Flug zum Jupiter: Raumsonde „Juice“ startet ins All

Am Donnerstag startet die Esa-Raumsonde „Juice“ die Reise ins All. Ihr Ziel: Die Erforschung des Jupiters und seiner Monde. Dort wird sie aber erst im Jahr 2031 eintreffen. Verfolgen Sie den Start der Sonde hier im Livestream.

Die Trägerrakete „Ariane 5″ befördert die Raumsonde „Juice“ am Donnerstag, 13. April, gegen 14.15 Uhr ins All.

Am Donnerstag, 13. April, um 14.15 Uhr mitteleuropäischer Zeit beginnt die Raumsonde „Juice“ ihre ganz besondere Mission im All. Vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch Guayana startet sie auf der Trägerrakete „Ariane 5″ – für sie ist es zugleich der letzte Einsatz ins All. Unter Führung der Europäischen Raumfahrtbehörde (Esa) soll die Raumsonde „Jupiter Icy Moons Explorer“, kurz „Juice“, den Gasriesen Jupiter und seine Trabanten erkunden.

Doch zuvor hat die Sonde eine sehr lange Reise vor sich: Gelingt der Flug, wird sie erst in acht Jahren, im Juli 2031, an ihrem Einsatzort ankommen.

Hunderte Millionen Kilometer entfernt geht es dann für die Forscherinnen und Forscher unter anderem um die Frage, ob es auf Jupitermonden grundsätzlich Leben geben könnte. Der Jupiter ist der Gigant unter unseren Planeten. Monde, die um ihn kreisen, haben selbst die Größe von Planeten. Gleich mehrfach wird Juice an den Eismonden vorbeifliegen und Daten sammeln. Insgesamt 35 Vorbeiflüge sind geplant.

Livestream: Start der Raumsonde in Echtzeit verfolgen

Hier können Sie den Start ab 13.45 Uhr im Livestream verfolgen:

Die wichtigsten Momente im Stream

14.15 Uhr: Start von Juice an Bord einer Ariane 5

14.42 Uhr: Juice trennt sich von der Oberstufe der Ariane 5

14.51 Uhr: Frühester erwarteter Zeitpunkt für die Erfassung des Juice-Signals

15.55 Uhr: Voraussichtliches Ende der Entfaltung der Solarpaneele

Mit ihren zehn Instrumenten an Bord soll die Raumsonde vor allem einen Blick auf die großen Monde werfen, denn dort gibt es Wasser unter einem kilometerdicken Eispanzer. „Drei Monde haben Ozeane, und die haben tatsächlich sehr viel Wasser“, sagt Missions-Ingenieurin Angela Dietz vom Kontrollzentrum der Esa in Darmstadt. Von dort wird die über eine Milliarde Euro teure Mission in den kommenden Jahren gesteuert.

Die ersten 99 Minuten nach dem Start sind entscheidend

Für die Forscherinnen und Forscher ist es eine große Herausforderung, die Sonde an ihren eigentlichen Einsatzort am Jupiter zu befördern. Schließlich ist der Planet Hunderte Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Nach ihrem Start muss die Sonde deshalb zunächst am Mond und der Erde vorbeifliegen, anschließend fliegt sie an der Venus vorbei, dann wieder an der Erde und erst danach erreicht sie schließlich ihren Zielort. „Wenn wir eine größere Rakete hätten, könnten wir direkt zum Jupiter fliegen“, sagt Andrea Accomazzo, Flugbetriebsdirektor der „Juice“-Mission. Doch mit der „Ariane 5″-Rakete sei das nicht möglich. Es brauche die Vorbeiflüge an Erde und an Venus, um Geschwindigkeit aufzubauen.

Von entscheidender Bedeutung für das Gelingen der Mission werden auch die ersten 99 Minuten nach dem Start sein: Innerhalb dieser Zeit entfalten sich die Solarpaneelen der Sonde. Sie versorgen die hochkomplexe Technik an Bord mit Strom.

