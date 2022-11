﻿Krebs sehr früh erkennen? Leipzig ist Pilotgebiet für neuen Test

In Leipzig sind zwei Unternehmen mit einer Untersuchung an den Start gegangen, die Krebs schon in frühen Stadien erkennen soll. Was steckt hinter dem Test? Ein Überblick.

Leipzig. Von diesem Test versprechen sich manche nicht weniger als eine Revolution bei der Krebsfrüherkennung: Die Hansemerkur-Versicherung und das Biotechunternehmen Zyagnum bringen seit September schrittweise eine Untersuchung auf den Markt, die Krebs schon in frühen Vorstufen erkennen soll.

Neben Hamburg, Berlin, München und Stuttgart ist Leipzig ein Pilotgebiet für den Test. Eine medizinische Praxis der Messestadt ist als Blutabnahmestation beteiligt.

Pantum-Detect heißt der Test, Krebs-Scan das Produkt. Das Verfahren ist seit 2017 zugelassen und soll über bestimmte Eiweißmarker aus einer Blutprobe Krebs und Krebsvorstufen erkennen. Es liefert aber keine absolute Sicherheit – und es zeigt nicht an, wo der Tumor entsteht.

Pantum-Detect: Test in drei Stufen

Deshalb umfasst der Test bis zu drei Stufen: Mit einer Blutentnahme werden Verdachtsfälle erfasst. Bei einem auffälligen Befund folgen bildgebende Verfahren wie Magnetresonanztomografie (MRT) und die sogenannte Pet-Computertomografie (Pet-CT). Die nötigen Termine dazu würden zügig anberaumt, so die Hansemerkur.

„Und es ist durchgängig eine medizinische Betreuung gewährleistet“, sagt Eberhard Sautter, Vorstandschef der Versicherung. „Der Test kann unabhängig von der Art des Krebses oder der Krebsvorstufe einen Anfangsverdacht liefern.

Er hat eine Art Filterfunktion – es wird ermittelt, bei wem eine weitere Untersuchung lohnt und nötig ist.“ Die Untersuchung hat nach Unternehmensangaben eine Spezifität von 99,7 Prozent. Das heißt: 0,3 Prozent der Getesteten bekommen zunächst ein falsch positives Ergebnis. Bei einer Million Patientinnen und Patienten wären das immerhin noch 3000 Menschen. Auch deshalb ist eine schnelle weitere Diagnostik nötig.

„Wir haben jetzt ein Programm, mit dem man Krebs frühzeitig erkennen kann – auch in symptomlosen Phasen“: Eberhard Sautter, Vorstandsvorsitzender der Hansemerkur-Versicherungsgruppe. © Quelle: Hansemerkur

Neuer Krebstest ermöglicht Früherkennung: monatliche Kosten bis zu 45 Euro

Der Test richtet sich an Personen ab 18 Jahren. Wer in den vergangenen fünf Jahren eine Krebserkrankung hatte oder in den letzten zwei Monaten geimpft wurde, kann ihn nicht durchführen lassen. Das Angebot ist jetzt mit Softstarts in Hamburg, Berlin, München, Stuttgart und Leipzig in die Pilotphase gegangen.

Ab Januar soll es in ganz Deutschland ausgerollt werden. Zurzeit ist das Verfahren allerdings mit Kosten für den Patienten verbunden. Der Anbieter empfiehlt, den Test einmal im Jahr durchzuführen.

Dafür müssen Personen bis 70 Jahren 27 Euro pro Monat zahlen, danach fallen 45 Euro pro Monat an. Im Preis enthalten ist neben der jährlichen Blutuntersuchung auch die mögliche Folgediagnostik. Hansemerkur-Chef Sautter rechnet damit, dass eines Tages die gesetzlichen Kassen diese Kosten übernehmen. Das könne aber noch einige Jahre dauern.

Die Qualität des Verfahrens hatte das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) unter die Lupe genommen. Bei 186 von gut 5000 Probanden wurde eine signifikante Markerschwelle überschritten; bei knapp 124 Personen bestätigte sich dann in Folgeuntersuchungen der Verdacht einer Tumorvorstufe oder eines bereits vorhandenen Tumors.

