hatte die Szene als Video während einer Pressekonferenz präsentiert.

Maya ist eine wissenschaftliche Sensation: Sie ist der weltweit erste geklonte Polarwolf. Ihr Erbgut stammt von einem ausgewachsenen arktischen Wolf, ebenfalls mit dem Namen Maya, der im vergangenen Jahr in einem Wildpark im Nordosten Chinas an Altersschwäche verstorben war. Die Firma Sinogene Biotechnology Company hatte Hautzellen des Tieres isoliert, deren Zellkerne entnommen und in unreife, kernlose Eizellen von Hunden eingepflanzt. Somatischer Zellkerntransfer heißt dieses Verfahren. So entstanden 137 Polarwolfembryonen.