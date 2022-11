﻿„Viele haben kein Gespür dafür, dass eine Menschenmasse gefährlich werden kann“

In U-Bahnen, auf Festivals und bei großen Ansammlungen generell kann es sehr eng werden – doch wann wird es lebensgefährlich? Mehdi Moussaïd vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin betont: Ein Gedränge kann so extrem sein, dass man sich weder bewegen noch atmen kann. Doch es gibt Strategien, um die eigenen Überlebenschancen zu erhöhen.

Herr Moussaïd, vor einem Jahr passierte es in Kamerun, vor einem Monat in Indonesien und nun auch in Südkorea: Allein in diesem Jahr haben Massengedränge Hunderte Menschenleben gefordert. Ist die Gefahr für tödliche Gedränge gestiegen?

Ja und nein. Einerseits ist die Gefahr gestiegen, weil Städte zunehmend voller werden und somit auch bestimmte Events und Ansammlungen teilweise überfüllt sind. Musikfestivals mit Zehntausenden Menschen sind ja keine Seltenheit. Jedoch hat die Wissenschaft in den vergangenen Jahren immer mehr Erkenntnisse zu Gedrängen gewonnen – und wir verstehen also immer besser, wie sie entstehen und wie wir sie verhindern können. 2006 gab es in der Wissenschaft einen Wandel, weil Forschende erstmals Videomaterial von einem Massengedränge bei der traditionellen islamischen Pilgerfahrt nach Mekka ausgewertet haben. Dort gab es in den 90ern und 2000ern im Schnitt alle zwei Jahre Massengedränge mit einer riesigen Menge an Todesopfern, aber mit den Erkenntnissen aus der Wissenschaft konnte die Situation verbessert werden.