﻿Geheimnisvoller Luchs: was Sie über die Waldkatze mit dem Pinselohr noch nicht wussten

Wetterdaten zur Wassersituation

Wo es in Deutschland gerade zu trocken ist – und wo zu nass

Die vergangenen Niederschläge haben die Wasserspeicher in Deutschland wieder gefüllt – doch nicht überall in gleichem Maße. Nach wie vor gibt es Gebiete, in denen Böden zu trocken sind. Und die Trockenheit nimmt zu. Ein Lagebericht.