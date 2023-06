Kühlt sich die Luft nach einem Gewitter immer ab?

Ein „unangenehmer Wettercocktail“ macht Deutschland zu schaffen. So beschreibt Andreas Matzarakis, Leiter des Zentrums für Medizin-Meteorologische Forschung des Deutschen Wetterdienstes (DWD), die aktuelle Wetterlage. „Wir sehen deutschlandweit die erste Hitzewelle, auch wenn sie in manchen Gebieten nur zwei, drei Tage andauert. Und es gibt sehr viel Feuchte“, sagt er. Die schwülwarmen Temperaturen seien gerade für Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen belastend und würden als unangenehm empfunden.

Abkühlung könnten die Gewitter bringen, die sich derzeit über Deutschland zusammen­brauen. Ein Tief, das am Donnerstag und in der Nacht zu Freitag über das Land ziehen wird, sorgt in Verbindung mit heißer subtropischer Luft für „eine Schwergewitterlage“. Örtlich drohen Starkregen, Gewitter und Hagel, teils könnten sogar Tornados entstehen. Zumindest vorübergehend könnten die Temperaturen dadurch etwas sinken. Doch nicht immer müssen Gewitter diese kühlende Wirkung haben.

Wann Gewitter kühlen

Das klassische Beispiel für kühlende Gewitter sind Kaltfrontgewitter, also Gewitter, die an einer Kaltfront entstehen. Sie können das ganze Jahr über auftreten – egal, ob am Tag oder in der Nacht. Feuchtwarme Luft trifft dabei auf eine Kaltfront. Dabei passiert Folgendes: Die kalten Luftmassen schieben sich wie ein Keil unter die warmen und zwingen sie dadurch zum Aufsteigen. Es kommt zu Instabilitäten in der Warmluft, die durch die von unten nach­strömende Kaltluft noch verstärkt werden.

„Bei einem Gewitter an einer Kaltfront erfolgt nach dem Frontdurchgang ein Luft­massen­wechsel“, erklärt Rüdiger Manig vom DWD. Das Ergebnis: Es wird frischer. Kaltfrontgewitter sind dafür bekannt eine Hitzeperiode zu unterbrechen beziehungsweise ganz zu beenden. Allerdings gehen sie meist mit starkem Niederschlag, Blitz und Donner einher.

Wann Gewitter <b>nicht </b>kühlen

Ein Beispiel sind in diesem Fall Luftmassengewitter – auch als Hitze- oder Wärmegewitter bekannt. Sie entstehen besonders im Sommer, wenn die Luft in Bodennähe durch intensive Sonneneinstrahlung erwärmt wird und feuchtwarme Luft aufsteigt. Je höher die Luftmassen steigen, desto mehr kühlen sie sich ab. Wolken bilden sich, es kommt zu sogenannten thermischen Gewittern.

Für Abkühlung sorgen die Luftmassengewitter aber nicht, weil sie sich innerhalb einer einheitlichen, feuchtwarmen Luftmasse entwickeln. „Durch den aufgetretenen Niederschlag wird die Luftmasse, welche eh schon sehr feucht ist, immer wieder mit Feuchtigkeit versorgt“, erklärt Manig. Es kommt zu keinem Luftmassenaustausch. Also bleibt es bei hohen Umgebungs­temperaturen und schwüler Luft. Letzteres ist ein typischer Vorbote dieses Gewittertyps.

Luftmassengewitter sind meist nur von kurzer Dauer. Die meisten lösen sich nach Sonnen­untergang, wenn kaum Sonneneinstrahlung mehr da ist, schnell wieder auf, erklärt die US-Klimabehörde NOAA. „Die Wahrscheinlichkeit, dass sie schwerwiegend sind, ist im Allgemeinen geringer als bei anderen Gewittertypen.“ Dennoch kann es zu kurzzeitigem Starkregen und Hagel kommen.