Insgesamt 29 verschiedene Krebsarten ließen sich nachweisen. Die Ergebnisse der Studie würden darauf hindeuten, so die Autoren, dass der Test als Screening-Instrument eingesetzt werden könnte und in Kombination mit Pet-CT und MRT die Erkennung von Krebs und Tumorvorstufen in einem Stadium ermögliche, in dem in vielen Fällen noch gute Heilungschancen bestünden.

„Andere Vorsorgeprogramme sollen nicht ersetzt werden“

„Wir haben jetzt ein Programm, mit dem man Krebs frühzeitig erkennen kann – auch in symptomlosen Phasen“, sagt Hansemerkur-Chef Sautter, „und das ganz einfach mit einer Blutentnahme.“

Bei einer frühen Diagnose ist die Behandlung oft weniger belastend. Strapazierende und darüber hinaus kostenintensive Chemo- und Strahlentherapien sind zum Teil nicht mehr nötig; mitunter genügt eine ausschließlich chirurgische Therapie. Durch die jährliche Wiederholung des Tests könnten Krebs und Krebsvorstufen erfasst werden, bevor sie eine kritische Größe erreicht haben, sagt Sautter.

Darüber hinaus ließen sich auch Tumoren detektieren, für die es derzeit keine etablierten Check-ups gibt. Die bestehen derzeit nur für Krebs von Brust (Mammografie-Screening), Prostata (Tastuntersuchung und PSA-Werte), Darm (Spiegelung) und Haut (Check). „Diese vier machen aber nur 45 Prozent der jährlichen Neuerkrankungen aus“, sagt Sautter, „für die anderen 55 Prozent existiert bislang keine reguläre Krebsfrüherkennung.“ Definitiv nicht erfasst werden Blutkrebserkrankungen.

Könnte der neue Test langfristig auch die etablierten Verfahren ersetzen? Schließlich ist die Untersuchung per Blutentnahme denkbar einfach. Anders als bei der Mammografie gibt es auch keine Strahlenbelastung. Sautter will so weit nicht gehen: „Wir wollen bestehende Vorsorgelücken schließen, jedoch keine der aktuell vorhandenen Früherkennungsmöglichkeiten ersetzen. Denn bei der Krebsfrüherkennung gilt ganz klar: Doppelt hält besser.“ Kein Verfahren biete eine hundertprozentige Sicherheit; der Test liefere einen zusätzlichen Schutz.

„Die Idee ist clever, aber man muss erst sehen, wie sich das Ganze bei größeren Kollektiven darstellt“: Professor Andreas Dietz, stellvertretender Direktor des Universitären Krebszentrums am Uniklinikum Leipzig. © Quelle: Jonas Dengler

Leipziger Experte: Verfahren mit Potenzial

Für Andreas Dietz ist die Untersuchung ein interessantes Verfahren mit Potenzial. Dietz ist Direktor der Hals-Nasen-Ohren-Klinik am Uniklinikum Leipzig (UKL) und dort auch stellvertretender Direktor des Universitären Krebszentrums (UCCL). „Die Idee ist clever“, sagt der Experte.

Die Publikation der Kollegen aus Hamburg-Eppendorf sei seriös und bereits unabhängig begutachtet. „Speziell für mein Fachgebiet ist das Verfahren spannend, weil die Therapie von früh erkannten Tumoren im Kopf-Hals-Bereich sehr viel schonender ist.“ Und: Es könne durchaus sein, dass das Verfahren eines Tages doch die gängigen Krebsvorsorgeuntersuchungen überflüssig macht.

„Bei der aktuellen Datenlage wäre ich da aber derzeit zurückhaltend. Man muss erst sehen, wie sich das Ganze bei größeren Kollektiven darstellt.“ Es brauche eine weitere wissenschaftliche Verdichtung des Verfahrens. Das weitgehende Sicherheitsversprechen sieht Dietz kritisch. Und: „Die Untersuchung ist für den bislang noch rein wissenschaftlichen Charakter zu kommerziell angelegt.“